Cresc tensiunile în PNL. Adrian Veștea susține Platforma Liberal-Conservatoare: „Un partid în care se aude o singură voce nu este un partid democratic”

Adrian Veștea și-a anunțat, duminică, 19 iulie, susținerea pentru Platforma Liberal-Conservatoare, inițiativă lansată recent de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Demersul este susținut de liberali nemulțumiți de direcția actuală a partidului condus de Ilie Bolojan.

Președintele Consiliului Județean Brașov și fost premier desemnat, Adrian Veștea, membru PNL de 30 de ani, susține Platforma Liberal-Conservatoare din partid. El afirmă că nu s-a ferit niciodată să își exprime opiniile, chiar și atunci când acestea au fost diferite de cele ale liderilor formațiunii.

„Sunt membru al Partidului Național Liberal de 30 de ani și, în tot acest timp, nu mi-a fost teamă să îmi susțin, argumentat, un punct de vedere sau o decizie într-o chestiune politică ori administrativă, chiar dacă aceasta nu era pe placul unor lideri locali sau de la centru sau nu coincidea cu poziția acestora. Și, ca mine, sunt mulți liberali”, a scris Adrian Veștea pe Facebook.

Acesta afirmă că liderii politici se schimbă, însă valorile și principiile partidului trebuie să rămână constante. „În toți acești ani am fost convins de un lucru: liderii vin și pleacă, însă valorile și principiile pe care se întemeiază, de peste 150 de ani, Partidul Național Liberal rămân aceleași. Printre acestea se află libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor, toleranța, libertatea de întrunire și de asociere”, a mai spus Adrian Veștea.

De asemenea, Veștea susține că membrii PNL nu ar trebui să se teamă să își exprime opiniile, chiar dacă acestea diferă de poziția conducerii „„Niciun liberal nu ar trebui să se teamă să își exprime un punct de vedere și să îl argumenteze. Nu împotriva cuiva, ci în interesul PNL și al României”, a mai scris Veștea.

Adrian Veștea a criticat, de asemenea, lipsa dezbaterii interne și a pledat pentru pluralism în cadrul formațiunii. „Un partid în care se aude o singură voce nu este un partid democratic. Un partid care renunță la dezbatere și descurajează opiniile diferite își pierde vitalitatea și capacitatea de a se adapta provocărilor vremurilor”, a afirmat liberalul.

Veștea a subliniat că PNL a rămas unul dintre cele mai vechi partide politice din Europa tocmai datorită capacității sale de a permite dialogul și dezbaterea internă.

„Partidul Național Liberal este singurul partid istoric din România și unul dintre cele mai vechi din Europa tocmai pentru că a rămas un partid viu, un loc al dialogului, în care deciziile importante s-au luat prin consultare și prin respect față de opiniile membrilor săi. Iar în momentele grele pentru țară, PNL a ales întotdeauna responsabilitatea înaintea interesului politic de moment. Astăzi, România traversează o perioadă complicată, cu provocări economice, sociale și politice majore. Este momentul ca Partidul Național Liberal să se întoarcă la valorile și principiile care i-au definit identitatea și care l-au făcut relevant în istoria acestei țări”, a scris Adrian Veștea.

Acesta a susținut că PNL trebuie să demonstreze că poate oferi soluții și că aleșii locali trebuie să aibă un rol mai important în luarea deciziilor.

„Să demonstreze încă o dată că este un partid care pune România pe primul loc și care este capabil să ofere soluții. La fel de important este ca PNL să redevină un spațiu al dialogului autentic, în care fiecare membru este ascultat și respectat. Diversitatea opiniilor nu este o slăbiciune, ci o resursă. Sunt convins că foarte mulți colegi liberali gândesc astfel. Vocea aleșilor locali trebuie să conteze mai mult în procesul de decizie, deoarece ei sunt cei care reprezintă partidul în comunități, cunosc realitățile din teren și poartă, zi de zi, responsabilitatea în fața cetățenilor”, a mai spus Veștea.

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Adrian Veștea: „Susțin Platforma Liberal-Conservatoare din interiorul PNL”

Liberalul și-a anunțat apoi susținerea pentru Platforma Liberal-Conservatoare, lansată de Alin Tișe.

„Din aceste motive susțin Platforma Liberal-Conservatoare din interiorul Partidului Național Liberal. Este un demers care își propune să reafirme identitatea doctrinară a partidului, să promoveze valorile liberal-conservatoare care au definit dintotdeauna PNL și să ofere un cadru pentru o dezbatere deschisă, onestă și responsabilă despre viitorul nostru. Platforma nu este îndreptată împotriva partidului și nici împotriva cuiva. Dimpotrivă, își propune să întărească PNL prin dialog, prin respect reciproc și prin revenirea la principiile care au făcut din Partidul Național Liberal principalul partid al dreptei românești”, a transmis liberalul.

În final, Veștea a pledat pentru revenirea partidului la ceea ce numește „matricea sa identitară”. „Cred cu tărie că Partidul Național Liberal trebuie să revină în matricea sa identitară. PNL este și trebuie să rămână partidul libertății individuale, al economiei de piață, al responsabilității, al inițiativei private, al respectului pentru familie, comunitate și valorile care au construit România modernă. Aceste repere ne definesc și ele trebuie să stea la baza proiectului nostru politic pentru anii care vin”, a conchis Adrian Veștea.

Susținerea lui Adrian Veștea pentru Platforma Liberal-Conservatoare vine în contextul în care și europarlamentarul PNL Rareș Bogdan s-a pronunțat în favoarea lansării inițiativei.

Rareș Bogdan susține că platforma a apărut din necesitatea de a oferi un spațiu de dezbatere pentru membrii partidului nemulțumiți de direcția actuală a formațiunii.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, unul dintre cei mai vocali critici ai premierului interimar ILie Bolojan şi ai conducerii partidului din ultimele luni, a anunțat zilele trecute că a pus bazele unei Platforme Liberal-Conservatoare în interiorul formațiunii și îi cheamă alături de el pe liberalii care încă mai cred în valorile tradiţionale ale liberalismului.

Într-un amplu mesaj publicat joi, 16 iulie, pe Facebook, Alin Tișe spune că nu se mai simte reprezentat de liderii PNL și îi acuză că au blocat partidul în conflicte interne, în timp ce România traversează o perioadă dificilă.

„Scriu aceste rânduri ca un om care a fost făcut, pe rând, trădător de PNL, pesedist, userist și chiar aurist. Dacă a pune România înaintea intereselor de partid înseamnă trădare, atunci fiecare să judece singur cine sunt adevărații trădători.

De peste 70 de zile, România stă blocată. Am cerut guvern stabil și am procedat drept și corect față de țară. Nimic din explicațiile acestor iresponsabili nu poate fi acceptat în fața interesului de stabilitate a acestei țări. Absolut nimic!”, a scris liberalul.