Dosar de mită de 450.000 de euro la Gheorgheni. Doi directori, arestați în cazul unui proiect energetic

Un proiect de stocare a energiei electrice aflat în construcție la Gheorgheni face obiectul unei anchete DNA. Procurorii susțin că, în legătură cu acest contract, a fost solicitată o mită de 450.000 de euro, plus TVA, iar două persoane au fost arestate preventiv.

Cristian Dragomir şi Gregor Hudohmet, la semnarea contractului pentru proiectul de la Gheorgheni. Foto: foto The Diplomat

Proiectul din Gheorgheni a fost anunțat în august de compania slovenă GEN-I Sonce, după ce aceasta semnase în luna iulie un contract EPC cu WALDEVAR Energy pentru construirea sistemului de stocare. Câteva săptămâni mai târziu, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupție au ajuns să o mită de 450.000 de euro, plus TVA, în legătură cu acest contract.

În acest dosar, Tribunalul București a dispus sâmbătă, 26 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a două persoane, un slovac şi un român. Este vorba despre Gregor Hudohmet, CEO al GEN-I Sonce, și Cristian Theodor Dragomir, director executiv al WALDEVAR Energy SRL, cercetaţi pentru pentru luare de mită şi, respectiv, pentru complicitate la luare de mită.

Unde trebuia viraţi banii

Potrivit comunicatului DNA, între februarie și septembrie 2026, Gregor Hudohmet i-a cerut administratorului unei alte societăți, drept mită, 450.000 de euro, plus TVA, adică 2% din valoarea contractului semnat în iulie pentru construirea sistemului de stocare de la Gheorgheni.

La rândul său, Cristian Theodor Dragomir, angajat al companiei care avea calitatea de prestator în cadrul contractului, este acuzat că l-a sprijinit pe Hudohmet și că a făcut în mod repetat presiuni asupra administratorului pentru plata banilor.

Procurorii susțin că firma ar fi trebuit să vireze banii unei alte societăți, în baza unui contract de recomandare, de tip „referral”.

Ancheta a început în urma unei plângeri penale care viza și o posibilă faptă de abuz în serviciu. Ulterior, urmărirea penală a fost extinsă pentru faptele de corupție, iar față de cei doi a fost pusă în mișcare acțiunea penală, potrivit anchetatorilor.

„La data de 26 septembrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, formulată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției față de inculpații G.H. și D.C.T., în calitate de administrator, respectiv angajat al unor societăți comerciale, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și complicitate la luare de mită.

Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada februarie – septembrie 2026, inculpatul G.H., în calitate și în legătură cu atribuțiile sale de administrator al unei societăți comerciale, ar fi solicitat de la administratorul unei alte societăți comerciale, suma de 450.000 de euro, la care se adăuga TVA, reprezentând 2% din valoarea unui contract încheiat în luna iulie 2026 între cele două societăți.

Contractul încheiat între cele două societăți avea ca obiect construirea unui sistem de stocare a energiei electrice în baterii, cu o capacitate de 55 MW/220 MWh, în municipiul Gheorgheni.

În realizarea demersurilor infracționale, inculpatul G.H. ar fi beneficiat de sprijinul inculpatului D.C.T., angajat al societății comerciale care avea calitatea de prestator în contractul menționat anterior, și care ar fi realizat presiuni, în mod repetat, asupra administratorului, în vederea achitării sumei solicitate.

Pentru disimularea destinației reale a banilor, suma pretinsă ar fi urmat să fie achitată de societatea comercială prestatoare către o altă societate comercială, în baza unui contract de recomandare („referral”), cu comision de succes, ce figurează întocmit la data de 24 august 2026.

Cercetările au fost declanșate în baza unei plângeri penale formulate și sub aspectul comiterii infracțiunii de abuz în serviciu, ulterior fiind extinsă urmărirea penală sub aspectul comiterii infracțiunilor de corupție pentru care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale.

În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și persoanelor implicate, precum și a participației fiecăreia dintre acestea”, se arată în comunicatul transmis de DNA.