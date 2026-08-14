 SURSE Simina Tănăsescu, întâlnire cu Bolojan înainte ca CCR să decidă soarta Legii ANI, care îl vizează pe Dominic Fritz. Zamfir: „Ce a căutat președinta CCR în biroul lui Abrudean” | adevarul.ro
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SURSE Simina Tănăsescu, întâlnire cu Bolojan înainte ca CCR să decidă soarta Legii ANI, care îl vizează pe Dominic Fritz. Zamfir: „Ce a căutat președinta CCR în biroul lui Abrudean”

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Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, s-ar fi întâlnit vineri, 14 august, cu liderul PNL, Ilie Bolojan, într-o discuție care nu a fost anunțată public, potrivit unor surse.

Simina Tănăsescu. FOTO CCR
Simina Tănăsescu. FOTO CCR

Întâlnirea ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, cu doar trei zile înainte de o ședință importantă a Curții Constituționale, 

„ÎNTÂLNIREA DE TAINĂ DIN BIROUL PREȘEDINTELUI SENATULUI PENTRU SALVAREA LUI FRITZ. Ce a căutat astăzi președinta CCR în biroul domnului Abrudean pentru a se întâlni cu Bolojan? «Întâmplător», doamna Simina Tănăsescu și-a repartizat chiar ei dosarul care se dezbate luni privind legea ANI!”, a scris senatorul PSD Daniel Zamfir într-o postare distribuită pe Facebook.

Cei doi ar fi fost văzuți ieșind separat din biroul lui Mircea Abrudean în jurul orei 14:30,  potrivit informațiilor obținute de stiripesurse.ro.

 Până în prezent, nu există informații oficiale privind subiectele discutate

CCR urmează să se pronunțe asupra unor sesizări pe acte normative importante 

Momentul întâlnirii atrage atenția deoarece, luni, CCR urmează să se pronunțe asupra unor sesizări care vizează acte normative importante pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), inclusiv noua Lege a integrității și legea privind Strategia națională pentru conservarea biodiversității.

În cazul Legii ANI (legea integrității), Curtea a amânat pronunțarea pentru 17 august, după ce actul normativ a fost contestat atât de președintele Nicușor Dan, cât și de parlamentari USR și PNL. Potrivit sursei citate, jalonul aferent acestei legi este asociat unei finanțări de aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR.

Judecătorii constituționali ar urma să analizeze, în aceeași ședință, și sesizarea privind Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030, proiect cu o miză financiară estimată la circa 972 de milioane de euro. În total, deciziile așteptate luni au implicații asupra unor fonduri europene de aproape două miliarde de euro.

Legislația nu interzice explicit întâlnirile dintre judecătorii constituționali și reprezentanții puterii executive. Cu toate acestea, contextul în care a avut loc discuția a generat întrebări legate de oportunitate și de aparența de independență a Curții, având în vedere apropierea termenului la care CCR trebuie să se pronunțe asupra unor dosare cu impact politic și financiar major, remarcă publicația citată

Subiectul readuce în atenție și episodul din 2018, când Simina Tănăsescu, pe atunci consilier prezidențial, și-a dat demisia de la Cotroceni după controversa generată de o întâlnire cu judecătorul CCR Petre Lăzăroiu. Atunci, Administrația Prezidențială a respins acuzațiile privind existența unor presiuni, însă a invocat necesitatea eliminării oricărei suspiciuni de influențare a activității Curții Constituționale.

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