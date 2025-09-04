Nicușor Dan anunță că România nu va trimite trupe în Ucraina: „Vom sprijini cu bazele noastre toate trupele de menținere a păcii”

Nicușor Dan a transmis că România nu va trimite trupe în Ucraina, însă a subliniat că trebuie să se menţină presiunea asupra Rusiei.

„A fost o decizie luată în consultare cu partidele, iar țările din proximitatea Rusiei au aceeași părere: să nu fie trimise trupe după o încetare a focului. Însă, așa cum am făcut, vom sprijini cu bazele noastre toate trupele de menținere a păcii. Acum două săptămâni a avut loc întâlnirea dintre Trump și liderii UE. Era un optimism că Rusia, în fața acestui angajament diplomatic, ar putea veni rapid la discuții. Eu am fost pesimist, ceea ce s-a confirmat: Rusia nu și-a dorit niciodată pacea în Ucraina”, a declarat Nicușor Dan.

În opinia acestuia, SUA trebuie să fie implicate și pe partea de sancțiuni, care ar putea fi consistente și stricte pentru Rusia.

„Au avut loc mai multe întâlniri între miniștri de externe și apărare, fiecare țară a spus ce poate face pentru garanțiile de securitate. Avem intenția SUA de a contribui; partea noastră și-a respectat angajamentele. Statele Unite trebuie să fie implicate și pe partea de sancțiuni, care ar putea fi consistente și stricte pentru Rusia. Îmi doresc ca, atunci când facem aceste lucruri, să fie bine pregătite. Să avem informații despre interesele noastre economice, securitate și apoi economie. Să avem discuții cu companiile americane, o așteptare din partea companiilor noastre, și când vom avea asta, vom avea o discuție consistentă. Nu va fi anul acesta”, a precizat președintele Dan.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă poate România poate fi liant între Franța și SUA.

„Pentru moment, pornim de la două lucruri: am fost 20-30 de ani predictibili, ceea ce a fost foarte bine. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în UE, lumea apreciază asta. Nivelul de implicare a fost foarte scăzut. E nevoie de timp pentru a construi relații bilaterale de încredere, așa cum o fac diplomația și liderii de stat. Obiectivele noastre sunt să securizăm partea asta de UE; obiectivul nostru este Marea Neagră. Este important să dăm o dimensiune economică politicii noastre externe, care a lipsit. Țările mari își promovează companiile și economiile; noi nu am avut acest reflex. Am avut o diplomație la nivel bun, de personal, care a rămas într-un conservatorism al ceea ce este diplomația, atâta timp cât lumea s-a schimbat”, a răspuns președintele.

Nicușor Dan a ținut să spună că, în zilele în care lipsește, încearcă să caute „mecanisme și oportunități pe care România le are pentru a merge înainte”.

„Am avut discuții cu ambasadorii, chiar săptămâna trecută, dar am fost atacat și s-a interpretat că e un atac la guvern. Ni se reproșează că nu avem o strategie economică – un reproș pentru toți că timp de 30 de ani nu am făcut-o. Am avut 2-3 conferințe de presă, de două ore. O să încerc să fiu prezent în media, pentru că noi toți, ca societate, administrație, stat, mergem cumva în cercuri repetitive. Încerc ca politicul să aibă un dialog cu specialiștii, ca să intrăm în profunzimea lucrurilor. Acesta este modul în care lucrez în zilele în care lipsesc: mecanisme și oportunități pe care România le are pentru a merge înainte. Am spus și în campanie: mergem cu toții într-o rutină din care, la un moment dat, trebuie să ieșim și să mergem mai în adâncime”, a mai spus președintele Nicușor Dan.