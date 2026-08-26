Toamna se numără șantierele în București. Marile lucrări care vor afecta traficul înainte de începerea școlii

Capitala traversează una dintre cele mai aglomerate perioade din ultimele decenii în ceea ce privește lucrările de infrastructură. Se lucrează concomitent la Magistrala 6 de metrou, la Planșeul Unirii, Pasajul Basarab și la Prelungirea Ghencea, în timp ce pe mai multe artere importante Primăria Capitalei modernizează liniile de tramvai. Toate aceste lucrări provoacă restricții și îngreunează traficul, dar sunt proiecte necesare pentru modernizarea infrastructurii orașului.

Bucureștiul este în șantier Foto: Primăria Municipiului București

Unele dintre proiecte au intrat în ultima parte a lucrărilor și ar urma să fie finalizate în lunile următoare. Altele vor mai ține Capitala în șantier cel puțin până în 2027-2028.

Magistrala 6 de metrou, cel mai mare șantier de transport public

Lucrările la Magistrala 6, care va lega zona 1 Mai de Aeroportul Henri Coandă, au continuat în ritm bun în luna iulie, în pofida temperaturilor ridicate și a ploilor. Potrivit datelor publicate de Metrorex, pe secțiunea sud, între 1 Mai și Tokyo, structura de rezistență a ajuns la un grad de realizare de 72%.

La cele două utilaje TBM, „Sfânta Maria” și „Sfânta Ana”, au fost efectuate lucrările de mentenanță necesare înaintea reluării forării. La sfârșitul lunii iulie, „Sfânta Maria” și-a repornit motoarele.

Cele mai avansate sunt lucrările la stațiile din zona de nord a Bucureștiului. La Tokyo, structura de rezistență este realizată în proporție de 74%, după excavarea a peste 108.000 de metri cubi de pământ și turnarea a peste 47.200 de metri cubi de beton.

La Aeroport Băneasa, stadiul structurii de rezistență a ajuns la 83,5%, iar cantitatea de beton turnată a depășit 32.700 de metri cubi. La Gara Băneasa, lucrările au ajuns la 78%, după excavarea a peste 53.100 de metri cubi și turnarea a peste 22.900 de metri cubi de beton.

Și la Piața Montreal și Expoziției structura de rezistență este realizată în proporție de 84%. La Piața Montreal au fost excavați peste 67.000 de metri cubi și turnați peste 35.300 de metri cubi de beton, în timp ce la Expoziției au fost excavați peste 105.800 de metri cubi și turnați peste 46.400 de metri cubi de beton.

La Pajura, procentul de realizare a structurii de rezistență este de 62%. La stația 1 Mai continuă lucrările pentru joncțiunea cu Magistrala 4, inclusiv relocarea unor utilități și realizarea elementelor structurale. Stadiul este de 46% pe Linia 1 Sud și 47% pe Linia 2 Nord.

Pe secțiunea nord, între Tokyo și Aeroportul Otopeni, structura de rezistență este realizată în proporție de 30%. La viitoarea stație Washington, lucrările au ajuns la 19%, în timp ce la Paris procentul este de 26%. La Bruxelles, unde se pregătește inclusiv puțul de lansare al TBM, structura este realizată în proporție de 19%.

Mai avansate sunt lucrările la Otopeni, unde structura de rezistență a ajuns la 51%. Pereții mulați și placa superioară au fost finalizate, iar în prezent se lucrează la excavația top-down și la hidroizolație. La stația Ion I.C. Brătianu, lucrările de structură au ajuns la 71,5%, iar la viitoarea stație Aeroport Otopeni procentul este de 46%.

Magistrala 6 este unul dintre cele mai importante proiecte de extindere a rețelei de metrou din București și Ilfov, urmând să asigure legătura dintre rețeaua existentă și Aeroportul Henri Coandă. Secțiunea sud, 1 Mai-Tokyo, a primit autorizația de construire în decembrie 2023.

Planșeul Unirii a intrat în ultima etapă

Un alt șantier care afectează una dintre cele mai circulate zone ale Capitalei este cel de la Planșeul Unirii. Lucrările au depășit pragul de 60% și au intrat în ultima dintre cele patru etape de execuție.

În această vară au fost instituite noi restricții de circulație în zona șantierului. Șoferii care vin dinspre Splaiul Independenței sau Bulevardul Unirii și vor să ajungă spre Universitate, Bulevardul Corneliu Coposu sau Biblioteca Națională trebuie să ocolească zona de lucrări, apoi să vireze la stânga în zona „Horoscop” și să continue prin fața Magazinului Unirea.

Restul căilor de acces în Piața Unirii, dinspre Bulevardul Dimitrie Cantemir, Bulevardul Unirii și Bulevardul I.C. Brătianu, nu sunt afectate de aceste restricții. Pe șantier au fost demolați aproximativ 65% din cei 380 metri liniari ai vechiului planșeu. Au fost executați 88% dintre piloții necesari consolidării, iar mai mult de jumătate dintre grinzile de coronament și radierul noii construcții au fost finalizate.

Au fost realizate și 11 tronsoane ale noului planșeu, dintre care opt au fost post-tensionate. Acestea reprezintă aproximativ 40% din lungimea totală a structurii. În paralel se lucrează la hidroizolații, relocarea și protejarea rețelelor edilitare, sistemele de drenaj și refacerea infrastructurii rutiere și pietonale în zonele eliberate de șantier.

Prima etapă, în zona Hanului lui Manuc, a fost deja finalizată. Noul planșeu din această zonă a fost executat cu o placă de beton de 1,4 metri grosime, iar circulația a fost reluată. Primăria Sectorului 4 estimează că, în funcție de ritmul lucrărilor, întregul șantier ar putea fi închis până la sfârșitul anului 2026.

Pasajul Basarab se redeschide complet în septembrie

Și Pasajul Basarab este în această vară un șantier important. Lucrările de reparații au început în iunie, după ani în care pasajul s-a degradat și a rămas nerecepționat. În august, lucrările s-au mutat pe sensul Șoseaua Grozăvești-Bulevardul Titulescu, după ce sensul opus, Titulescu-Grozăvești, a fost redeschis circulației.

Constructorii lucrează la repararea parapeților, trotuarelor, rosturilor de dilatație și altor elemente ale pasajului. Au fost făcute scanări ale structurii, iar pe partea aflată acum în lucru urmează frezarea asfaltului și refacerea căii de rulare.

Primăria Capitalei a anunțat că lucrările care afectează circulația ar urma să fie finalizate până la 6 septembrie, iar din 7 septembrie traficul să fie redeschis complet pe pod. Lucrările de întreținere vor continua până la sfârșitul anului, însă cu restricții punctuale, pe distanțe scurte.

Problema Pasajului Basarab este mai veche. Construcția a fost dată în folosință în 2011-2012, însă nu a fost recepționată. Din această cauză obiectivul nu a beneficiat de lucrări de mentenanță. Reparațiile actuale urmăresc și punerea în siguranță, dar și deblocarea procedurii de recepție.

Prelungirea Ghencea, șantier care se întinde până la Domnești

În vestul Capitalei, asocierea Bog'Art – Concelex, contractată de Primăria Capitalei, continuă în ritm bun lucrările de modernizare a Bulevardului Prelungirea Ghencea.

Tronsonul 2, între Strada Brașov și Strada Râul Doamnei, are supralărgirea finalizată. În prezent se lucrează la infrastructura liniei de tramvai, calea fiind deja montată și urmând să fie betonată.

Încep lucrările la sistemul de canalizare de la Stadionul Tineretului. Se va rezolva problema inundaţiilor din zonă care apăreau la fiecare ploaie torenţială

Pe tronsonul 3, între Râul Doamnei și Valea Oltului, se concentrează o mare parte din activitatea de pe șantier. Se lucrează la devierea rețelelor electrice și la terasamentul pentru cele două benzi de intrare în București.

După finalizarea acestora, traficul urmează să fie mutat pe noua cale pentru a permite intervențiile la rețelele de pe partea opusă.

În zona Școlii 279 sunt pregătite lucrări pentru protejarea unor apeducte importante. Rețelele existente sunt suprapuse, astfel că au fost necesare verificări în canivouri pentru stabilirea soluției tehnice. Intervențiile vor presupune mai multe devieri temporare ale traficului.

Pe tronsonul 4, între Valea Oltului și Mărăcineni, se lucrează la rețelele de apă și canalizare, iluminatul public și terasamentele de drum.

Tronsonul 5, între Mărăcineni și pasajul Domnești, este gestionat de CNAIR. Autoritățile anunță că această porțiune ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului 2026, însă fără linie de tramvai.

Proiectul include și tronsonul dedicat Park&Ride și bazinelor de retenție. Pentru acestea a fost emisă autorizația de construire, iar municipalitatea pregătește documentația pentru parcarea propriu-zisă.

În documentele oficiale ale PMB, proiectul Prelungirea Ghencea-Domnești este împărțit în tronsoane distincte, iar pentru tronsoanele aflate în responsabilitatea municipalității sunt prevăzute lucrări de supralărgire și extindere a infrastructurii de transport public.

Termenul avansat de Primăria Capitalei pentru finalizarea întregului proiect este 2028.

Șantiere pe traseele de tramvai

În paralel cu marile proiecte rutiere și de metrou, Bucureștiul are deschise mai multe șantiere pentru reabilitarea infrastructurii de tramvai.

Lotul 1, în lungime de 18 kilometri, se întinde de la Bulevardul Theodor Pallady pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, Bulevardul Basarabia și Calea Călărașilor până la Bulevardul Corneliu Coposu, inclusiv Bucla Complex Titan.

Pe acest lot, lucrările au ajuns într-un stadiu avansat pe mai multe porțiuni. Pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 sunt montate în prezent șinele de tramvai, după ce traversele și șinele au fost aduse pe șantier și pregătite pentru instalare. Următoarea zonă în care avansează lucrările este Bulevardul Basarabia, unde sunt transportate și descărcate plasa metalică și traversele pentru șină, iar muncitorii finalizează zidul de separare.

Șină nouă a fost montată deja și pe Bulevardul Theodor Pallady, un alt tronson al Lotului 1. Proiectul este unul complex, deoarece, pe lângă infrastructura de tramvai, presupune și intervenții asupra rețelelor edilitare. Pe întregul traseu sunt prevăzute lucrări la aproximativ 4 kilometri de rețea de gaze și 7 kilometri de conducte de apă și canalizare.

Lotul 2, care cuprinde Bulevardul Pache Protopopescu și Strada Traian, Bulevardul Ferdinand I, între Șoseaua Mihai Bravu și Strada Traian, precum și Strada Dristorului, între Bulevardul Camil Ressu și Strada Baba Novac. Lucrările vizează aproximativ 3 kilometri de cale dublă și sunt executate de asocierea Swietelsky Construct-Urban Profile Grele.

Lotul 4 acoperă aproximativ 6,7 kilometri de cale dublă pe traseele Sfântul Constantin-Ionel Perlea-Cobălcescu și Mihalache-Griviței-Bucureștii Noi. Valoarea contractului este de 292,8 milioane de lei, iar lucrările sunt executate de asocierea Construcții Erbașu-Tancrad.

Lotul 5, destinat traseului de pe Paleologu, Armand Călinescu, Vasile Lascăr, Lizeanu și Intrarea Vagonului, are o lungime de 1,8 kilometri și deservește linia 16. Contractul are o valoare de 65,7 milioane de lei.

Lotul 6 vizează Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Șoseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Strada Reînvierii și Strada Turmelor. Sunt incluși 5,3 kilometri de cale dublă, pe traseele liniilor 16 și 36. Valoarea contractului este de 217,3 milioane de lei.

Pe Lotul 7, lucrările se desfășoară pe Bulevardul Gheorghe Duca, Strada Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviței și Bulevardul Dinicu Golescu. Traseul are 1,81 kilometri, iar contractul valorează 98,8 milioane de lei.

Urmează Lotul 8, Bulevardul Mărășești, între Bulevardul Dimitrie Cantemir și Strada 11 Iunie, cu 0,7 kilometri de cale dublă și o valoare de 22,5 milioane de lei.

Pe Lotul 9 se reabilitează Bulevardul Chișinău, pe 825 de metri, pentru liniile 14 și 36. Contractul are o valoare de 24,8 milioane de lei.

Lotul 10 acoperă 1,2 kilometri de pe Bulevardul Basarabia, între Bulevardul 1 Decembrie 1918 și terminalul Republica. Valoarea contractului este de 39,8 milioane de lei.

Lotul 11 cuprinde Bulevardul Expoziției, Strada Aviator Popișteanu, Strada Puțul lui Crăciun, Strada Dornei și Strada Clăbucet. Traseul are aproximativ 2 kilometri, iar lucrările sunt aproape finalizate.

Restricţii de circulaţie pe mai multe tronsoane din A1, pentru lucrări la carosabil şi măsurători

Lotul 12 este unul dintre proiectele mai consistente și vizează bucla Gara de Est, pe Bulevardul Gării Obor, Bulevardul Ferdinand I, Șoseaua Pantelimon și Strada Baicului. Lungimea este de 1,885 kilometri, iar valoarea contractului ajunge la 112 milioane de lei.

În vestul orașului, Lotul 16 vizează Bulevardul Timișoara, între Strada Valea Cascadelor și terminalul CET Vest. Traseul are 1,38 kilometri de cale dublă, iar contractul are o valoare de 39,4 milioane de lei.

Șantiere de termoficare în mai multe zone ale Capitalei

Bucureștiul are șantiere active și pentru modernizarea rețelei de termoficare. Pe Magistrala II Sud Mihai Bravu, între căminele CM43 și CO2, se lucrează pe 2,639 kilometri de traseu, adică 5,278 kilometri de conductă. Tot în lucru este tronsonul PV2-CM20 al Magistralei II Vest, cu 1,134 kilometri de traseu.

Pe Magistrala II-III Grozăvești, Lotul 2, continuă lucrările la Obiectivul 7, între PO3 și CG16, pe 7,924 kilometri de conductă. În același timp, se lucrează la Obiectivul 11, bretelele de legătură, iar pe Obiectivul 9, între C9, în zona Spitalului Militar, și C28, în zona Cuza, se execută un tronson de 4,253 kilometri. Acesta afectează mai multe artere din Sectorul 1, între care Șoseaua Nicolae Titulescu, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, Calea Griviței, Piața Gării de Nord și Bulevardul Dinicu Golescu.

Pe Magistrala V Grozăvești, Lotul 3, sunt în lucru Obiectivele 12 și 13, care însumează aproape 9,9 kilometri de conductă, precum și Obiectivul 15, între CP1 și CP5, cu 6,661 kilometri.

Cele mai multe intervenții sunt concentrate însă în sudul Capitalei, pe Magistrala Progresu-Berceni. Pe Lotul 4 se lucrează la Obiectivele 19 și 20, care însumează 4,14 kilometri de conductă. În Sectorul 4 sunt în execuție și Obiectivele 17, 18, 22 și 24, cu trasee de 6,038, 4,938, 3,269, respectiv 2,584 kilometri. Lucrările afectează zone precum Luică-Turnu Măgurele, Șoseaua Berceni-Bulevardul Metalurgiei, Piața Eroii Revoluției-Șoseaua Olteniței și zona Parcului Tineretului.

În paralel, pe Lotul 5 se lucrează la Obiectivul 14 al Magistralei V Grozăvești, între CP3 și CD2, pe 9,61 kilometri, și la Obiectivul 23 al Magistralei Progresu-Berceni, între CI10 și CC4, pe 10,374 kilometri. Tot pe Progresu-Berceni este în execuție Obiectivul 21, între CS17 și CFD3, cu un traseu de 5,596 kilometri, care ajunge până în zona Bulevardului Constantin Brâncoveanu.