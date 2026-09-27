Atacurile rusești asupra mai multor regiuni din Ucraina au provocat noi victime duminică, în timp ce luptele și bombardamentele continuă pe fondul lipsei unor progrese în negocierile pentru încheierea războiului. Potrivit autorităților ucrainene, mai multe persoane au fost ucise și zeci au fost rănite în atacurile asupra orașelor Sumî, Kiev și a regiunii Odesa.

Două persoane au fost ucise în Sumî. Foto: X/@MstrFlash

În orașul Sumî, din nordul Ucrainei, trei bombe aeriene rusești au lovit duminică după-amiază zona centrală, inclusiv un centru pentru copii. Două persoane, printre care o adolescentă de 16 ani, au fost ucise, iar alte cinci au fost rănite, potrivit autorităților regionale.

Și Kievul și zona metropolitană au fost vizate de atacuri cu drone. Un bărbat a fost ucis după ce o dronă rusească a lovit o clădire nerezidențială din capitală, iar alte persoane au fost rănite în atacurile asupra periferiei orașului. În capitală, o dronă a lovit și un bloc de locuințe cu nouă etaje.

Și în regiunea Odesa atacurile rusești au provocat victime. Autoritățile locale au raportat un mort și mai multe persoane rănite în urma bombardamentelor asupra regiunii de la Marea Neagră. Atacurile au afectat și infrastructura civilă și industrială.

„Numai astăzi, și numai în Kiev, dronele rusești cu motor cu reacție au distrus două grădinițe și două școli, o clădire de locuințe obișnuită, un atelier de reparații auto, mai multe depozite și instalații de comunicații. Oriunde în lume, această alegere a țintelor ar fi descrisă printr-un singur cuvânt: terorism. (...) Dacă Rusia s-ar pregăti cu adevărat să ia măsuri concrete în direcția dezescaladării – așa cum susține, în special în fața negociatorilor americani –, acest val de teroare „Shahed” nu ar avea loc. Și trebuie să privim situația cu luciditate”, a scris președintele Volodimir Zelenski pe X.

În urma atacurilor de azi, 8 persoane și-au pierdut viața.

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, Rusia a lansat în ultima săptămână peste 2.200 de drone cu rază lungă de acțiune, aproximativ 1.650 de bombe aeriene și 38 de rachete asupra Ucrainei.

Atacurile au loc la scurt timp după declarațiile ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, care a transmis la ONU că Moscova intenționează să își continue campania militară „până la capăt”. Rusia și Ucraina au continuat în paralel să lanseze atacuri aeriene, într-un moment în care negocierile sprijinite de Statele Unite nu au dus la un acord pentru încetarea conflictului. De asemenea, Lavrov a fost întrebat dacă România și instalația de apărare antirachetă de la Deveselu mai sunt considerate ținte militare de către Federația Rusă. Răspunsul oficialului rus a fost scurt și ambiguu: „Este un secret”.

În sudul Ucrainei, autoritățile din regiunea Herson au acuzat Rusia că împiedică accesul ajutoarelor umanitare în orașul Oleşki, aflat sub control rusesc. Oficialii ucraineni susțin că aproximativ 2.000 de persoane sunt blocate în localitate. Rusia a recunoscut existența unor dificultăți de aprovizionare cu alimente și medicamente, dar a acuzat Ucraina că împiedică livrarea ajutoarelor.

În același timp, autoritățile instalate de Rusia în orașul Energodar, din zona ocupată a regiunii Zaporojie, au raportat că o femeie a fost ucisă într-un atac ucrainean cu dronă.