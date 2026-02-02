search
Luni, 2 Februarie 2026
Subvenții record la final de 2025: 20 de milioane de lei pentru partide. Pe ce s-au cheltuit banii și cine a depășit bugetul

Partidele politice au primit în ultima lună a anului trecut aproape 20 de milioane de lei în subvenții de la bugetul de stat, cele mai mari sume fiind alocate Partidului Social Democrat (PSD) și AUR, în timp ce Forța Dreptei a încasat cel mai puțin, iar atât aceasta, cât și USR au depășit bugetul alocat.

Potrivit rapoartelor AEP pe toate cele 12 luni ale anului trecut, cea mai mare sumă a fost primită de PSD, 76.992.250 de lei, partidul având cele mai mari subvenții de la stat. În ultima lună din an, PSD a primit o subvenție de 6.631.849 lei, din care cei mai mulți s-au dus pe cheltuielile de promovare. Mai exact, partidul a alocat pentru presă și propagandă 2.556.455 lei, dintr-un total de 4.917.691 lei cheltuiți în ultima lună a anului.

Și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a dat cei mai mulți bani pe presă și propagandă: 803.818 de lei. A doua cea mai mare sumă, de 669.285 lei, s-a dus pe cheltuieli privind organizarea de activități cu caracter politic. AUR a cheltuit în total în ultima lună din 2025 2.290.798 lei, având o subvenție de 3.921.517 de lei, mai mare decât cea a PNL sau USR. Anul trecut, AUR a primit de la stat 45.526.732, fiind plasat pe locul doi în privința banilor obținuți din subvenții.

În cazul Partidului Național Liberal (PNL), cea mai mare parte a cheltuielilor din ultima lună a anului a fost destinată achiziției de bunuri mobile și imobile necesare activității partidului, în valoare de 1.383.269 lei. Pentru presă și propagandă, formațiunea a alocat 1.119.574 lei, ceea ce a dus totalul cheltuielilor la 3.348.426 lei. Subvenția primită în aceeași perioadă a fost de 3.610.607 lei, iar pe parcursul anului trecut PNL a încasat în total 41.917.228 lei de la stat.

Cheltuieli peste buget

Uniunea Salvați România (USR) a primit în ultima lună din an 2.562.780 lei, însă a cheltuit 2.597.045 lei, depășind bugetul. Partidul a dat cel mai mult - 273.220 lei, pe cheltuieli privind organizarea de activităti cu caracter politic. A doua cea mai mare sumă, 224.504 de lei, a mers către cheltuieli cu onorariile avocatilor, executorilor si expertilor, iar 202.638 lei a dat pe presă și propagandă. Totalul subvenției pe anul trecut a fost de 29.752.517 lei.

Și partidele Forța Dreptei (FD) și Mișcarea Populară (PMP), formațiuni care nu intrat în Parlament, au depășit bugetul. Acestea primesc bani de la stat, având aleși locali sau în Parlamentul European, însă se pare că sumele sunt prea mici pentru cheltuielile formațiunilor.

PMP a cheltuit în total 105.344 de lei în decembrie, deși a primit 93.827 lei. 41.729 de lei s-au dus pe cheltuieli cu cotizatiile datorate organizatiilor politice internationale, aceasta fiind cea mai mare sumă, urmată de cheltuieli cu chiriile si utilitatile sediilor, de 30.691 lei. PMP a primit în total pe anul trecut 1.089.287 lei din subvențiile de la stat.

Forța Dreptei a cheltuit 380.881 de lei, deși a primit în decembrie 89.095 de lei. Partidul a dat cel mai mult pe cheltuielile cu onorariile avocatilor, executorilor si expertilor, care s-au ridicat la 372.489 de lei. Bugetul din subvenții pe tot anul s-a ridicat la 1.010.596 lei, cea mai mică sumă.

Pe ce au cheltuit banii partidele suveraniste din Parlament

Partidul Oamenilor Tineri (POT) s-a încadrat. 1.305.893 de lei a cheltuit în total pe luna decembrie, cel mai mult plătind pentru consultanță politică, 482.707 lei. Subvenția primită de partid în decembrie a fost de 1.373.591 de lei, suma pe întreg anul fiind de 15.946.665 de lei.

Și Partidul SOS România, fondat de eurodeputata Diana Șoșoacă, s-a încadrat în cheltuieli, deși anul trecut a avut luni în care a depășit subvenția primită. A primit de la stat în decembrie 1.704.727 lei și a cheltuit 1.443.991 de lei. Cei mai mulți bani i-a dat în decembrie pe investitii în bunuri mobile si imobile, necesare activitătii partidelor, care s-au ridicat la 373.108 de lei. SOS România a primit anul trecut în total 19.790.977 de lei.

Anul 2026 nu le ușurează situația formațiunilor politice care și-au depășit până acum bugetul. Și asta pentru că subvențiile acordate partidelor politice au fost reduse. Potrivit datelor Autorității Electorale Permanente, formațiunile au primit cu până la 2 milioane de lei mai puțin pe lună față de finalul lui 2025, după ce totalul pe anul trecut a depășit 232 de milioane de lei.

Politică

