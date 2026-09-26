Ce legumă se vinde bine în această toamnă, după ce producția a scăzut la jumătate

Toamna ar putea fi o perioadă bună pentru legumicultori, după o vară cu prețuri foarte mici la producător. Prețul se menține bun pentru o legumă destul de pretențioasă și cultivată, în anumite zone, pe spații mai mici în 2026.

Vinetele încă au un preț bun pentru producători Foto: Facebook/Târgul din poiană/Fabian Brozban

Este timpul de făcut provizii pentru iarnă, iar în piețe și târguri vânzările pare că în sfârșit merg mai bine pentru legumicultori, asta după o vară în care prețurile la poarta fermei au fost foarte mici. Nici acum nu sunt pe măsura eforturilor, însă pentru acei producători care nu au contacte cu distribuitorii către marile rețele de magazine, piețele en-gros reprezintă o soluție.

Legumicultorul Ion Păunel, președintele Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt, spune că vedeta perioadei, cel puțin în piețele și târgurile en-gros din zona de sud a județului Olt, recunoscută ca un important bazin legumicol, este vânăta, o legumă destul de pretențioasă și care în 2026 s-a cultivat pe suprafețe mai mici decât anul trecut.

„Vânăta încă este în top. Vânăta sub 3 lei/kg nu există, poate doar să fie rea de tot. A ajuns și la 3,5 lei/kg”, a explicat Ion Păunel, pentru „Adevărul”. Aceste prețuri se regăsesc în această perioadă în „Târgul din poiană”, cel mai nou din zonă, organizat în localitatea Giuvărăști, însă prețuri apropiate se practică și în celelalte localități legumicole din zonă.

„Capia era puțin în cădere, era și cam multă, la mijlocul acestei săptămâni am fost ultima dată. Prețul pentru capia ajunsese la 4,5 – 5 lei, de fapt între 4 și 5 lei. Conopida, în schimb, e un dezastru, 1 leu/kg. Problema este că mulți legumicultori au plantat din timp și mai are o particularitate: după ce se formează căpățâna, dacă nu o tai în 2-3 zile și n-o vinzi, înflorește. Este o cultură pretențioasă din toate punctele de vedere, dar anul acesta, cine iese cu ea pe piață mai târziu, ar putea avea un preț bun”, a apreciat Păunel.

După situația catastrofală din vară, pentru castraveți se oferă în sfârșit un preț mai bun. În funcție de calitate se vinde, direct de la producător, în cantități en-gros, cu aproximativ 1,5 lei/kg.

Prețurile pentru ardei variază în funcție de calitate, dar pornesc de la 3 lei/kg și pot ajunge, pentru anumite soiuri, și la 6-8 lei/kg.

În creștere este și prețul pentru tomate, care se găsesc din ce în ce mai greu pe piață, cel puțin până la apariția „în forță” a celor din ciclul 2 de producție.

„Roșia de calitate se vinde cu aproximativ 3 lei/kg, cea rotundă. Cele specialitate, prunișoară, rose, sunt 4-5 lei/kg. Sunt prețurile de la producător, nu în piețele en-gros unde se mai pune ceva, și nu la tarabă”, a precizat Păunel.

„Rodul a fost la jumătate față de anul trecut”

Prețul relativ bun pentru vinete are explicații. Pe de o parte s-a cultivat mai puțin, după ce în 2025 nu a fost prilej de prea mare profit pentru legumicultori.

„Vânăta, la ora actuală, nu este sub 3 lei și o ține așa de vreo trei săptămâni, a fost 2 lei, 2,50 lei, 3 lei. Poate va cădea din nou”, a mai spus legumicultorul.

Pe unii producători acest preț îi mulțumește, pe alții însă nu.

„Rodul a fost la jumătate față de anul trecut. A intrat uscarea vasculară, nu s-a lucrat terenul cum trebuie, nu au avut rodul pe care l-au avut în alți ani. Fiind căldurile foarte mari, ele sunt pretențioase, avortează florile. Pe vânătă o iubesc foarte mult și păianjenul roșu comun și cu trips-ul și atacurile au scăpat de sub control, iar producția a fost mult mai mică. De aceea sunt prețurile așa. În plus, în zona de sud se pare că au fost suprafețe mai micuțe ca în alți ani, din mai multe motive. Anul trecut a fost un preț cam slab la vânătă. Mai mult, nu ai de unde să găsești în fiecare an teren virgin, cum zicem noi. Ca să faci treabă la vinete, trebuie să pui într-un pământ în care nu s-au pus legume de cel puțin 10 ani, 20 de ani. Dacă prinzi undeva grâu, porumb, dar omul a căutat și caută pământ pentru legumicultură în vatra satului, aproape. L-au folosit, nu mai sunt condiții”, a mai precizat Păunel.

Dacă sunt îndeplinite toate condițiile, cultura de vinete poate fi, în schimb, foarte productivă. „Profesioniștii noștri au ajuns și la 80 de tone la hectar. Chiar și 100 și ceva, 120 și 140 de tone”, a mai precizat Păunel.

Menținerea prețului este o surpriză plăcută, pentru că sezonul a început prost, cu un preț de 1,2 – 1,8 lei/kg, în lunile iulie-august, pentru recolta de vinete.

„Ce mai știu eu din experiența mea este că prețul poate deodată să cadă. Se satură lumea. Nu știu dacă mai durează mult”, a mai precizat legumicultorul.