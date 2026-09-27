Ambasadorul britanic, despre anularea alegerilor din România: „Explicați motivele și prezentați dovezile”

Ambasadorul Marii Britanii la București, Giles Portman, spune că autoritățile române trebuie să explice public de ce au decis anularea alegerilor prezidențiale și să prezinte dovezile care au stat la baza acestei decizii.

Giles Portman, despre anularea alegerilor prezidențiale din România. Foto: Facebook/British Embassy Bucharest

Într-un interviu acordat duminică, 27 septembrie, Digi24, ambasadorul Marii Britanii la București, Giles Portman, a vorbit despre surpriza provocată de rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale, dar și despre anularea acestora și direcția în care au evoluat apoi lucrurile.

„Ei bine, cred că ceea ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din România a fost, în mod clar, o surpriză uriașă pentru toată lumea. Cât de diplomatic sună asta? Îmi amintesc că mă duceam la culcare, uitându-mă la sondajele de la ieșirea de la urne și gândindu-mă: «Este exact rezultatul la care ne așteptam». Apoi, câteva ore mai târziu, a apărut această schimbare incredibilă. Așadar, cred că a fost de înțeles faptul că acea campanie masivă și neașteptată de pe TikTok a fost investigată. Am avut încredere că autoritățile și guvernul României vor adopta abordarea pe care au ales-o”, a spus diplomatul britanic.

În același timp, punctează ambasadorul Giles Portman, explicațiile autorităților române nu se pot opri la investigarea campaniei de pe TikTok a lui Călin Georgescu. El spune că românii trebuie să afle care au fost motivele concrete pentru anularea scrutinului și să vadă probele pe care s-au bazat autoritățile.

„Cred că este foarte important să explicați publicului motivele acestei decizii, precum și să prezentați dovezile care au stat la baza ei”, a punctat el.

Ce spune despre Rusia

Întrebat despre rolul Rusiei în ceea ce s-a întâmplat în România, ambasadorul britanic a declarat că nu consideră că societatea românească este favorabilă Moscovei și că lămurirea eventualei implicări rusești trebuie făcută de instituțiile române care au acces la informațiile relevante.

„Nu cred că societatea românească manifestă simpatie față de Rusia. Iar analiza a ceea ce s-a întâmplat în România este o chestiune pe care ar trebui să o explice serviciile dumneavoastră - serviciile de informații și guvernul”, consideră Giles Portman.

O altă temă abordată în cadrul interviului a fost reprezentată de dezinformare și modul în care informațiile false ajung să circule, diplomatul declarând că nu au întotdeauna acestea aceeași origine și că pot fi răspândite atât intenționat, cât și fără ca persoanele care le preiau să știe că sunt false.

„Dezinformarea poate fi atât accidentală, cât și deliberată. Uneori, oamenii preiau narațiuni false și le răspândesc intenționat. Alteori, acest lucru se întâmplă și din neatenție. Uneori, aceste narațiuni sunt importate din exterior, iar alteori sunt generate chiar pe plan intern. Deci este un ecosistem extrem de complex”, a explicat el, completând că această situație este o faţetă a unei „realități hibride” și subliniind importanța cooperării între statele europene, inclusiv prin schimbul de experiență în gestionarea unor asemenea amenințări.