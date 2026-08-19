 Constantin Toma rupe definitiv legăturile cu PSD: primarul Buzăului nu va mai candida sub sigla partidului | adevarul.ro
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Constantin Toma rupe definitiv legăturile cu PSD: primarul Buzăului nu va mai candida sub sigla partidului

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Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, a anunțat miercuri, 19 august, că nu va candida din partea PSD la alegerile locale din 2028, o decizie care pare să adâncească ruptura din relația sa cu organizația județeană a partidului.

Constantin Toma, Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu. FOTO FB Constantin Toma
Constantin Toma, Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu. FOTO FB Constantin Toma

Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni difuzate de Radio Campus, unde edilul aflat în funcție a precizat că varianta unei candidaturi independente este, în acest moment, principala opțiune pentru viitorul său politic, relatează Campus Buzău

„Nu mai doresc eu (n.r. să candideze din partea PSD). Prima opțiune este cea de independent”, a declarat Constantin Toma.

Deși a exclus o nouă candidatură sub sigla Partidului Social Democrat, Constantin Toma nu a respins complet ideea unei candidaturi susținute politic, dar a subliniat că nu ia în calcul o asociere cu formațiunile SOS sau AUR.

Primarul nu a oferit explicații suplimentare privind motivele pentru care nu mai dorește să reprezinte PSD în cursa pentru un nou mandat la conducerea municipiului Buzău.

Tensiunile cu PSD au devenit publice încă din primăvară

Anunțul vine la câteva luni după ce Constantin Toma a demisionat din toate funcțiile deținute în cadrul PSD Buzău. Ulterior, conducerea organizației a fost preluată de o echipă colectivă.

La momentul retragerii din funcțiile de partid, edilul și-a justificat decizia afirmând că nu se mai regăsește într-un PSD aflat sub actuala conducere și a invocat tensiuni apărute în cadrul Consiliului Local Municipal și relația dificilă cu o parte a conducerii politice locale a partidului.

„Dragi buzoieni, azi, 2 iunie 2026, mi-am dat demisia din cele două funcții de conducere pe care le ocupam în Partidul Social Democrat, respectiv de președinte al Organizației Municipale PSD și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD”, a transmis Toma.

Edilul a explicat atunci că decizia vine după ce, în ultimele două ședințe ale Consiliului Local Municipal Buzău, „o parte importantă din consilierii PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de mine, ca primar”.

Amintim că primarul municipiului Buzău a declarat pe 29 iunie, la finalul ședinței Consiliului Local, că nu este preocupat de eventualele sancțiuni din partea PSD și a afirmat că nu se mai simte apreciat sau respectat în partid.

„În situația în care mă dau afară, aș dormi mai liniștit. Nu poți să rămâi într-o organizație în care nu ești apreciat și nu ești respectat”, a declarat edilul, citat de news.

Constantin Toma a subliniat că își va duce mandatul la bun sfârșit și că va continua să lucreze pentru dezvoltarea municipiului Buzău.

„Consider că am muncit mult în acești 10 ani. Sunt proiecte pe care vreau să le văd finalizate. S-a făcut cât s-a putut de mult în această perioadă și mă voi zbate până în ultima zi în care voi rămâne primar al municipiului Buzău să fac cât mai multe, atât pentru prezentul, cât și pentru viitorul acestui oraș”, a afirmat acesta.

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