Primarul Buzăului, Constantin Toma: „Dacă mă dau afară din PSD, aș dormi mai liniștit”

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat luni, 29 iunie, la finalul ședinței Consiliului Local, că nu este preocupat de eventualele sancțiuni din partea PSD și a afirmat că nu se mai simte apreciat sau respectat în partid.

„În situația în care mă dau afară, aș dormi mai liniștit. Nu poți să rămâi într-o organizație în care nu ești apreciat și nu ești respectat”, a declarat edilul, citat de news.

Cu toate acestea, Constantin Toma a subliniat că își va duce mandatul la bun sfârșit și că va continua să lucreze pentru dezvoltarea municipiului Buzău.

„Consider că am muncit mult în acești 10 ani. Sunt proiecte pe care vreau să le văd finalizate. S-a făcut cât s-a putut de mult în această perioadă și mă voi zbate până în ultima zi în care voi rămâne primar al municipiului Buzău să fac cât mai multe, atât pentru prezentul, cât și pentru viitorul acestui oraș”, a afirmat acesta.

Primarul a avertizat că România traversează un moment critic, în contextul în care în lunile iulie și august sunt așteptate evaluările agențiilor internaționale de rating.

„Țara are nevoie de un Guvern care să ia decizii. Vin rapoartele firmelor de rating în luna iulie sau august și, în situația în care suntem, dacă trecem în categoria «junk», va fi foarte dificil de finanțat țara”, a spus edilul.

În opinia sa, un executiv interimar nu poate răspunde provocărilor actuale, iar România are nevoie de un Guvern stabil, capabil să adopte rapid măsurile necesare, inclusiv prin ordonanțe de urgență.

Constantin Toma a criticat și strategia PSD în negocierile politice, amintind că partidul nu deține singur majoritatea parlamentară.

„Trebuie și PSD-ul să înțeleagă că este nevoie de un acord. Nu are 50% ca partid, are aproximativ 25-26% împreună cu aliații și, în aceste condiții, trebuie să existe un acord și să fie respectate angajamentele asumate”, a afirmat acesta.

Edilul a continuat criticile la adresa conducerii social-democrate, pe care o consideră responsabilă pentru actuala criză politică.

„În cea mai grea situație a țării după 1990, deciziile care se iau în PSD, după părerea mea, nu sunt conforme cu realitatea. Oamenii au nevoie de un Guvern stabil, iar ei au răsturnat Guvernul din care făceau parte și nu au pus nimic în loc. Nu sunt în stare să creeze stabilitate”, a declarat Constantin Toma.

Reamintim că Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, a anunțat marți, 2 iunie 2026, că și-a dat demisia din cele două funcții de conducere pe care le deținea în Partidul Social Democrat (PSD): președinte al Organizației Municipale PSD Buzău și prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD Buzău. Acesta a fost împotriva ieșirii PSD din coaliția de guvernare și a susținut reformele promovate de premierul liberal Ilie Bolojan.

Constantin Toma a făcut anunțul într-o postare pe Facebook, în care a invocat tensiuni apărute în cadrul Consiliului Local Municipal și relația dificilă cu o parte a conducerii politice locale a partidului.

Acesta a explicat că decizia vine după ce, în ultimele două ședințe ale Consiliului Local Municipal Buzău, „o parte importantă din consilierii PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de mine, ca primar”.