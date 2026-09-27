Sute de ani de istorie, un tablou de Claude Monet, fortificații vechi de 1.000 de ani, gastronomie premiată și unul dintre cele mai interesante centre comercial-artistice din lume – toate acestea îi așteaptă pe turiști la Poznań.

Piața centrală din oraș. Foto: Arhiva personală

Poznańul este orașul ideal pentru un city break – aici vor găsi câte ceva pentru ei atât iubitorii de istorie, cât și cei care caută experiențe deosebite și o gastronomie excelentă. Situat în vestul Poloniei, orașul este excelent conectat cu celelalte orașe poloneze. Se află la puțin peste o oră de mers cu trenul de la Wrocław, iar de Varșovia îl despart 3 ore de drum – cu conexiuni feroviare directe și bune.

Faptul că e un oraș compact constituie un mare avantaj pentru Poznań. Cele mai interesante locuri se află foarte aproape unele de altele. De aceea, weekendul merită să înceapă cu o plimbare liniștită prin vechiul oraș istoric. Chiar în centrul acestuia se găsește o insulă de dimensiuni mici – Ostrów Tumski, unde puteți admira cea mai veche catedrală din Polonia și fortificațiile vechi de o mie de ani, dar și să aflați despre începuturile statului polonez.

Casele colorate din Piața Veche (Stary Rynek). Foto: Arhiva personală

Sunt suficiente câteva minute de mers pe jos pentru a trece de la insula urbană impregnată de istorie la fermecătorul Stary Rynek (Piața Veche). Exact la amiază puteți vedea acolo renumiții koziołki, doi țapi care se izbesc unul de altul pe turnul cu ceas al Primăriei renascentiste. De asemenea, este o ocazie excelentă de a savura o cafea bună într-o cafenea locală și de a gusta hitul poznanian: rogale świętomarcińskie – produse de patiserie din aluat semifranțuzesc, cu umplutură de mac alb, fructe uscate și nuci.

Un Monet și 25 de distincții Michelin

În timpul plimbării prin oraș merită să vizitați și muzeele – oferta lor poate să vă surprindă cu adevărat. În Poznań se află, printre altele, un exemplar al Enigmei – mașina de criptare care i-a ajutat pe Aliați să învingă Germania nazistă în timpul celui de-al II-lea Război Mondial. În Muzeul Național puteți admira totodată „Plaja din Pourville”, singurul tablou de Claude Monet din colecțiile poloneze, a cărui istorie ar putea servi drept intrigă pentru un roman polițist bun. În 2009, opera evaluată la 7 milioane de dolari a fost furată într-o manieră spectaculoasă și înlocuită cu o copie. Originalul a fost găsit abia 9 ani mai târziu – hoțul păstra tabloul ascuns în spatele unui șifonier. Anchetatorilor le-a explicat că a furat peisajul nu pentru câștig, ci pentru a-l putea privi în fiecare zi.

După vizitarea obiectivelor merită să mergeți la un prânz bun. Poznań este un adevărat rai pentru gurmanzi – în 2026, restaurantele din oraș și din împrejurimi au obținut nu mai puțin de 25 de distincții în ghidul Michelin. Este cea mai bună dovadă că iubitorii de mâncare bună vor avea de unde alege – aici tradiția se împletește cu scena gastronomică contemporană. Este obligatoriu să gustați specialitățile regionale: pyry z gzikiem – adică cartofi serviți cu brânză de vaci condimentată special, rață cu varză roșie sau paradoxala „ślepe ryby” („pești orbi”) – o supă de legume în care nu se găsește niciun strop de pește. Alături de restaurantele specializate în preparate locale funcționează locații cu bucătărie poloneză reinterpretată în stil modern, restaurante internaționale, vegane și vegetariene, brutării artizanale, cafenele speciality coffee și baruri cu bucătărie de stradă.

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În Poznan, se găsesc deopotrivă bucătăria tradițională și cea internațională. Foto: Arhiva personală

„Gastronomia din Poznań înflorește“, spune Jacek Jaśkowiak, primarul orașului Poznań. Restauratorii locali creează o ofertă culinară interesantă și diversă, apreciată atât de locuitori, cât și de turiști. Datorită acestui fapt, orașul nostru își afirmă tot mai puternic poziția și devine un punct aparte pe harta culinară a Poloniei și a Europei.

După o pauză la restaurant, seara vă puteți deplasa pe malul râului Warta sau vă puteți revigora plimbându-vă prin parcul Cytadela. Acesta este cel mai mare parc urban din oraș, pe a cărui suprafață puteți descoperi rămășițele unei fortărețe din secolul al XIX-lea, dar și o neobișnuită galerie de artă în aer liber. În parc sunt ascunse renumitele sculpturi din fontă de dimensiuni mari - „Nierozpoznani” („Nerecunoscuții”) Magdalenei Abakanowicz, una dintre cele mai cunoscute realizări artistice din Poznań.

200 de magazine într-o berărie de secol XIX

A doua zi a vizitei în Poznań merită dedicată cumpărăturilor. Nu trebuie ocolit Stary Browar („Vechea Berărie”). Acesta este unul dintre cele mai interesante centre comercial-artistice din lume. Adăpostește aproape 200 de magazine, câteva zeci de restaurante și cafenele, interioare expoziționale pline de atmosferă, 8 săli de cinema, un club muzical și un parc istoric. Toate acestea se găsesc într-un singur loc: în chiar centrul orașului Poznań, în spațiile arhitectonice extraordinare ale unei berării din secolul al XIX-lea.

Clădirea ascunde numeroase curiozități: aici pot fi văzute, printre altele, sculptura monumentală a lui Igor Mitoraj „Blask Księżyca” („Strălucirea Lunii”) sau „Henyo-Penyo Myomyonmyo” – figura unui băiat îbrăcat în blugi Moschino, poreclit de poznanieni „Heniek”, creată de Mr. – artist și performer japonez. Până pe 10 februarie, aici poate fi vizitată și o expoziție de portrete care prezintă lucrările celor mai renumiți pictori polonezi.

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Cel mai mare parc din Poznan. Foto: Arhiva personală

Sosirea în Poznań merită bine planificată – teatrele, concertele, galeriile, festivalurile și evenimentele au aici o ofertă bogată pe tot parcursul anului. Încă din 14 noiembrie, întregul oraș se va ilumina cu mii de luminițe de Crăciun – în acea zi se deschide primul târg de Crăciun municipal (din nu mai puțin de trei!). Iar pe 11 decembrie, Festivalul Sculpturilor din Gheață va transforma Stary Rynek într-un tărâm de basm și feerie a gheții. Chiar în centrul orașului vor putea fi admirate capodopere din gheață realizate de artiști din întrega lume.

Nici vara nu va fi plictiseală: în iunie are loc, potrivit tradiției, Malta Festival, sărbătoarea teatrului, care atrage artiști precum Tilda Swinton. Pe 12 august 2027 va începe festivalul muzical BitterSweet, în cadrul căruia la Poznań vor cânta muzicieni din întrega lume. Acestea sunt doar câteva dintre propunerile pentru care merită să vizitați capitala regiunii Wielkopolska de mai multe ori.