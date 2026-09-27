Radu Marinescu îl atacă pe Fritz după evenimentul de la Timișoara: „Nu au murit eroii ca să dea detergent înălbitor conflictului de interese”

Fostul ministru al Justiţiei îl acuză pe Dominic Fritz că se folosește de simbolurile Revoluției de la Timișoara pentru un eveniment organizat „pe persoană fizică”, în care s-a victimizat şi s-a lăudat cu realizările sale şi ale USR.

Radu Marinescu îl atacă dur pe Dominic Fritz. Foto: Medifax

Cu trei zile înainte de încheierea mandatului, Dominic Fritz și USR au organizat în oraşul de pe Bega evenimentul „Timișoara. Revoluția continuă”, la șase ani de la alegerea sa ca primar, dedicat bilanțului celor șase ani și plecării lui Fritz din funcție.

În acest context, fostul ministru al Justiției Radu Marinescu a publicat pe Facebook un mesaj extrem de dur pentru Dominic Fritz. El îl acuză pe liderul USR că se foloseşte de simbolurile Revoluţiei din Timişoara şi de tinerii care au murit în 1989 pentru un „miting de adio personal”, cu „iz maoist” şi îi reaminteşte că a fost demis din cauza stării sale de incompatibilitate.

„Întâmplător am văzut că dl Fritz organizează la Timișoara festivalul despărțirii de primărie, un exercițiu cu public cu iz maoist, de convertire într-un fel de triumf a pierderii ignobile a funcției pentru abateri de integritate.

Că face spectacol din conflictul său de interese este problema dânsului și a celor care gustă sau aderă, unii chiar ditirambic, la asemenea show îndoielnic.

Însă că dl Fritz pune acest miting de adio personal sub semnul simbolic al Revoluției timișorene e o problemă a tuturor.

Pentru că e o ofensă.

Nu au murit eroii ca să dea alibiuri sau detergent înălbitor conflictului intereselor dlui Fritz cu funcția publică.

Iar faptul că dânsul se laudă că a gestionat bine serviciile publice, apa, asfaltul, spațiile verzi etc. în Timișoara nu-l face egal sau măcar comparabil acestor titanice sacrificii.

O despărțire sobră, în sac și cenușă biblice, era mai adecvată”, a transmis Radu Marinescu pe Facebook.