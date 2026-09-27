 Ucraina, din nou sub atac. Bombe și drone rusești au lovit Sumî, Kiev și Odesa, provocând morți și răniți | adevarul.ro
search
Duminică, 27 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Ucraina, din nou sub atac. Bombe și drone rusești au lovit Sumî, Kiev și Odesa, provocând morți și răniți

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Atacurile rusești asupra mai multor regiuni din Ucraina au provocat noi victime duminică, în timp ce luptele și bombardamentele continuă pe fondul lipsei unor progrese în negocierile pentru încheierea războiului. Potrivit autorităților ucrainene, mai multe persoane au fost ucise și zeci au fost rănite în atacurile asupra orașelor Sumî, Kiev și a regiunii Odesa.

Două persoane au fost ucise în Sumî.
Două persoane au fost ucise în Sumî. Foto: X/@MstrFlash

În orașul Sumî, din nordul Ucrainei, trei bombe aeriene rusești au lovit duminică după-amiază zona centrală, inclusiv un centru pentru copii. Două persoane, printre care o adolescentă de 16 ani, au fost ucise, iar alte cinci au fost rănite, potrivit autorităților regionale.

Și Kievul și zona metropolitană au fost vizate de atacuri cu drone. Un bărbat a fost ucis după ce o dronă rusească a lovit o clădire nerezidențială din capitală, iar alte persoane au fost rănite în atacurile asupra periferiei orașului. În capitală, o dronă a lovit și un bloc de locuințe cu nouă etaje.

Și în regiunea Odesa atacurile rusești au provocat victime. Autoritățile locale au raportat un mort și mai multe persoane rănite în urma bombardamentelor asupra regiunii de la Marea Neagră. Atacurile au afectat și infrastructura civilă și industrială.

„Numai astăzi, și numai în Kiev, dronele rusești cu motor cu reacție au distrus două grădinițe și două școli, o clădire de locuințe obișnuită, un atelier de reparații auto, mai multe depozite și instalații de comunicații. Oriunde în lume, această alegere a țintelor ar fi descrisă printr-un singur cuvânt: terorism. (...) Dacă Rusia s-ar pregăti cu adevărat să ia măsuri concrete în direcția dezescaladării – așa cum susține, în special în fața negociatorilor americani –, acest val de teroare „Shahed” nu ar avea loc. Și trebuie să privim situația cu luciditate”, a scris președintele Volodimir Zelenski pe X. 

În urma atacurilor de azi, 8 persoane și-au pierdut viața. 

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, Rusia a lansat în ultima săptămână peste 2.200 de drone cu rază lungă de acțiune, aproximativ 1.650 de bombe aeriene și 38 de rachete asupra Ucrainei.

Atacurile au loc la scurt timp după declarațiile ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, care a transmis la ONU că Moscova intenționează să își continue campania militară „până la capăt”. Rusia și Ucraina au continuat în paralel să lanseze atacuri aeriene, într-un moment în care negocierile sprijinite de Statele Unite nu au dus la un acord pentru încetarea conflictului. De asemenea, Lavrov a fost întrebat dacă România și instalația de apărare antirachetă de la Deveselu mai sunt considerate ținte militare de către Federația Rusă. Răspunsul oficialului rus a fost scurt și ambiguu: „Este un secret”.

În sudul Ucrainei, autoritățile din regiunea Herson au acuzat Rusia că împiedică accesul ajutoarelor umanitare în orașul Oleşki, aflat sub control rusesc. Oficialii ucraineni susțin că aproximativ 2.000 de persoane sunt blocate în localitate. Rusia a recunoscut existența unor dificultăți de aprovizionare cu alimente și medicamente, dar a acuzat Ucraina că împiedică livrarea ajutoarelor.

În același timp, autoritățile instalate de Rusia în orașul Energodar, din zona ocupată a regiunii Zaporojie, au raportat că o femeie a fost ucisă într-un atac ucrainean cu dronă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
digi24.ro
image
Ambasadoare SUA, despre căderea Guvernului Bolojan: ”Putem face asta oricărei țări”. Întâlnire cu Grindeanu și Simion
stirileprotv.ro
image
Scandal în familia judecătoarei propuse ministru al Justiției. Fina ei, tot judecător, o acuză că „s-a băgat în reportajul Recorder pentru că aștepta un post înalt”. „La nunta mea, când era singura nașă, am stat toți ca proștii. După ce am divorțat, ieșea cu finul”
gandul.ro
image
Doliu pentru Victor Ponta. Mama fostului premier a murit la 84 de ani
mediafax.ro
image
Reghecampf a văzut o mare problemă în echipă încă de la primul antrenament. Cum a trăit revenirea la FCSB
fanatik.ro
image
Cât costă murăturile la Obor. „Cu cât e mai mic, cu atât e mai al dracu’! Crede-mă”
libertatea.ro
image
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
”Mutantul” a câștigat Mister Olympia 2026 și imaginile fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Dana Rogoz a împlinit 41 de ani și a făcut un anunț neașteptat. „Familia noastră s-a mărit!”
click.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări”
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Povestea lui nea Ion, ultimul suflet dintr-un sat din Prahova. Trăieşte singur cu 500 de lei pe lună, în munţi
observatornews.ro
image
BREAKING! După Valentina, o altă femeie de 27 de ani din Vrancea a fost uc!să de soț. Ce s-a întâmplat între cei doi
cancan.ro
image
Avertisment de la ministrul de finanțe pentru pensionari. „2027 e mai greu”. Ce spune de creșterea pensiilor
newsweek.ro
image
Fiul fondatorului celei mai puternice bănci din România, mesaj pentru Simona Halep în ziua în care a împlinit 35 de ani
prosport.ro
image
Ai pornit centrala pentru prima dată după vară? Ce trebuie să verifici în primele 30 de minute ca să nu ai probleme la iarnă
playtech.ro
image
Universitatea Craiova, echipa care îi dă fiori lui Daniel Pancu: bani mulți și investiții pe termen lung în SuperLiga
fanatik.ro
image
Angajatorii oferă 400 de lei pe zi pentru o muncă simplă, dar muncitorii nu se înghesuie, în județul cu 10.000 de șomeri
ziare.com
image
Prima luptă în cușcă dintre un polițist și un deținut s-a încheiat după doar 57 de secunde
digisport.ro
image
Melek Mincă și-a dezvăluit cel mai mare regret. Mărturisirea care i-a emoționat pe urmăritori: „Dacă aș da timpul înapoi...”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Fratele criminalului a rupt tăcerea despre moartea Valentinei. Detaliul oferit în tragedia care a șocat România
romaniatv.net
image
Cum s-a afișat Ilinca Vandici după ce a anunțat că este însărcinată la 40 de ani
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Adrian Veștea și George Scripcaru, la inaugurarea unei clinici private de 5,8 milioane de euro. La câțiva kilometri, pavilioanele Spitalului Județean Brașov așteaptă investiții majore
actualitate.net
image
Andreea Marin, fotografie de pe vremea când era elevă. Cum arăta vedeta acum 40 de ani. „Într-o altă viață, dar cu același suflet”
click.ro
image
Sfârșitul lor a îngrozit România! Mihaela Runceanu și Ioan Luchian Mihalea și-au presimțit moartea? Ce scrie pe mormintele lor, îți dă fiori!
click.ro
image
Soția lui Jeff Bezos, colier de 10.000.000 $! Lauren Sánchez a participat la un dineu la Casa Albă
click.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
Romy Schneider profimedia 0708609715 (3) jpg
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43
okmagazine.ro
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov, decorat cu un simbol al concordiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Elena Cârstea renunță la o afacere care îi aducea mii de dolari. Ce se întâmplă acum cu pisicile sale
image
Andreea Marin, fotografie de pe vremea când era elevă. Cum arăta vedeta acum 40 de ani. „Într-o altă viață, dar cu același suflet”

OK! Magazine

image
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului