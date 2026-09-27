A blocat traficul pe o autostradă pentru un videoclip. Un trapper moldovean a fost expulzat din Italia

Un trapper originar din Republica Moldova a fost expulzat din Italia după ce blocat o importantă arteră rutieră în apropierea oraşului Milano, unde a adus mai mulţi motocicliști pentru a filma un videoclip.

351 Bratan a fost trimis în ţara de origine. Foto: captura video-YouTube

Este vorba despre Nicolae Novacenco, în vârstă de 31 de ani, originar din Republica Moldova, cunoscut în lumea muzicii trap drept „351 Bratan”. Artistul trăiește în Italia de la 17 ani, iar în prezent locuiește acolo împreună cu partenera sa și copilul lor în vârstă de un an.

Incidentul pentru care autoritățile italiene au decis expulzarea lui a avut loc pe 18 septembrie, pe șoseaua Milano-Meda, în zona Affori. În timpul orei de vârf, artistul moldovean a adus cu el aproximativ 30 de motocicliști, care au oprit pe carosabil pentru filmarea unui videoclip, iar traficul a fost blocat timp de câteva minute.

Imaginile au ajuns ulterior pe rețelele sociale. În acestea, Novacenco apare alături de rapperul Omar Ramo, în timp ce cei doi interpretează piesa pe șosea, iar în spatele lor se vede o coloană lungă de mașini.

Poliția a ajuns în zonă în jurul orei 19.40, însă grupul plecase deja. Anchetatorii au identificat ulterior mai multe persoane implicate, analizând imaginile filmării și profilurile de pe rețelele sociale.

Artistul a fost expulzat

Ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, a anunțat că permisul de ședere al artistului a fost revocat și că acesta a fost trimis în Republica Moldova.

„Având în vedere periculozitatea sa socială, permisul de ședere i-a fost revocat și a fost îmbarcat în primul zbor direct către țara sa de origine”, a transmis Matteo Piantedosi printr-un mesaj pe X.

Avocatul lui Nicolae Novacenco a anunțat că va contesta în fața Tribunalului Administrativ Regional (TAR) această măsură, pe care o consideră disproporționată, în raport cu acţiunea clientului său, pe care a calificat-o drept „doar o bravură”.

Expulzarea artistului are loc într-o perioadă în care guvernul Giorgiei Meloni pune accent pe siguranța publică și pe politica privind imigrația, iar partidul Futuro Nazionale, condus de fostul general Roberto Vannacci, susține măsuri mai dure împotriva migranților aflați ilegal în Italia și a celor care comit infracțiuni.