Adrian Cioroianu și Gheorghe Piperea, într-o dezbatere despre rolul României în războiul Rusia-Ucraina

Sâmbătă, 5 septembrie, la Veranda Mall din București, va avea loc o dezbatere între fostul ministru de Externe Adrian Cioroianu și eurodeputatul AUR Gheorghe Piperea, pe tema „Trebuie sau nu să ajutăm Ucraina în războiul său cu Rusia?”.

Adrian Cioroianu și Gheorghe Piperea Foto: Colaj foto: Inquam photos/George Călin și Facebook/Gheorghe Piperea

„Sâmbătă, 18:00, la Veranda Mall și în direct pe rețelele de socializare, Asociația Lupii Tricolori organizează o dezbatere în adevaratul sens al cuvântului, cu 2 vorbitori opuși, cu cărțile pe masă. Pe strada, între oameni.

Trebuie sau nu să ajutăm Ucraina în războiul său cu Rusia? Adrian Cioroianu vs. Gheorghe Piperea, moderați de Claudiu Lucaci”, transmite Asociația Lupii Tricolori într-un comunicat.

Organizatorii adaugă că este a doua dezbatere din seria Ringul Ideilor Tricolore, realizată „într-un moment în care societatea este puternic polarizată, iar dezbaterile reale sunt tot mai rare, ne dorim ca spațiul public să redevină un loc al argumentului, al ascultării reciproce și al participării civice.”

„Nu ne propunem să fixăm adevărul, ci să creăm punți de dialog între bule separate. Publicul este invitat să asculte și poate interveni prin întrebări într-o perioadă dedicată. Nu vom permite niciun fel de scandare, intervenție neinvitată, ori manifestare gălăgioasă de aprobare sau dezacord. Dezbaterea va fi una civilizată, a argumentelor și ideilor.”