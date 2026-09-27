În orașul chinez, în acest weekend s-a desfășurat World Rowing Shanghai Sprints, o inedită competiție de canotaj. În ziua a doua, după finala probei de Mix8+, Claudiu Neamțu a cerut-o în căsătorie pe Cristina Drugă. Cei doi sportivi au 24 de ani şi sunt împreună din 2019.

Claudiu Neamțu a cerut-o în căsătorie pe Cristina Drugă pe ponton, la Shanghai Foto: Foto: Federația Română de Canotaj / @theoniculae

Pe contul de Facebook al Federației Române de Canotaj s-a subliniat că acesta a fost „un moment neașteptat și emoționant, care a încheiat într-un mod cu totul special competiția de la Shanghai. Felicitări, Cristina și Claudiu! Să fiți fericiți împreună!”

Preşedinte al Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă a făcut următoarea postare pe contul de Facebook: „Sportul uneşte oameni, construieşte caractere şi, uneori, uneşte destine. La Shanghai, imediat după finala probei de Mix8+, Claudiu Neamţu şi Cristina Drugă au trăit un moment pe care îl vor purta în suflet toată viaţa. Claudiu a cerut-o în căsătorie pe Cristina, iar odată cu acel „DA”, cei doi au pornit împreună pe un nou drum — drumul iubirii. M-am bucurat enorm să văd această poveste scrisă chiar în mijlocul marii familii a canotajului. Până la urmă, noi ştim cel mai bine că o barcă merge frumos atunci când doi oameni trag în aceeaşi direcţie. Şi trebuie să ne gândim şi la viitorul canotajului românesc! Dacă iubirea dintre canotori nu s-ar materializa, cum s-ar mai mări familia noastră şi de unde ar apărea noile generaţii de campioni? Să fiţi fericiţi, dragilor! Iar eu abia aştept nunta!”.

În plan sportiv, astăzi s-a obținut un loc 2 în finala mică la Mix8+ pentru Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Florin Arteni, Claudiu Neamțu, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă și Victoria Petreanu (cârmaci). Ambarcațiunea a încheiat competiția pe locul 4 în clasamentul general.

Tot un loc 2 în finala mică, respectiv 4 la „general” au ocupat Amalia Chelaru și Magdalena Rusu, în proba de W2x. Echipajul de Mix2x, compus din Marian Enache și Amalia Chelaru, și-a încheiat participarea în sferturile de finală.

Barca mixtă de 8+1 a României este campioană europeană și mondială Foto: Foto: Federația Română de Canotaj / @theoniculae

Aceeași fază a fost atinsă de Andrada Moroșanu la W1x, Marian Enache la M1x, respectiv Florin Arteni și Ciprian Tudosă la M2x.

Prima ediție a World Rowing Shanghai Sprints a adus un format spectaculos, cu curse de sprint pe distanța de 500 de metri, desfășurate chiar în inima orașului Shanghai, și a reunit la start 88 dintre cei mai valoroși canotori din lume.

O competiție inedită, care și-a propus să aducă un nou tip de spectacol în canotajul internațional și care poate deveni o nouă tradiție în calendarul World Rowing.