În penitenciarele din România, sute de deținuți încearcă să reia școala de acolo de unde au pus cartea în cui. Unii, deși au deja nepoți, învață primele litere și calculele de bază. La Botoșani, de exemplu, se desfășoară unul dintre cele mai ample proiecte educaționale pentru deținuți din țară.

Școala din spatele gratiilor Foto: Cosmin Zamfirache

Peste 26.000 de români se află, în prezent, după gratii. Aceștia ispășesc pedepse privative de libertate în cele 44 de penitenciare din România. O mare parte dintre ei au un nivel scăzut de educație și nu au absolvit studiile obligatorii, neavând nici măcar opt sau zece clase. Această realitate este documentată periodic în rapoartele oficiale ale Administrației Naționale a Penitenciarelor. În plus, o parte semnificativă a populației penitenciare este formată din persoane analfabete sau semianalfabete, care au abandonat școala în ciclul primar sau gimnazial. Prezența acestor persoane cu un nivel scăzut de educație în penitenciare nu este o întâmplare, arată studiile criminologice.

Există o legătură strânsă între abandonul școlar, lipsa unei calificări profesionale, mediul socio-economic defavorizat și riscul de a comite infracțiuni. Mulți se întorc în penitenciar după eliberare, iar lipsa unei calificări și dificultățile de a citi, de a scrie sau de a efectua calcule de bază le pot îngreuna reintegrarea. Conform unor statistici de acum cinci ani, 12% dintre deținuți erau analfabeți, iar 24% absolviseră doar clasa I sau a II-a. Doar 17% erau absolvenți de liceu. Conform legii, deținuții au dreptul de a-și continua studiile și după gratii, iar penitenciarele din țară amenajează săli de clasă pentru cei care vor să învețe. Mulți nu se înghesuie însă la învățătură.

Penitenciarul Botoșani Foto: Cosmin Zamfirache

Studiile din anii 2021–2022 arată că doar 9% dintre deținuți, majoritatea minori sau foarte tineri, au urmat cursuri în spatele gratiilor. Există însă penitenciare în țară unde educarea deținuților este o prioritate. De exemplu, la Penitenciarul Botoșani se desfășoară unul dintre cele mai ample și mai bine organizate programe educaționale pentru deținuți din țară. Conducerea penitenciarului a amenajat o școală în incinta instituției, într-un corp de clădire distinct, destinat cursurilor. Școala este acreditată de Ministerul Educației și respectă structura ciclurilor de învățământ.

În plus, de anul acesta, are și clase de liceu cu profil industrial. Profesori de la un liceu din oraș vin și le predau deținuților zi de zi. Aproape 14% dintre deținuți frecventează școala din penitenciar, iar numărul lor este în continuă creștere. Reporterii "Adevărul" au primit acces în Penitenciarul Botoșani pentru a observa cum se desfășoară o zi de școală a deținuților și cum funcționează acest proiect educațional din spatele gratiilor.

Școala pentru deținuți de la cel mai nordic penitenciar din România

Penitenciarul Botoșani a fost amenajat după 1964, pe locul unei vechi închisori construite în secolul al XIX-lea și demolate în perioada comunistă. În epoca Ceaușescu au fost construite principalele corpuri de clădire, modernizate ulterior. Penitenciarul Botoșani găzduiește persoane care execută pedepse în regim semideschis și deschis, precum și persoane arestate preventiv. În prezent, aici se află în jur de 800 de deținuți.

Una dintre principalele provocări este reintegrarea în societate a deținuților după eliberare. O parte dintre cei care ies pe porțile penitenciarului se întorc după gratii. Sărăcia și dificultățile de readaptare la viața în libertate se numără printre factorii care pot contribui la această situație. Reprezentanții Penitenciarului Botoșani spun că educația și munca pot ușura reintegrarea deținuților. Aceștia merg la școală și la muncă, unii aproape zilnic, urmând astfel o rutină apropiată de cea din afara penitenciarului. Educația, subliniază reprezentanții instituției, este cea mai importantă metodă de pregătire pentru viața în libertate.

Deținuții învață la școala din Penitenciar Foto: Cosmin Zamfirache

Tocmai de aceea, conducerea Penitenciarului Botoșani a transformat, din fondurile proprii ale instituției, o zonă de depozitare într-o școală. Tencuită, văruită, amenajată și dotată, școala deținuților arată la fel de bine ca una de dincolo de porțile penitenciarului. Clădirea are parter și etaj, săli de clasă cu bănci, table moderne și numeroase materiale didactice pentru toate materiile. În plus, la parter se află o sală de sport modernă. Școala este acreditată și funcționează ca secție a Liceului Tehnologic "Sfântul Stelian" din Botoșani. Zilnic, deținuții încep cursurile la ora 8.00. La ore vin profesori din afara penitenciarului, de la liceu sau de la școala generală.

"Educația este un factor determinant în reintegrarea socială a deținuților și noi credem cu tărie în asta. Drept dovadă, am făcut niște eforturi și investiții semnificative în ultima perioadă pentru a crește calitatea educației în penitenciar. Și de aici a pornit și ideea noastră de a avea o școală pentru deținuți. Vedem că lucrurile funcționează din ce în ce mai bine și anul acesta avem un număr record de deținuți înscriși în programele școlii noastre. Este o școală autorizată, care funcționează ca secție a Liceului Tehnologic «Sfântul Stelian». Zi de zi, profesori acreditați din cadrul școlii țin cursuri școlare cu deținuții înscriși", precizează Dumitru Daniel Pânzariu, directorul Penitenciarului Botoșani.

Pentru a intra în programul de școlarizare, fiecare deținut își exprimă dorința de a participa, după care trece printr-un proces de evaluare și recomandare. Pentru fiecare deținut există un plan individualizat de intervenție educativă și terapeutică, cele două componente fiind strâns legate.

"Școala este o arie prioritară în această intervenție recuperativă în care sunt incluși toți deținuții aflați în custodia noastră. Cei neșcolarizați sau cu studii școlare incomplete primesc o recomandare ca urmare a evaluărilor de specialitate și le este consemnat un plan individualizat de intervenție educativă și terapeutică, iar demersul de școlarizare sau alfabetizare devine prioritar după momentul exprimării acordului de participare. Ne mândrim că avem o școală de sine stătătoare", afirma Pânzariu.

Deținuții de clasa a VII a , la ora de matematică Foto: Cosmin Zamfirache

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"La clasele primare avem învățământ integrat și sunt comasați cei de nivel primar. Apoi sunt clasele de la a V-a până la a XI-a. Cele de liceu sunt pe filieră tehnologică, profil croitorie. Dobândesc în felul acesta o calificare profesională, ca urmare a practicii profesionale pe care o fac în timpul executării pedepsei", precizează și Andreea Marcu, purtătoarea de cuvânt a Penitenciarului Botoșani. Clasele de liceu au fost introduse anul acesta. A fost amenajată și o sală de instruire practică, dotată cu mașini de cusut și utilaje necesare profilului confecții și pielărie.

Alfabetizare în spatele gratiilor. "Le conduceam mâna"

Cu sprijinul reprezentanților Penitenciarului Botoșani, am vizitat școala deținuților. Clădirea are parter și un etaj. Impresionează, în primul rând, curățenia și liniștea, deși aici învață peste 100 de deținuți. La intrare, un deținut îndeplinește rolul elevului de serviciu. Își face treaba și intervine ori de câte ori este nevoie. În sălile de clasă stau în bănci bărbați în toată firea. Unii sunt voinici, alții au tatuaje și, la prima vedere, pot părea fioroși. La școală sunt însă disciplinați. Când intră profesorul sau un reprezentant al penitenciarului în clasă, se ridică în picioare și salută.

Sunt oameni cu vârste cuprinse între 20 și 65 de ani. Toți sunt atenți să copieze de pe tablă sau să asculte indicațiile profesorului. Dacă vor să răspundă, ridică două degete. Într-una dintre sălile de clasă, mai mulți bărbați învață să scrie și să citească. Un bărbat de aproximativ 60 de ani ne arată mândru caietul de matematică, în care are câteva calcule simple și calificativul "Foarte bine". Este bucuros că nu a greșit nimic. Mulți dintre ei nu au avut șansa de a merge la școală. Alții nu au considerat-o importantă. Peste 20 de deținuți nu au fost niciodată la școală înainte de a ajunge în penitenciar. Aici au învățat să scrie, să citească și să facă calcule simple.

Unii deținuți sunt la cursuri de alfabetizare Foto: Cosmin Zamfirache

"La mulți le conduceam mâna. Efectiv, le conduceam mâna, ca unui copil, ca să scrie", mărturisește profesorul Mihai Scutaru. "La clasele I-IV, în anul școlar 2026-2027, în Penitenciarul Botoșani sunt înscriși 22 de elevi. Sunt în clase simultane. Unii în clasa I, alții într-a doua și așa mai departe. Sunt foarte silitori. Vedeți și dumneavoastră, sunt prezenți sută la sută. Vârstele acestor elevi sunt cuprinse între 20 și 60-65 de ani. În anii precedenți, am avut și un elev de 73 de ani. Vin în fiecare zi, fără excepție. Este o ordine și o disciplină de invidiat. Își dau toată silința să-și îmbunătățească nivelul de cunoștințe", precizează acesta.

"Mă credeți că sunt foarte mândru de ce am realizat?"

Amenajarea unei școli în adevăratul sens al cuvântului are și un rol psihologic. Deținuții simt că părăsesc celula și corpul de clădire în care își ispășesc pedeapsa pentru a merge la școală. Acest lucru le dă un sentiment de libertate și de utilitate. Toți sunt îmbrăcați îngrijit, cu hainele cele mai bune. Încălțămintea este impecabil curățată. Unii vin în cămașă și sacou, cu pantofi. Mersul la școală este un eveniment. Ca în cazul oricărui elev, calificativele sau notele foarte bune le dau un sentiment de mândrie.

Un deținut de aproximativ 23 de ani, îmbrăcat la patru ace, este unul dintre cei mai silitori elevi. Este deja în clasa a XI-a. Mai are un an și termină liceul. Își dorește să se angajeze și să ducă o viață normală. Tocmai de aceea învață o meserie, pregătindu-se în domeniul pielăriei și al confecțiilor textile.

"Sunt în clasa a XI-a, la profilul de industria pielăriei și confecții. Pentru mine este foarte importantă școala. Acum este foarte importantă, fiindcă am rămas în urmă în anii trecuți și, sincer, îmi pare rău. Vreau, după ce ies de aici, să mă pot angaja și să duc o viață normală", ne mărturisește.

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Sunt deținuți care învață meserie Foto: Cosmin Zamfirache

Un bărbat de aproximativ 30 de ani învață de zor să scrie. Este unul dintre cei mai silitori elevi din clasele primare. Când a intrat în penitenciar, nu știa nici să scrie, nici să citească. Acum este foarte mândru că a învățat, mai ales pentru că își va putea ajuta copiii.

"Este important că învăț să citesc, să scriu. Aici m-am reabilitat bine, că nu știam nici de una, nici de alta. Mă refer la scris și la citit. Mă simt foarte bine. Când mă duc acasă, o să-mi pot ajuta copiii la teme. Mă credeți că sunt foarte mândru de ceea ce am realizat?", spune acesta.

Deținuții învață și o meserie. De altfel, nivelul de studii le va permite să urmeze, în libertate, cursuri de calificare sau să se angajeze în diferite domenii.

"Mai devreme sau mai târziu, toți vor păși afară și atunci vor dori să urmeze tot felul de cursuri de formare profesională. Și atunci, când ești absolvent de liceu, chiar dacă nu ai bacalaureatul, poți să abordezi alte căi, mai ușoare. Îi va ajuta să aibă o nouă viață", precizează și profesoara Lăcrămioara Ciobanu.

Ai carte, ai libertate

Pe lângă cunoștințele dobândite și continuarea studiilor, deținuții care merg la școală pot beneficia de stimulente și recompense. De exemplu, pentru absolvirea unui an școlar sau a unui curs de calificare, un anumit număr de zile din pedeapsă poate fi considerat executat, în condițiile legii. În plus, persoanele private de libertate care urmează o formă de învățământ pot beneficia de sprijin financiar, inclusiv de burse de merit, dacă îndeplinesc criteriile de acordare.

Participarea la activitățile școlare este integrată și în sistemul de creditare al penitenciarelor. Creditele acumulate sunt luate în considerare la acordarea unor recompense, precum suplimentarea numărului de vizite sau de pachete, în condițiile prevăzute de reglementările aplicabile.

Pe lângă acest proiect educațional, Penitenciarul Botoșani colaborează cu agenții economici locali prin contracte de prestări de servicii pentru munca deținuților. Aceștia lucrează în afara penitenciarului, în condiții controlate, și sunt remunerați pentru activitatea desfășurată.