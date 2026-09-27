Imagini incredibile din Londra. Un bărbat a fost filmat în tip ce urina chiar în ușa unui supermaket

Sursa video: Facebook/Diaspora online TV

Un bărbat a fost filmat în timp ce își urina chiar în fața unui magazin Lidl din Londra, în plină zi și pe strada principală.

In imagini se vede cum pe lângă el în magazin intră un copil și câțiva tineri, care se uită sper el, parcă nevenindu-le să creadă, iar pe fundal se aude cineva comentând: „What the f..k, man!” şi sirena unei mașini de poliție care trece pe stradă chiar în acel moment.