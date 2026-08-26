Traian Băsescu îi ia apărarea lui Ilie Bolojan după votul pe Legea Integrității: „Liberalii au procedat corect”, deși amendamentul PSD „este incorect”

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că PNL a făcut alegerea corectă votând Legea integrității, în ciuda tensiunilor apărute cu USR pe tema așa-numitului „amendament Fritz”.

Traian Băsescu Foto: Inquam Photos

Invitat la postul B1TV, Băsescu a apreciat că liberalii nu aveau o alternativă realistă în condițiile în care legea reprezenta un jalon asumat de România în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Fostul șef al statului i-a luat apărarea lui Ilie Bolojan, afirmând că „liberalii au procedat corect” și a argumentat că blocarea proiectului ar fi însemnat asumarea pierderii a încă 770 de milioane de euro din fondurile europene.

Traian Băsescu a atras atenția că „România nu se scaldă chiar așa în bani” încât să își permită să renunțe la acești bani.

Pe de altă parte, fostul președinte a criticat „amendamentul Fritz” introdus de PSD, despre care a spus că este „incorect”.

Băsescu a susținut că astfel de intervenții legislative cu efect asupra unor situații individuale ridică probleme de principiu, însă consideră că soluția nu era respingerea întregii legi.

„România este cu zero creştere economică”

În aceeași intervenție, fostul președinte a lansat critici dure la adresa autorităților pentru modul în care au folosit fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Traian Băsescu a afirmat că România a beneficiat de aproximativ 30 de miliarde de euro pentru relansarea economiei după pandemie, însă rezultatele nu se văd în indicatorii economici.

„România este cu zero creştere economică”, a declarat fostul șef al statului, care consideră că fondurile europene nu au fost valorificate în interesul economiei și al cetățenilor.

În opinia sa, situația reflectă „neputinţă, incapacitate” și chiar „multă prostie”, în condițiile în care o finanțare de asemenea amploare nu a fost transformată într-un motor de dezvoltare economică.

Băsescu a criticat și modul în care au fost adoptate reformele și proiectele asociate PNRR, susținând că mulți parlamentari au votat fără să cunoască în detaliu conținutul acestora.

„Nu ştia nimeni ce e de votat”, a spus fostul președinte, care a susținut că parlamentarii au urmat în principal indicațiile venite din partea Guvernului și a conducerilor de partid.

Referindu-se la responsabilitatea politică, Traian Băsescu a arătat că actuala clasă politică este rezultatul opțiunilor electoratului și a apreciat că românii suportă consecințele propriilor alegeri.

„Politicienii ăştia n-au picat din lună, au fost aleşi de nişte alegători”, a afirmat fostul șpef de stat, adăugând că cei care votează strict pe criterii politice riscă să fie reprezentați de oameni care „nu sunt în stare să le facă bine”.