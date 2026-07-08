Primarul PSD al Buzăului dezvăluie cine este, de fapt, cea mai influentă voce din partid: „Nu este Sorin Grindeanu”

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, afirmă că adevărata putere din PSD nu este deținută de președintele interimar Sorin Grindeanu, ci de vicepreședinta partidului, Lia Olguța Vasilescu. Edilul susține că mesajele politice importante sunt lansate de aceasta și apoi preluate de conducerea social-democrată.

Într-un interviu acordat publicației Cotidianul, Constantin Toma a declarat că partidul este condus, în realitate, de Lia Olguța Vasilescu și de soțul acesteia, secretarul general al PSD, Claudiu Manda.

„De fapt, suntem conduși de Olguța și Claudiu Manda. Asta este realitatea. Chiar dacă o parte din colegi nu cred că este chiar așa, ăsta este adevărul. Se transmit niște mesaje. Încep aceste mesaje publice să plece de la Olguța, în general, și pe urmă, bineînțeles, PSD nu face decât, cu diferite voci, să preia ce a spus Olguța”, a declarat Constantin Toma.

„Grindeanu doar a preluat mesajul Olguței”

Primarul Buzăului și-a susținut afirmațiile prin exemplul conflictului dintre Lia Olguța Vasilescu și premierul Ilie Bolojan privind situația Electrocentrale Craiova.

Potrivit acestuia, după ce primarul Craiovei i-a cerut public demisia premierului, aceeași poziție a fost adoptată și de conducerea PSD.

„În condițiile în care Olguța a cerut demisia lui Bolojan, pe urmă chestia asta s-a transmis în valuri către tot PSD-ul. Sorin Grindeanu, atunci, nu a făcut decât să preia cele spuse de Olguța și să ducă la alt nivel, fiind președintele partidului. Olguța este vicepreședinte al partidului, a doua funcție în partid este Claudiu Manda, soțul dumneaei. În general, tot ce se întâmplă în zona de Oltenia, cred că este cea mai puternică parte a PSD-ului și cu influență. De mai mult timp, nu de acum”, a afirmat edilul.

Întrebat dacă acest lucru înseamnă că Sorin Grindeanu nu ia singur deciziile în partid, Constantin Toma a răspuns: „O fi gândind, dar e vorba și de puterea pe care o ai.”

„Cea mai ascultată voce din PSD este Olguța Vasilescu”

La finalul intervenției, primarul municipiului Buzău a formulat o concluzie categorică privind raportul de forțe din interiorul PSD.

„Cea mai ascultată voce din PSD nu este Sorin Grindeanu, este Olguța Vasilescu”, a declarat Constantin Toma.