 Radu Marinescu îl atacă pe Fritz după evenimentul de la Timișoara: „Nu au murit eroii ca să dea detergent înălbitor conflictului de interese” | adevarul.ro
search
Duminică, 27 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Radu Marinescu îl atacă pe Fritz după evenimentul de la Timișoara: „Nu au murit eroii ca să dea detergent înălbitor conflictului de interese”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Fostul ministru al Justiţiei îl acuză pe Dominic Fritz că se folosește de simbolurile Revoluției de la Timișoara pentru un eveniment organizat „pe persoană fizică”, în care s-a victimizat şi s-a lăudat cu realizările sale şi ale USR.

Radu Marinescu îl atacă dur pe Dominic Fritz.
Radu Marinescu îl atacă dur pe Dominic Fritz. Foto: Medifax

Cu trei zile înainte de încheierea mandatului, Dominic Fritz și USR au organizat în oraşul de pe Bega evenimentul „Timișoara. Revoluția continuă”, la șase ani de la alegerea sa ca primar, dedicat bilanțului celor șase ani și plecării lui Fritz din funcție.

În acest context, fostul ministru al Justiției Radu Marinescu a publicat pe Facebook un mesaj extrem de dur pentru Dominic Fritz. El îl acuză pe liderul USR că se foloseşte de simbolurile Revoluţiei din Timişoara şi de tinerii care au murit în 1989 pentru un „miting de adio personal”, cu „iz maoist” şi îi reaminteşte că a fost demis din cauza stării sale de incompatibilitate.

„Întâmplător am văzut că dl Fritz organizează la Timișoara festivalul despărțirii de primărie, un exercițiu cu public cu iz maoist, de convertire într-un fel de triumf a pierderii ignobile a funcției pentru abateri de integritate.

Că face spectacol din conflictul său de interese este problema dânsului și a celor care gustă sau aderă, unii chiar ditirambic, la asemenea show îndoielnic.

Însă că dl Fritz pune acest miting de adio personal sub semnul simbolic al Revoluției timișorene e o problemă a tuturor.

Pentru că e o ofensă.

Nu au murit eroii ca să dea alibiuri sau detergent înălbitor conflictului intereselor dlui Fritz cu funcția publică.

Iar faptul că dânsul se laudă că a gestionat bine serviciile publice, apa, asfaltul, spațiile verzi etc. în Timișoara nu-l face egal sau măcar comparabil acestor titanice sacrificii.

O despărțire sobră, în sac și cenușă biblice, era mai adecvată”, a transmis Radu Marinescu pe Facebook.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
digi24.ro
image
Ambasadoare SUA, despre căderea Guvernului Bolojan: ”Putem face asta oricărei țări”. Întâlnire cu Grindeanu și Simion
stirileprotv.ro
image
Scandal în familia judecătoarei propuse ministru al Justiției. Fina ei, tot judecător, o acuză că „s-a băgat în reportajul Recorder pentru că aștepta un post înalt”. „La nunta mea, când era singura nașă, am stat toți ca proștii. După ce am divorțat, ieșea cu finul”
gandul.ro
image
Doliu pentru Victor Ponta. Mama fostului premier a murit la 84 de ani
mediafax.ro
image
Derby-uri care îți taie răsuflarea: de la vacarmul din Belgrad la atmosfera mitică a Superclasico
fanatik.ro
image
Mamele care au terminat Medicina cu copiii în brațe: „La a doua sarcină, am avut contracții în timpul examenelor”
libertatea.ro
image
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
”Mutantul” a câștigat Mister Olympia 2026 și imaginile fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Ce trebuie să știe femeile care ies la pensie anticipat în 2026. Cât de importante sunt certificatele de naștere ale copiilor
click.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări”
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Județul în care sute de familii și persoane singure vor primi lemne gratis pentru încălzire
observatornews.ro
image
Patronul Dristor Doner Kebap a fost arestat în Turcia! Rețeaua lui de trafic folosea mai mulți studenți din România
cancan.ro
image
Avertisment de la ministrul de finanțe pentru pensionari. „2027 e mai greu”. Ce spune de creșterea pensiilor
newsweek.ro
image
Fiul fondatorului celei mai puternice bănci din România, mesaj pentru Simona Halep în ziua în care a împlinit 35 de ani
prosport.ro
image
Umiditatea ideală în casă când începe frigul. La ce valoare apare riscul de mucegai și cât consumă un dezumidificator
playtech.ro
image
Gregg Popovich, fost antrenor al San Antonio Spurs, s-a căsătorit la 77 de ani: cine este noua sa soție
fanatik.ro
image
Angajatorii oferă 400 de lei pe zi pentru o muncă simplă, dar muncitorii nu se înghesuie, în județul cu 10.000 de șomeri
ziare.com
image
Prima luptă în cușcă dintre un polițist și un deținut s-a încheiat după doar 57 de secunde
digisport.ro
image
Ce diferențe colosale sunt la prețurile pentru curent și gaze între furnizori. Cum să ai facturi lunare mai mici cu câteva sute de lei
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Fratele criminalului a rupt tăcerea despre moartea Valentinei. Detaliul oferit în tragedia care a șocat România
romaniatv.net
image
Ce înseamnă, de fapt, acest semn rutier. Mulți șoferi nu știu ce să facă atunci când îl văd în trafic
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Adrian Veștea și George Scripcaru, la inaugurarea unei clinici private de 5,8 milioane de euro. La câțiva kilometri, pavilioanele Spitalului Județean Brașov așteaptă investiții majore
actualitate.net
image
Andreea Marin, fotografie de pe vremea când era elevă. Cum arăta vedeta acum 40 de ani. „Într-o altă viață, dar cu același suflet”
click.ro
image
Sfârșitul lor a îngrozit România! Mihaela Runceanu și Ioan Luchian Mihalea și-au presimțit moartea? Ce scrie pe mormintele lor, îți dă fiori!
click.ro
image
Soția lui Jeff Bezos, colier de 10.000.000 $! Lauren Sánchez a participat la un dineu la Casa Albă
click.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
Prințul William, Kate Middleton, Meghan Markle, Prințul Harry foto GettyImages jpg
Coroana, în pericol? Planul nemilos al Ducilor de Sussex și de ce le stau ca un ghimpe în coaste Prinților de Wales
okmagazine.ro
king louis xiii of france and anne of austria 1964 8 548 jpg
Strania căsătorie a lui Ludovic al XIII-lea. Regele care a trebuit dus cu forța în patul reginei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Elena Cârstea renunță la o afacere care îi aducea mii de dolari. Ce se întâmplă acum cu pisicile sale
image
Andreea Marin, fotografie de pe vremea când era elevă. Cum arăta vedeta acum 40 de ani. „Într-o altă viață, dar cu același suflet”

OK! Magazine

image
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului