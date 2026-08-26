 Toamna se numără șantierele în București. Marile lucrări care vor afecta traficul înainte de începerea școlii | adevarul.ro
search
Miercuri, 26 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Toamna se numără șantierele în București. Marile lucrări care vor afecta traficul înainte de începerea școlii

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Capitala traversează una dintre cele mai aglomerate perioade din ultimele decenii în ceea ce privește lucrările de infrastructură. Se lucrează concomitent la Magistrala 6 de metrou, la Planșeul Unirii, Pasajul Basarab și la Prelungirea Ghencea, în timp ce pe mai multe artere importante Primăria Capitalei modernizează liniile de tramvai. Toate aceste lucrări provoacă restricții și îngreunează traficul, dar sunt proiecte necesare pentru modernizarea infrastructurii orașului.

În lunile următoare se va închide unul din proiecte
Bucureștiul este în șantier Foto: Primăria Municipiului București

Unele dintre proiecte au intrat în ultima parte a lucrărilor și ar urma să fie finalizate în lunile următoare. Altele vor mai ține Capitala în șantier cel puțin până în 2027-2028.

Magistrala 6 de metrou, cel mai mare șantier de transport public

Lucrările la Magistrala 6, care va lega zona 1 Mai de Aeroportul Henri Coandă, au continuat în ritm bun în luna iulie, în pofida temperaturilor ridicate și a ploilor. Potrivit datelor publicate de Metrorex, pe secțiunea sud, între 1 Mai și Tokyo, structura de rezistență a ajuns la un grad de realizare de 72%.

La cele două utilaje TBM, „Sfânta Maria” și „Sfânta Ana”, au fost efectuate lucrările de mentenanță necesare înaintea reluării forării. La sfârșitul lunii iulie, „Sfânta Maria” și-a repornit motoarele.

Cele mai avansate sunt lucrările la stațiile din zona de nord a Bucureștiului. La Tokyo, structura de rezistență este realizată în proporție de 74%, după excavarea a peste 108.000 de metri cubi de pământ și turnarea a peste 47.200 de metri cubi de beton.

La Aeroport Băneasa, stadiul structurii de rezistență a ajuns la 83,5%, iar cantitatea de beton turnată a depășit 32.700 de metri cubi. La Gara Băneasa, lucrările au ajuns la 78%, după excavarea a peste 53.100 de metri cubi și turnarea a peste 22.900 de metri cubi de beton.

Și la Piața Montreal și Expoziției structura de rezistență este realizată în proporție de 84%. La Piața Montreal au fost excavați peste 67.000 de metri cubi și turnați peste 35.300 de metri cubi de beton, în timp ce la Expoziției au fost excavați peste 105.800 de metri cubi și turnați peste 46.400 de metri cubi de beton.

La Pajura, procentul de realizare a structurii de rezistență este de 62%. La stația 1 Mai continuă lucrările pentru joncțiunea cu Magistrala 4, inclusiv relocarea unor utilități și realizarea elementelor structurale. Stadiul este de 46% pe Linia 1 Sud și 47% pe Linia 2 Nord.

Pe secțiunea nord, între Tokyo și Aeroportul Otopeni, structura de rezistență este realizată în proporție de 30%. La viitoarea stație Washington, lucrările au ajuns la 19%, în timp ce la Paris procentul este de 26%. La Bruxelles, unde se pregătește inclusiv puțul de lansare al TBM, structura este realizată în proporție de 19%.

Mai avansate sunt lucrările la Otopeni, unde structura de rezistență a ajuns la 51%. Pereții mulați și placa superioară au fost finalizate, iar în prezent se lucrează la excavația top-down și la hidroizolație. La stația Ion I.C. Brătianu, lucrările de structură au ajuns la 71,5%, iar la viitoarea stație Aeroport Otopeni procentul este de 46%.

Magistrala 6 este unul dintre cele mai importante proiecte de extindere a rețelei de metrou din București și Ilfov, urmând să asigure legătura dintre rețeaua existentă și Aeroportul Henri Coandă. Secțiunea sud, 1 Mai-Tokyo, a primit autorizația de construire în decembrie 2023.

Planșeul Unirii a intrat în ultima etapă

Un alt șantier care afectează una dintre cele mai circulate zone ale Capitalei este cel de la Planșeul Unirii. Lucrările au depășit pragul de 60% și au intrat în ultima dintre cele patru etape de execuție.

În această vară au fost instituite noi restricții de circulație în zona șantierului. Șoferii care vin dinspre Splaiul Independenței sau Bulevardul Unirii și vor să ajungă spre Universitate, Bulevardul Corneliu Coposu sau Biblioteca Națională trebuie să ocolească zona de lucrări, apoi să vireze la stânga în zona „Horoscop” și să continue prin fața Magazinului Unirea.

Restul căilor de acces în Piața Unirii, dinspre Bulevardul Dimitrie Cantemir, Bulevardul Unirii și Bulevardul I.C. Brătianu, nu sunt afectate de aceste restricții. Pe șantier au fost demolați aproximativ 65% din cei 380 metri liniari ai vechiului planșeu. Au fost executați 88% dintre piloții necesari consolidării, iar mai mult de jumătate dintre grinzile de coronament și radierul noii construcții au fost finalizate.

Au fost realizate și 11 tronsoane ale noului planșeu, dintre care opt au fost post-tensionate. Acestea reprezintă aproximativ 40% din lungimea totală a structurii. În paralel se lucrează la hidroizolații, relocarea și protejarea rețelelor edilitare, sistemele de drenaj și refacerea infrastructurii rutiere și pietonale în zonele eliberate de șantier.

Prima etapă, în zona Hanului lui Manuc, a fost deja finalizată. Noul planșeu din această zonă a fost executat cu o placă de beton de 1,4 metri grosime, iar circulația a fost reluată. Primăria Sectorului 4 estimează că, în funcție de ritmul lucrărilor, întregul șantier ar putea fi închis până la sfârșitul anului 2026.

Pasajul Basarab se redeschide complet în septembrie

Și Pasajul Basarab este în această vară un șantier important. Lucrările de reparații au început în iunie, după ani în care pasajul s-a degradat și a rămas nerecepționat. În august, lucrările s-au mutat pe sensul Șoseaua Grozăvești-Bulevardul Titulescu, după ce sensul opus, Titulescu-Grozăvești, a fost redeschis circulației.

Constructorii lucrează la repararea parapeților, trotuarelor, rosturilor de dilatație și altor elemente ale pasajului. Au fost făcute scanări ale structurii, iar pe partea aflată acum în lucru urmează frezarea asfaltului și refacerea căii de rulare.

Primăria Capitalei a anunțat că lucrările care afectează circulația ar urma să fie finalizate până la 6 septembrie, iar din 7 septembrie traficul să fie redeschis complet pe pod. Lucrările de întreținere vor continua până la sfârșitul anului, însă cu restricții punctuale, pe distanțe scurte.

Problema Pasajului Basarab este mai veche. Construcția a fost dată în folosință în 2011-2012, însă nu a fost recepționată. Din această cauză obiectivul nu a beneficiat de lucrări de mentenanță. Reparațiile actuale urmăresc și punerea în siguranță, dar și deblocarea procedurii de recepție.

Prelungirea Ghencea, șantier care se întinde până la Domnești

În vestul Capitalei, asocierea Bog'Art – Concelex, contractată de Primăria Capitalei, continuă în ritm bun lucrările de modernizare a Bulevardului Prelungirea Ghencea.

Tronsonul 2, între Strada Brașov și Strada Râul Doamnei, are supralărgirea finalizată. În prezent se lucrează la infrastructura liniei de tramvai, calea fiind deja montată și urmând să fie betonată.

Încep lucrările la sistemul de canalizare de la Stadionul Tineretului. Se va rezolva problema inundaţiilor din zonă care apăreau la fiecare ploaie torenţială

Pe tronsonul 3, între Râul Doamnei și Valea Oltului, se concentrează o mare parte din activitatea de pe șantier. Se lucrează la devierea rețelelor electrice și la terasamentul pentru cele două benzi de intrare în București.

După finalizarea acestora, traficul urmează să fie mutat pe noua cale pentru a permite intervențiile la rețelele de pe partea opusă.

În zona Școlii 279 sunt pregătite lucrări pentru protejarea unor apeducte importante. Rețelele existente sunt suprapuse, astfel că au fost necesare verificări în canivouri pentru stabilirea soluției tehnice. Intervențiile vor presupune mai multe devieri temporare ale traficului.

Pe tronsonul 4, între Valea Oltului și Mărăcineni, se lucrează la rețelele de apă și canalizare, iluminatul public și terasamentele de drum.

Tronsonul 5, între Mărăcineni și pasajul Domnești, este gestionat de CNAIR. Autoritățile anunță că această porțiune ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului 2026, însă fără linie de tramvai.

Proiectul include și tronsonul dedicat Park&Ride și bazinelor de retenție. Pentru acestea a fost emisă autorizația de construire, iar municipalitatea pregătește documentația pentru parcarea propriu-zisă.

În documentele oficiale ale PMB, proiectul Prelungirea Ghencea-Domnești este împărțit în tronsoane distincte, iar pentru tronsoanele aflate în responsabilitatea municipalității sunt prevăzute lucrări de supralărgire și extindere a infrastructurii de transport public.

Termenul avansat de Primăria Capitalei pentru finalizarea întregului proiect este 2028.

Șantiere pe traseele de tramvai

În paralel cu marile proiecte rutiere și de metrou, Bucureștiul are deschise mai multe șantiere pentru reabilitarea infrastructurii de tramvai.

Lotul 1, în lungime de 18 kilometri, se întinde de la Bulevardul Theodor Pallady pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, Bulevardul Basarabia și Calea Călărașilor până la Bulevardul Corneliu Coposu, inclusiv Bucla Complex Titan.

Pe acest lot, lucrările au ajuns într-un stadiu avansat pe mai multe porțiuni. Pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 sunt montate în prezent șinele de tramvai, după ce traversele și șinele au fost aduse pe șantier și pregătite pentru instalare. Următoarea zonă în care avansează lucrările este Bulevardul Basarabia, unde sunt transportate și descărcate plasa metalică și traversele pentru șină, iar muncitorii finalizează zidul de separare.

Șină nouă a fost montată deja și pe Bulevardul Theodor Pallady, un alt tronson al Lotului 1. Proiectul este unul complex, deoarece, pe lângă infrastructura de tramvai, presupune și intervenții asupra rețelelor edilitare. Pe întregul traseu sunt prevăzute lucrări la aproximativ 4 kilometri de rețea de gaze și 7 kilometri de conducte de apă și canalizare. 

Lotul 2, care cuprinde Bulevardul Pache Protopopescu și Strada Traian, Bulevardul Ferdinand I, între Șoseaua Mihai Bravu și Strada Traian, precum și Strada Dristorului, între Bulevardul Camil Ressu și Strada Baba Novac. Lucrările vizează aproximativ 3 kilometri de cale dublă și sunt executate de asocierea Swietelsky Construct-Urban Profile Grele.

Lotul 4 acoperă aproximativ 6,7 kilometri de cale dublă pe traseele Sfântul Constantin-Ionel Perlea-Cobălcescu și Mihalache-Griviței-Bucureștii Noi. Valoarea contractului este de 292,8 milioane de lei, iar lucrările sunt executate de asocierea Construcții Erbașu-Tancrad.

Lotul 5, destinat traseului de pe Paleologu, Armand Călinescu, Vasile Lascăr, Lizeanu și Intrarea Vagonului, are o lungime de 1,8 kilometri și deservește linia 16. Contractul are o valoare de 65,7 milioane de lei.

Lotul 6 vizează Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Șoseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Strada Reînvierii și Strada Turmelor. Sunt incluși 5,3 kilometri de cale dublă, pe traseele liniilor 16 și 36. Valoarea contractului este de 217,3 milioane de lei.

Pe Lotul 7, lucrările se desfășoară pe Bulevardul Gheorghe Duca, Strada Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviței și Bulevardul Dinicu Golescu. Traseul are 1,81 kilometri, iar contractul valorează 98,8 milioane de lei.

Urmează Lotul 8, Bulevardul Mărășești, între Bulevardul Dimitrie Cantemir și Strada 11 Iunie, cu 0,7 kilometri de cale dublă și o valoare de 22,5 milioane de lei.

Pe Lotul 9 se reabilitează Bulevardul Chișinău, pe 825 de metri, pentru liniile 14 și 36. Contractul are o valoare de 24,8 milioane de lei. 

Lotul 10 acoperă 1,2 kilometri de pe Bulevardul Basarabia, între Bulevardul 1 Decembrie 1918 și terminalul Republica. Valoarea contractului este de 39,8 milioane de lei.

Lotul 11 cuprinde Bulevardul Expoziției, Strada Aviator Popișteanu, Strada Puțul lui Crăciun, Strada Dornei și Strada Clăbucet. Traseul are aproximativ 2 kilometri, iar lucrările sunt aproape finalizate.

Restricţii de circulaţie pe mai multe tronsoane din A1, pentru  lucrări la carosabil şi măsurători

Lotul 12 este unul dintre proiectele mai consistente și vizează bucla Gara de Est, pe Bulevardul Gării Obor, Bulevardul Ferdinand I, Șoseaua Pantelimon și Strada Baicului. Lungimea este de 1,885 kilometri, iar valoarea contractului ajunge la 112 milioane de lei.

În vestul orașului, Lotul 16 vizează Bulevardul Timișoara, între Strada Valea Cascadelor și terminalul CET Vest. Traseul are 1,38 kilometri de cale dublă, iar contractul are o valoare de 39,4 milioane de lei.

Șantiere de termoficare în mai multe zone ale Capitalei

Bucureștiul are șantiere active și pentru modernizarea rețelei de termoficare. Pe Magistrala II Sud Mihai Bravu, între căminele CM43 și CO2, se lucrează pe 2,639 kilometri de traseu, adică 5,278 kilometri de conductă. Tot în lucru este tronsonul PV2-CM20 al Magistralei II Vest, cu 1,134 kilometri de traseu.

Pe Magistrala II-III Grozăvești, Lotul 2, continuă lucrările la Obiectivul 7, între PO3 și CG16, pe 7,924 kilometri de conductă. În același timp, se lucrează la Obiectivul 11, bretelele de legătură, iar pe Obiectivul 9, între C9, în zona Spitalului Militar, și C28, în zona Cuza, se execută un tronson de 4,253 kilometri. Acesta afectează mai multe artere din Sectorul 1, între care Șoseaua Nicolae Titulescu, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviței, Piața Gării de Nord și Bulevardul Dinicu Golescu.

Pe Magistrala V Grozăvești, Lotul 3, sunt în lucru Obiectivele 12 și 13, care însumează aproape 9,9 kilometri de conductă, precum și Obiectivul 15, între CP1 și CP5, cu 6,661 kilometri.

Cele mai multe intervenții sunt concentrate însă în sudul Capitalei, pe Magistrala Progresu-Berceni. Pe Lotul 4 se lucrează la Obiectivele 19 și 20, care însumează 4,14 kilometri de conductă. În Sectorul 4 sunt în execuție și Obiectivele 17, 18, 22 și 24, cu trasee de 6,038, 4,938, 3,269, respectiv 2,584 kilometri. Lucrările afectează zone precum Luică-Turnu Măgurele, Șoseaua Berceni-Bulevardul Metalurgiei, Piața Eroii Revoluției-Șoseaua Olteniței și zona Parcului Tineretului.

În paralel, pe Lotul 5 se lucrează la Obiectivul 14 al Magistralei V Grozăvești, între CP3 și CD2, pe 9,61 kilometri, și la Obiectivul 23 al Magistralei Progresu-Berceni, între CI10 și CC4, pe 10,374 kilometri. Tot pe Progresu-Berceni este în execuție Obiectivul 21, între CS17 și CFD3, cu un traseu de 5,596 kilometri, care ajunge până în zona Bulevardului Constantin Brâncoveanu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Bolojan privind citostaticele: „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
digi24.ro
image
Un bărbat a construit o insulă din 150.000 de sticle de plastic și a pierdut-o. Avea casă cu trei etaje și energie solară
stirileprotv.ro
image
Sanitas câștigă procesul „suspendării comunicatului de presă”. Curtea Supremă decide că proiectul legii salarizării rămâne blocat. Ce urmează
gandul.ro
image
Surpriză în Germania: muncitorii din 5 țări câștigă mai bine decât germanii
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă cu noul șef, Hendrick Klein, după intrarea lui CFR Cluj în insolvență? „Auzisem că va aduce 10 milioane de euro”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Elveția are nevoie de peste 20.000 de muncitori în domeniul construcțiilor. Salariile pot ajunge la 8.900 de euro pe lună
libertatea.ro
image
De ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Explicațiile Kremlinului
digi24.ro
image
Gino Iorgulescu, decizie surprinzătoare la 70 de ani. A făcut chiar el anunțul
gsp.ro
image
Nu se mai ascund! Au apărut împreună și lumea ”a luat-o razna”: ”Cuplul anului”
digisport.ro
image
Cum poți scăpa rapid și ușor de mirosul din bucătărie după ce ai gătit. Metoda la care vei apela tot timpul
click.ro
image
Fiica unui fost deputat PSD a fost găsită moartă în judeţul Argeş. Aceasta avea 22 de ani
antena3.ro
image
Efectul autostrăzilor. Harta puterii de cumpărare arată cum prăpastia se reduce, iar Moldova, cea mai săracă regiune a României, capătă tracţiune
zf.ro
image
Miza vizitei șefului CIA la Moscova. Ar fi venit cu un mesaj clar pentru Putin
observatornews.ro
fără imagine
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
cancan.ro
image
Surpriză neplăcută pentru o pensionară cu 4.000 lei pensie. Nu i-au luat în calcul 17 ani de grupa a II-a
newsweek.ro
image
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
prosport.ro
image
Restricții pentru mașinile poluante în orașele din România. Primăriile trebuie să delimiteze zone cu emisii zero și scăzute
playtech.ro
image
„Va fi bătaie pentru Cordea și Korenica!”. Mihai Stoica a dat verdictul despre un transfer la FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Purtătorul de cuvânt al CNAIR a prezentat stadiul autostrăzilor din PNRR: „Nu pierdem niciun euro”. Cum explică întârzierile
ziare.com
image
Victor Pițurcă, acuzat de mama băiatului său în vârstă de 19 ani: ”A venit cu 10 euro în buzunar. E foarte deranjant”
digisport.ro
image
Cine este Connie Preda de la „Asia Express”. Partenera lui Maurice Munteanu este organizator de evenimente
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Fiica lui Cazimir Ionescu s-a sinucis. Mama actriței, mesaj sfâșietor la aflarea veștii: Viața a ales însă...
romaniatv.net
image
Bolojan le-a pus gând rău pensionarilor! Anunț privind pensiile după 2027
mediaflux.ro
image
Cine-a participat la „cina de adio” a lui Bîrligea: „O seară în care emoțiile ne-au cuprins pe toți”
gsp.ro
image
Jurnalista Liliana Ruse, bolnavă de cancer, vorbește despre lupta pentru citostatice: „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres / Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
actualitate.net
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei
actualitate.net
image
Veste devastatoare pentru Cazimir Ionescu. Fiica fostului politician, găsită moartă la doar 22 de ani
click.ro
image
Paula Seling, reacție neașteptată după ce relația ei a ajuns în centrul atenției: „Mă încearcă, dincolo de bucuria acestor zile, și o tristețe”
click.ro
image
Lovitură uriașă la PRO TV! Șeful postului pleacă după aproape 13 ani. Cine îi ia locul
click.ro
Agrippina și Germanicus, profimedia 0420775469 jpg
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu
okmagazine.ro
Prințul William Kate Regele Charles și Camilla GettyImages 1343599536 jpg
Mișcare incredibilă: Regele Charles l-ar fi scos pe William din testamentul lui în valoare de 2 miliarde de dolari!
okmagazine.ro
București. Târgul moșilor, acuarelă de Amedeo Preziosi, din 1869
Ce mâncau și ce beau localnicii la Târgul Moșilor, în 1879? Mărturia unui călător ceh
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Start la „Litoralul pentru toți” 2026! Cu cât ieftinește Mihai Trăistariu cazarea: „Au dormit și câte 9 persoane într-o garsonieră”
image
Veste devastatoare pentru Cazimir Ionescu. Fiica fostului politician, găsită moartă la doar 22 de ani

OK! Magazine

image
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori