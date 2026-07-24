 Gheorghe Piperea cere înghețarea ajutorului pentru Ucraina și respinge ideea unei armate comune a UE | adevarul.ro
search
Vineri, 24 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Gheorghe Piperea cere înghețarea ajutorului pentru Ucraina și respinge ideea unei armate comune a UE

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține că România ar trebui să înghețe ajutorul acordat Ucrainei până când deficitul bugetar va coborî sub pragul de 3% și să prioritizeze finanțarea propriei apărări. Invitat al „Interviurilor Adevărul”, acesta a cerut și desecretizarea sumelor cheltuite de România pentru sprijinirea Kievului.

Gheorghe Piperea cere înghețarea ajutorului acordat Ucrainei. FOTO: Adevărul
Gheorghe Piperea cere înghețarea ajutorului acordat Ucrainei. FOTO: Adevărul

Piperea a afirmat că prelungirea războiului are efecte economice importante asupra Europei și că situația de securitate din regiunea Mării Negre reprezintă o problemă tot mai serioasă pentru România.

„Toate aceste fonduri către Ucraina trebuie să fie înghețate”

Europarlamentarul a susținut că finanțările acordate Ucrainei ar trebui suspendate până când România își reduce deficitul bugetar sub 3%.

Măsura pe care au anunțat-o parlamentarii AUR este susținută și de mine până la momentul în care deficitul bugetar al României nu va scădea sub 3% (...) toate aceste fonduri trebuie să fie înghețate. Toate aceste fonduri către Ucraina trebuie să fie înghețate”, a declarat Gheorghe Piperea.

Acesta a extins propunerea și asupra altor finanțări acordate unor state din afara Uniunii Europene. Întrebat dacă se referă inclusiv la Republica Moldova, Piperea a răspuns că aceasta „poate să fie inclusiv” vizată, argumentând că România ar trebui să-și prioritizeze propriile cheltuieli.

Europarlamentarul AUR a insistat și asupra desecretizării sumelor alocate Ucrainei, susținând că publicul ar trebui să știe câți bani au fost cheltuiți și care a fost destinația acestora.

Nu este nevoie să desecretizezi, de exemplu, ce armament ai dat tu (...) Nu este nevoie să desecretizezi pe unde au trecut aceste arme (...), nu asta ți se cere. Ci trebuie să știm cu exactitate ce bani au fost folosiți, ce bani au fost cheltuiți și cu ce destinație”, a afirmat Piperea.

Piperea: România trebuie să-și prioritizeze propria apărare

În opinia europarlamentarului, resursele financiare și militare disponibile ar trebui concentrate în primul rând asupra capacității României de a se apăra.

Dacă tot sunt niște bani pe care să-i cheltuim pe apărare, atunci să-i reîntoarcem în apărarea noastră și să ne facem treaba noi în primul rând”, a declarat acesta.

Piperea a susținut că România trebuie să dispună de capacitățile necesare pentru a reacționa în cazul unei agresiuni, menționând armata, logistica, armamentul și sistemele Patriot.

Europarlamentarul a prezentat și mai multe scenarii privind evoluția războiului, inclusiv posibilitatea ca Rusia să atace în viitor state NATO precum România sau Polonia. El a descris acest scenariu drept posibil, fără a susține că există certitudinea unei asemenea evoluții.

Se opune unei armate comune a Uniunii Europene

Întrebat despre posibilitatea creării unei armate comune europene, Piperea s-a declarat împotriva unei structuri care ar funcționa ca un NATO paralel.

El a argumentat că între statele membre există diferențe importante în privința resurselor, finanțării și capacităților militare și s-a arătat sceptic că o asemenea armată ar putea fi creată în viitorul apropiat.

Nu cred și nici nu-mi doresc o armată comună europeană în aceste condiții”, a declarat europarlamentarul.

Piperea a făcut însă distincție între o armată comună și cooperarea statelor europene în domeniul apărării, fiind de acord că România trebuie să investească mai mult în propriile capacități și să colaboreze cu aliații săi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traseul dronei doborâte de un avion F-16. Detalii din timpul operațiunii de urmărire a aparatului fără pilot
digi24.ro
image
Trei directori din companii de stat de armament au fost reţinuţi pentru luare de mită. 500.000 de euro, găsiți la percheziţii
stirileprotv.ro
image
O dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României de către un avion F-16 cu pilot român
gandul.ro
image
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
mediafax.ro
image
După CFR Cluj, un alt club din SuperLiga a primit interdicție la transferuri! Anunțul oficial
fanatik.ro
image
Femeia care ridică manual, de 36 de ani, o barieră de tren. Imaginea care spune tot despre infrastructura din România
libertatea.ro
image
„Erau panicați, unii plângeau”. Localnicii din zona Padina povestesc ce au văzut și auzit când a fost doborâtă drona
digi24.ro
image
Soția lui Andrei Ivan a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
gsp.ro
image
Ce lovitură: Pep Guardiola și-a ales următoarea echipă, după ce a refuzat Italia
digisport.ro
image
Cum arată Andreea Marin nemachiată. Secretul vedetei pentru un corp de invidiat la 51 de ani
click.ro
image
Prințul saudit descoperit fără viață într-un hotel de lux din Londra a murit din cauza unui amestec de alcool și droguri
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Momentul când o tânără din Garda de Onoare leșină chiar în fața lui Nicușor Dan
observatornews.ro
image
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani: 'Pentru mine, la doar 18 ani, a fost o schimbare uriașă'
cancan.ro
image
Pensie minimă de 1.281 lei după 25 ani munciți. Aceiași bani lua dacă lucra 15 ani. De ce aceste inechități?
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
prosport.ro
image
Scenariul care ar putea duce motorina la 11,5 lei pe litru. Pragul de 10 lei ar putea fi depășit din august
playtech.ro
image
Donald Trump, șters de spanioli! Campioana mondială l-a exclus pe președintele SUA din fotografie
fanatik.ro
image
S-a mutat cu familia anul trecut în Franța. ”Locuind aici am descoperit ce nu înțeleg străinii despre această țară”
ziare.com
image
Lovitură de proporții! Așteptat la FCSB, Denis Drăguș a ales
digisport.ro
image
MAE îi avertizează pe românii care călătoresc în Spania. Zonele în care incendiile fac ravagii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Scandal uriaş, şocul momentului în politică
romaniatv.net
image
Un nou ajutor financiar pentru familii. Cine va putea obține indemnizația
mediaflux.ro
image
Soția lui Andrei Ivan, fosta gimnastă, a încins Instagramul din Vietnam. Apariția care a atras toate privirile
gsp.ro
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Vacanța lui Radu Miruță și concediul lui Marcel Ciolacu în Italia. Cine a plătit mai mult?
actualitate.net
image
Momente de panică la un concert din Buzău! Cine e solista care a leșinat sub ochii îngroziți ai Mirelei Vaida
click.ro
image
Ce se întâmplă pe litoral! Cu temperaturi de doar 17 grade, turiștii au abandonat plaja
click.ro
image
Fosta bonă a Irinei Columbeanu rupe tăcerea despre viața din vila de la Izvorani: „Realitatea era alta decât se vedea la TV”
click.ro
Guan Xiaotong, GettyImages (5) jpg
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor
okmagazine.ro
Cartofi gratinati Sursa foto shutterstock 1509363071 jpg
Cartofi gratinați. Sunt gata în 30 de minute!
clickpentrufemei.ro
Samuel von Brukenthal, portret aflat în colecția Muzeului Național Brukenthal
Știați că Samuel von Brukenthal cunoștea 6 limbi și a studiat la Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu-Mureș, Halle și Jena?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
România, în lacrimi! Primele fotografii de la priveghiul Adelei Mărculescu. Mesajul Iulianei Marciuc: „Să fii mereu în lumină!”
image
Momente de panică la un concert din Buzău! Cine e solista care a leșinat sub ochii îngroziți ai Mirelei Vaida

OK! Magazine

image
Ce făceau reginele medievale în pat o să te șocheze! Plăceri reprimate, ritualuri bizare și testele umilitoare la care erau supuse

Click! Pentru femei

image
„Nu sunt bine, îmi pare rău!” De ce și-a încheiat prematur concertul legendarul rocker Jon Bon Jovi

Click! Sănătate

image
4 lucruri pe care să le faci seara, dacă ai colesterolul mărit