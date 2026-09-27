Peiu, despre cei peste 280 de parlamentari care l-au demis pe Bolojan: „Guilfoyle nu se află printre ei”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, explică felul în care s-a ajuns la demiterea Guvernului Bolojan și spune că a participat direct la acest demers, garantând că SUA nu au avut nicio implicare.

Petrişor Peiu a participat direct la redactarea moţiunii împotriva Guvernului Bolojan. Foto: Adevărul

Petrișor Peiu revine asupra momentelor care au precedat căderea Guvernului Bolojan, după apariția unor informații potrivit cărora ambasadoarea SUA în Grecia ar fi sugerat că Washingtonul a contribuit la schimbarea guvernului de la București.

Liderul senatorilor AUR descrie, pas cu pas, modul în care s-au desfășurat lucrurile, ca unul care a participat direct la discuţii şi a fost implicat în redactarea moțiunii de cenzură care a dus la demiterea Executivului.

„Conducerile partidelor AUR şi PSD (în total 5 persoane) au decis să depună o moţiune de cenzură în comun; Kimberly Ann Guilfoyle nu a participat la acea întâlnire şi nimeni nu a invocat-o;

- eu împreună cu Marian Neacşu am redactat textul moţiunii de cenzură; Kimberly Ann Guilfoyle nu a participat cu nicio idee, nu a scris niciun cuvânt şi nici nu cred că a auzit vreodată de mine sau de dl Neacşu;

- în Parlament au votat peste 280 de deputaţi şi senatori demiterea guvernului Bolojan; Kimberly Ann Guilfoyle nu se află printre ei”, a explicat Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Ce ar fi spus Kimberly Guilfoyle despre România

Precizările liderului AUR vin după un articol publicat de The Wall Street Journal despre activitatea lui Kimberly Guilfoyle în sud-estul Europei. Potrivit publicației americane, ambasadoarea ar fi făcut, la o cină organizată în luna martie, referiri la schimbarea Guvernului României și ar fi sugerat că Statele Unite au contribuit la acest lucru. Avocatul lui Guilfoyle a negat informația.

Relatarea a generat, însă, reacții puternice în politica dâmboviţeană. Liderii PSD și AUR au respins afirmația că Statele Unite ar fi avut un rol în demiterea Guvernului Bolojan, în timp ce deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că a depus plângeri penale pentru trădare împotriva lui George Simion, Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan.

Articolul The Wall Street Journal face parte dintr-o investigație despre activitatea lui Kimberly Guilfoyle în sud-estul Europei și despre promovarea unor acorduri pentru importul de gaze naturale lichefiate din Statele Unite.

Fosta prezentatoare Fox News și fostă logodnică a lui Donald Trump Jr. promovează „Coridorul Vertical”, un proiect prin care gazele americane aduse în Grecia ar urma să fie transportate către nord, până în Ucraina, proiect prezentat drept o alternativă pentru statele din regiune care încearcă să își reducă dependența de gazele rusești.