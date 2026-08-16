Președinții curților de apel cer explicații despre presupusa întâlnire dintre președinta CCR și premierul Ilie Bolojan

Președinții curților de apel din România cer explicații publice despre întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale a României (CCR), Simina Tănăsescu, și premierul interimar Ilie Bolojan, care ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

„Președinții curților de apel din România, în considerarea exigențelor statului de drept și din perspectiva instanțelor judecătorești, chemate să dea efect în activitatea lor jurisdicțională deciziilor Curții Constituționale, consideră necesară clarificarea informațiilor apărute în spațiul public referitoare la întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale a României, doamna Elena-Simina Tănăsescu, și domnul Ilie Bolojan, prim-ministru demis, care ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, aceștia din urmă cu interese în dosare aflate pe rolul Curții Constituționale”, transmit aceștia într-un comunicat publicat duminică, 16 august.

Semnatarii adaugă că justiția trebuie să fie nu doar independentă și imparțială, ci și să evite orice situație care poate crea aparența unei influențe sau a unui conflict de interese. Transparența este esențială pentru menținerea încrederii publicului.

Ei invocă și o hotărâre CEDO din 2024, potrivit căreia există un interes public legitim pentru informațiile despre întâlnirile judecătorilor CCR, mai ales atunci când aceștia intră în contact cu politicieni care au interese în cauze aflate pe rolul Curții.

„Din această perspectivă, lipsa de transparență care înconjoară asemenea întâlniri ale președintelui Curții Constituționale cu reprezentanți de cel mai înalt nivel ai unui singur partid politic este profund inadecvată standardelor pe care trebuie să le respecte o jurisdicție constituțională.

Ea este de natură să genereze îndoieli legitime asupra aparenței de imparțialitate, element fundamental al justiției constituționale, și poate produce consecințe grave asupra percepției publice privind corectitudinea și neutralitatea deciziilor Curții”

Magistrații invocă precedentul din 2018, când Elena-Simina Tănăsescu și-a dat demisia din funcția de consilier prezidențial după controversa provocată de o întâlnire cu un judecător CCR.

Deși Administrația Prezidențială a negat că ar fi existat presiuni, a considerat atunci că este inadmisibil să existe chiar și suspiciunea unei imixtiuni în activitatea CCR.

„Președinții curților de apel spun că același standard trebuie aplicat și acum. De aceea, cer clarificări despre întâlnirea dintre Elena-Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan: dacă a avut loc, în ce condiții, de ce s-a desfășurat în biroul președintelui Senatului și care au fost scopul și temele discuției.

Standardele de independență, imparțialitate și transparență pretinse în mod legitim instanțelor și judecătorilor trebuie respectate cu aceeași rigoare la nivelul oricărei jurisdicții. Respectarea lor consolidează autoritatea instituțiilor și încrederea reciprocă indispensabilă funcționării statului de drept.”

SURSE Simina Tănăsescu, întâlnire cu Bolojan înainte ca CCR să decidă soarta Legii ANI, care îl vizează pe Dominic Fritz. CCR respinge speculațiile

Au semnat scrisoarea următorii judecători:

Președinte Oana-Maria Petrașcu – Curtea de Apel Alba Iulia

Președinte Ionela-Diana Pătrașc-Bălan – Curtea de Apel Bacău

Președinte Daniela Niculeasa – Curtea de Apel Brașov

Președinte Liana-Nicoleta Arsenie – Curtea de Apel București

Președinte Dana-Cristina Gîrbovan – Curtea de Apel Cluj

Președinte Gabriel Mustață – Curtea de Apel Constanța

Președinte Manuela-Cristina Berceanu – Curtea de Apel Craiova

Președinte Adinan Halil – Curtea de Apel Galați

Președinte Anda Crișu-Ciocîntă – Curtea de Apel Iași

Președinte Florica Roman – Curtea de Apel Oradea

Președinte Mihai-Bogdan Mateescu – Curtea de Apel Pitești

Președinte Oliviu-Corneliu Șologon – Curtea de Apel Ploiești

Președinte Anca Cazacu – Curtea de Apel Suceava

Președinte Teodora Albu – Curtea de Apel Târgu Mureș

Președinte Maria-Cristina Dica – Curtea de Apel Timișoara

Președinte Petre-Valentin Bădița – Curtea Militară de Apel București

Contextul discuțiilor

Simina Tănăsescu s-a întâlnit marți, 11 august, cu Ilie Bolojan. Agenda și scopul discuției nu au fost făcute publice.

Întâlnirea a avut loc în contextul în care CCR a amânat pentru luni, 17 august, pronunțarea în cazul sesizării lui Nicușor Dan privind Legea integrității.

Fostul judecător CCR Tudorel Toader a prezentat cele patru scenarii posibile și a subliniat că judecătorii Curții trebuie să decidă fără presiuni externe.

„Sigur că putem aștepta trei tipuri de decizii – de amânare, de admitere – sau chiar patru, de admitere pură și simplă, de respingere sau o decizie interpretativă, care să extragă sensul neconstituțional din prevederea legală. Nu avem de unde ști.

Eu am enumerat cele patru decizii posibile pentru ziua de luni, dar nu știm care va fi și cum va fi motivată. Eu declaram, când eram judecător, că un judecător constituțional are tăria să nu resimtă niciun fel de presiune – nici chiar pe cea a banilor. Ca să vă spun așa, sub perspectiva primirii sau neprimirii unor sume de bani, nu se pune în balanță constituționalitatea unei legi”, a explicat fostul judecător CCR.