 Ciprian Ciucu, atac la adresa „puciștilor” din PNL: „Nu mai ai cum să ai un viitor în acest partid”. Ce spune despre șantierele din Capitală | adevarul.ro
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Ciprian Ciucu, atac la adresa „puciștilor” din PNL: „Nu mai ai cum să ai un viitor în acest partid”. Ce spune despre șantierele din Capitală

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Primarul general al Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, afirmă că nu poate exista o „coabitare” între actuala conducere a partidului și liberalii care au participat la tentativa de învestire a Guvernului propus de Adrian Veștea. Ciucu a vorbit și despre numărul mare de șantiere din București, declarând că nu pune panseluţe şi borduri, sunt şantiere pentru infrastructură”.

Primarul general al Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu.
Primarul general al Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Ciucu i-a criticat pe cei pe care îi numește „puciști”, despre care spune că au atacat propriul partid și propria conducere. El susține că aceștia au rămas membri ai PNL ca urmare a unor decizii ale instanțelor.

„Odată ce îţi trădezi propriul partid şi agresezi în halul în care ai făcut-o propriul partid, nu mai ai cum să ai un viitor în acest partid”, a declarat Ciprian Ciucu, miercuri seară, la Euronews România.

„Tot partidul în acest moment este în spatele, mai puţin aceşti indivizi, că nu-i mai pot numi colegi după ce au făcut ceea ce au făcut, aşa ceva nu se face, n-ai cum. Aşa ceva în politică este incredibil, până şi în politică nu se face aşa ceva, atacuri zilnice! Statutul este foarte clar: îţi ataci colegii şi propriul partid, măcar ai demnitatea să pleci. Dacă tot ataci partidul tău, atacă-l, te rog eu frumos, de peste gard, nu din interiorul curţii. Du-te acolo şi zi ce vrei tu, dar tu îţi ataci propriul preşedinte şi propriul premier din interiorul partidului”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Liderul PNL susține că majoritatea membrilor partidului sunt nemulțumiți de ceea ce s-a întâmplat și afirmă că cei care atacă formațiunea și conducerea acesteia din interior ar trebui să plece din partid.

„Nu coabităm. Nu e niciun fel de coabitare. Se agață de noi și ne atacă din interior”, a mai spus Ciucu.

Ciucu, despre șantierele din București: „Ok, mă înjură anul acesta bucureștenii”

În aceeași emisiune, primarul general al Capitalei a vorbit și despre numărul mare de șantiere din București, susținând că lucrările sunt necesare pentru modernizarea infrastructurii.

„Ori acceptăm că da, oraşul trebuie să se transforme, că o să aibă şantiere şi că va fi mai bine după ce se vor termina şantierele şi va fi mai bine, ori nu mai facem nimic şi se degradează, că nu pun panseluţe şi borduri, sunt şantiere pentru infrastructură: termie, drumuri, linii de tramvai, o să urmeze şi pe apă-canal. Eu trebuie să mă ocup pentru generaţiile următoare”, a afirmat edilul.

Ciucu a recunoscut că lucrările pot provoca nemulțumiri în rândul bucureștenilor, însă spune că este dispus să își asume costul politic al deciziilor.

„Ok, mă înjură anul acesta bucureştenii. Să nu mă mai aleagă! Nu mă mai aleg că le pun oraşul la punct, dar eu plec de aici cu conştiinţa împăcată că am luat deciziile corecte pentru generaţii de bucureşteni”, a declarat el.

Primarul general a explicat că tramvaiele cumpărate în mandatul lui Nicușor Dan ajunseseră să circule pe asfalt din cauza degradării șinelor, situație care, potrivit acestuia, putea genera probleme privind garanția și chiar procese.

Ciucu a dat drept exemplu și perioada în care a fost primar al Sectorului 6, când au existat numeroase șantiere, dar ulterior a fost reales cu peste 70% din voturi. El a susținut că marile capitale europene au trecut prin perioade îndelungate de lucrări și a anunțat că Bucureștiul va avea în continuare șantiere în următorii ani, în contextul proiectelor de dezvoltare și modernizare a orașului.

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