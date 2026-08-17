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Bolojan, prima reacție despre întâlnirea de taină cu șefa CCR: „Se încearcă o schemă”

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Premierul interimar Ilie Bolojan a avut o primă reacție după scandalul creat în jurul întâlnirii pe care a avut-o cu președinta Curții Constituționale a României (CCR), Simina Tănăsescu.

Premierul interimar Ilie Bolojan
Premierul interimar Ilie Bolojan FOTO Mediafax Foto / Alexandru Dobre

Ilie Bolojan a respins, luni, criticile privind o interferență în decizii Curții și precizat că întâlnirea a avut un rol instituțional.

„De multe ori se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă. Când ocupi o funcție publică, în mod evident, ai întâlniri cu reprezentați de instituții, cu companii, ca să rezolvi probleme”, a declarat Bolojan la Oradea.

Șeful Guvernului a dat exemple din experiența sa anterioară din administrația locală, arătând că dialogul cu reprezentanții sistemului judiciar vizează exclusiv aspecte logistice, nu dosare aflate pe rol.

„Când eram primar și se reabilita sediul Curții de Apel Oradea, cineva trebuia să rezolve problemele apărute. Erau probleme la racordurile de utilități și atunci aveam întâlniri pentru a rezolva problemele. Asta nu însemna că mă implicam în procesul justiției sau în cazurile aflate pe rol. Când eram președinte al Consiliului Județean am avut aceeași situație: am identificat un teren și li l-am pus la dispoziție pentru un nou sediu. Asta se întâmplă și în acest caz”, a transmis Bolojan.

El a precizat, totodată, că astfel de demersuri au rol administrativ și nu influențează deciziile sau activitatea independentă a instanțelor ori a CCR.

Reacția vine după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, s-ar fi întâlnit vineri, 14 august, cu liderul PNL, Ilie Bolojan, într-o discuție care nu a fost anunțată public.

Întâlnirea, despre care nu au existat inițial informații oficiale privind subiectele discutate, a generat reacții în spațiul politic, în contextul în care luni Curtea urmează să se pronunțe asupra Legii integrității, contestată inclusiv de președintele Nicușor Dan și de parlamentari PNL și USR.

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