Breaking Război intern în PSD. Primarul Constantin Toma demisionează din conducerea partidului: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”

Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, a anunțat marți, 2 iunie 2026, că și-a dat demisia din cele două funcții de conducere pe care le deținea în Partidul Social Democrat (PSD): președinte al Organizației Municipale PSD Buzău și prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD Buzău.

Edilul a făcut anunțul într-o postare pe Facebook, în care a invocat tensiuni apărute în cadrul Consiliului Local Municipal și relația dificilă cu o parte a conducerii politice locale a partidului.

„Dragi buzoieni, azi, 2 iunie 2026, mi-am dat demisia din cele două funcții de conducere pe care le ocupam în Partidul Social Democrat, respectiv de președinte al Organizației Municipale PSD și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD”, a transmis Toma.

Acesta a explicat că decizia vine după ce, în ultimele două ședințe ale Consiliului Local Municipal Buzău, „o parte importantă din consilierii PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de mine, ca primar”.

Constantin Toma a făcut referire și la perioada de mandat, menționând că pe 5 iunie se împlinesc 10 ani de când a fost ales primar al municipiului Buzău.

„Pe 5 iunie se fac 10 ani de când m-ați ales ca primar și m-am străduit prin proiectele propuse spre aprobare Consiliului Local să răspund așteptărilor și intereselor dumneavoastră. Am preluat Primăria într-o situație foarte grea și împreună cu echipa pe care am construit-o am reușit să obținem rezultate bune, cu ecouri atât prin țară dar și peste hotare”, a scris acesta.

În mesajul său, primarul afirmă că decizia de retragere din funcțiile de conducere din PSD este determinată de relațiile tensionate din interiorul organizației locale.

„Având în vedere atitudinea ostilă a conducerii locale a PSD și a unei părți importante a consilierilor locali PSD, apreciez că nu mă mai regăsesc în posturile de conducere din care am demisionat”, a precizat el.

Totodată, edilul și-a exprimat regretul pentru decizia luată, susținând că organizația PSD Buzău este „una din cele mai performante la nivel național” și că, sub conducerea sa, social-democrații au obținut pentru prima dată majoritatea în Consiliul Local.

În același mesaj, Constantin Toma a mai afirmat că rezultatele sale electorale au fost consistente, menționând că a fost ales primar cu „78%, respectiv 67%” la ultimele două rânduri de alegeri locale.

Edilul susține că tensiunile din partid ar fi legate și de pozițiile sale critice față de conducerea centrală a PSD.

„Sunt convins că atitudinea conducerii de la Buzău și a consilierilor locali PSD, este legată de critica mea față de politica dusă de conducerea centrală a PSD, care a pus țara într-o situație foarte dificilă! Dragi buzoieni, vă mulțumesc pentru încredere și susținere și vă asigur că voi continua să muncesc pentru un oraș mai bun și mai frumos! ”, a încheiat Toma.