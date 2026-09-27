Cu trei zile înainte de încheierea mandatului, Dominic Fritz și echipa sa de la USR au organizat în orașul de pe Bega evenimentul politic „Timișoara. Revoluția continuă”, la fix șase ani de la câștigarea primului său mandat de primar.

Peste 1.000 de persoane au participat, duminică, la evenimentul „Timișoara. Revoluția continuă”, organizat la șase ani de la alegerea lui Dominic Fritz în funcția de primar al Timișoarei.

În discursul susținut în fața participanților, Dominic Fritz a spus că despărțirea de funcția de primar este însoțită de tristețe și a susținut că mandatul său este întrerupt ca urmare a unei decizii a unei majorități politice pe care a caracterizat-o drept „toxică pentru România”.

El a afirmat că măsura este, în opinia sa, „brutală și neconstituțională” și că reprezintă o nedreptate făcută în primul rând timișorenilor care l-au votat.

Primarul le-a mulțumit colegilor alături de care a lucrat în ultimii ani și a transmis că plecarea din Primărie nu înseamnă retragerea sa din viața publică. Fritz a declarat că va rămâne implicat în politică și că va continua demersurile juridice legate de încetarea mandatului său.

La final, Dominic Fritz s-a așezat la orgă și a cântat „Deșteaptă-te, române!”. Participanții s-au ridicat în picioare și au scandat „Timișoara! Timișoara!” după intonarea imnului național.

Cine a participat la eveniment

La eveniment au participat, printre alții, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, ministrul propus pentru Transporturi, Cătălin Drulă, fostul președinte al USR Dan Barna și rectorul Universității Politehnica Timișoara, Florin Drăgan. Mesaje de susținere pentru Dominic Fritz au transmis și scriitorul Gabriel Liiceanu și politologul Vladimir Tismăneanu.

Mandatul lui Dominic Fritz urmează să înceteze la 30 septembrie, ca efect al modificărilor aduse legislației privind integritatea aleșilor. Amendamentul care vizează situațiile de incompatibilitate și conflict de interese a fost adoptat de Parlament și a fost declarat constituțional de Curtea Constituțională.

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Dominic Fritz a organizat un „eveniment-manifest” intitulat „Timişoara. Revoluția continuă" și a vorbit despre cei șase ani petrecuți la conducerea Primăriei oraşului de pe Bega, despre proiectele pe care le consideră realizări ale administrației sale, dar și despre încheierea mandatului. El a susținut că mandatul pe care timișorenii i l-au acordat în 2020 și 2024 este întrerupt de o decizie politică și i-a acuzat pe PSD și AUR că au schimbat regulile pentru a-l îndepărta din funcție, spunând că mandatul său se încheie „brutal și neconstituțional”.

În lungul său discurs, Dominic Fritz nu le-a spus, însă, timișorenilor nicio vorbă despre circumstanțele care au dus la constatarea definitivă a stării sale de incompatibilitate. A pus în schimb accentul pe ceea ce consideră că a realizat în cei șase ani la Primărie, pe criticile la adresa PSD și AUR și pe planurile sale politice și ale USR.

Încă de la început, Fritz a respins ideea că întâlnirea ar fi un rămas-bun sau un bilanț de final de mandat şi a declarat că, din punctul său de vedere, ceea ce s-a construit în ultimii șase ani nu poate fi anulat odată cu plecarea sa din funcția de primar.

„Dragi timișoreni, dragi prieteni,

Să înțelegem foarte bine ce nu este acest discurs: nu este un rămas-bun, pentru că nu plec nicăieri. Nu este nici măcar un bilanț, pentru că suntem abia la jumătatea mandatului pe care mi l-au încredințat timișorenii acum doi ani, pentru a doua oară.

Nu vreau nici să petrecem zilele acestea lamentându-ne pentru ceea ce ni se ia, pentru că în ultimii șase ani am construit împreună ceva ce nimeni nu ne mai poate lua: dovada că lucrurile se pot schimba. Vreau astăzi să afirmăm împreună ceva ce a fost crezul meu dintotdeauna: că se poate”, şi-a început el discursul.

Dominic Fritz şi USR au organizat un eveniment-manifest pentru susţinători. Foto: Facebook/Dominic Fritz

„Am demonstrat că se poate”

Fritz a prezentat victoria din 2020 ca pe momentul în care el și echipa USR au demonstrat că un sistem considerat de neclintit poate fi schimbat. A recunoscut că administrația sa nu a reușit să ducă la capăt tot ce și-a propus și că unele proiecte au avansat mai greu decât și-ar fi dorit, dar a pus accentul pe ceea ce consideră rezultatul esențial al celor două mandate: faptul că administrația locală poate funcționa diferit.

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„Când a început aventura noastră, foarte mulți oameni ne-au spus că ceea ce încercăm este imposibil. Un om venit din altă țară, care din când în când mai face confuzie între articolul hotărât și cel nehotărât, cu doar un partid tânăr în spate care nu fusese niciodată în Consiliul Local, să câștige Primăria Timișoarei în fața unui sistem care părea de neclintit? Părea imposibil. O echipă nouă să intre într-o administrație construită în jurul unor reflexe și relații vechi și să înceapă să o schimbe din temelii? Părea imposibil și asta.

Ni s-a spus de atâtea ori: nu se poate. Și am descoperit împreună ceva despre această expresie, în 10 ani de USR și în 6 ani la Primăria Timișoara. „Nu se poate” e rareori o descriere a realității. De cele mai multe ori este doar apărarea celor cărora le convine realitatea așa cum este. Noi am refuzat să o acceptăm. Și am câștigat.

Iar după ce am câștigat, am descoperit că victoria într-o campanie electorală este, de fapt, partea mai ușoară. Partea grea începe a doua zi, când trebuie să dovedești că toate lucrurile despre care ai vorbit în campanie pot deveni realitate.

Nu am reușit tot ce ne-am propus. Am greșit uneori, am avut proiecte care au mers prea încet. Am descoperit cât de greu se mișcă uneori un stat construit să se apere de schimbare și cât de multă energie trebuie să consumi pentru lucruri care, în alte părți, par absolut normale. Dar, dincolo de toate aceste dificultăți, am reușit ceva esențial: am demonstrat că se poate.

Am demonstrat că poți să conduci o administrație fără să împarți orașul între prieteni și dușmani, că poți să investești masiv în școli, în transport public, în cartiere și în spațiile publice, că poți să recuperezi patrimoniul orașului și să aduci investiții europene de o amploare pe care Timișoara nu o mai văzuse. Am demonstrat că Primăria nu trebuie să fie o 2 împărăție în care cetățeanul vine ca un rob să ceară favoruri, ci poate deveni, încet și cu multă muncă, un serviciu public care lucrează pentru el. Și poate că lucrul de care sunt cel mai mândru este că am reușit să facem toate acestea rămânând liberi”, a spus el.

„Mandatul meu se termină brutal și neconstituțional”

Când a ajuns la demiterea sa, Dominic Fritz a revenit la ideea că demiterea sa a repretentat o miză politică şi nu votul timişorenilor şi a lansat acuzaţii la adresa PSD şi AUR.

„Știu că putem învinge un sistem care pare mult mai puternic decât noi. Știu că putem schimba instituții despre care ni se spune că nu se vor schimba niciodată și știu, mai ales, că putem câștiga încrederea oamenilor nu doar vorbind despre principii, ci arătând ce rezultate livrăm atunci când primim responsabilitatea de a conduce.

Iar aici tocmai se află cheia pentru a înțelege abuzul comis de PSD și AUR. Sistemul care de zeci de ani a acaparat România poate trăi foarte bine cu criticile noastre. S-a obișnuit de mult cu indignarea noastră. Poate accepta ușor și protestele noastre.

De 35 de ani, politica românească a învățat să supraviețuiască protestelor, scandalurilor, anchetelor timide și încercărilor de reformă. Există însă ceva mult mai periculos pentru vechiul sistem decât toate acestea: să fim o alternativă politică reală care dovedește că se poate. 3 Să fie foarte clar: dacă a trebuit să schimbe regulile jocului ca să scape de mine, sunt panicați. Mi-au încetat mandatul cu contorsiunile lor legale penibile nu în ciuda succeselor noastre, ci din cauza succeselor noastre!”, a mai afirmat el.

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Planurile lui Dominic Fritz

Dominic Fritz a vorbit şi despre ceea ce vrea să facă mai departe în politică și a spus că experiența administrației locale trebuie dusă la nivel național.

„Au putut să-mi încheie mandatul de primar. Nu pot să-mi încheie misiunea. Am spus că simt multă liniște. Dar nu vorbesc despre liniștea care relaxează. Vorbesc despre liniștea care îți dă focus ca să lupți.

Dacă cineva și-a imaginat că, scoțându-mă pe mine din Primăria Timișoara, mă scoate din luptă, atunci nu a înțeles nimic despre mine. Dacă cineva crede că USR se va da bătut, atunci se înșală amarnic. Iar dacă cineva crede că Timișoara se va lăsa călcată în picioare, atunci nu cunoaște acest oraș, care a fost ocupat și umilit și rănit de multe ori, dar de fiecare dată a revenit cu forță și determinare și un spirit de neclintit.

Pentru mine, lupta nu se termină la Timișoara. Dimpotrivă, ceea ce am învățat aici trebuie dus mai departe. Pentru că eu refuz ideea că România este condamnată să aleagă la nesfârșit între două rele: între un sistem vechi, reprezentat de PSD și aliații săi din instituții și justiție, care ne spune de zeci de ani că fără el țara nu poate fi guvernată, și extremismul AUR, care pretinde că răspunsul la toate frustrările noastre este să întoarcem România la vremuri de glorie care n-au existat niciodată, care inventează permanent dușmani în exterior ca să acopere propria goliciune.

(...) Vrem o Românie modernă, europeană, competentă, prosperă, guvernată fără PSD și fără AUR. Acesta este obiectivul nostru și vă spun astăzi foarte simplu: puteți conta pe noi că ne vom ține de cuvânt. Și nu mi-e teamă să spun ceva ce uneori pare suspect în politica românească: da, vrem puterea”, a mai spus el.

„Trăiască Timișoara liberă, trăiască România liberă, revoluția continuă! Împreună, înainte!”, şi-a încheiat Dominic Fritz discursul.