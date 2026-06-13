Video 14 iunie: Președintele SUA, Donald Trump, împlinește 80 de ani. Tot în această zi este celebrată Ziua Drapelului American

Pe 14 iunie, președintele SUA Donald Trump împlinește 80 de ani, fiind considerat una dintre cele mai influente și controversate figuri ale politicii contemporane. În aceeași zi este marcată și Ziua Drapelului în Statele Unite, cunoscută ca Flag Day.

1818: S-a născut scriitorul Vasile Alecsandri

Vasile Alecsandri a fost un poet, dramaturg, folclorist, om politic, ministru, diplomat, membru fondator al Academiei Române, creator al teatrului românesc și al literaturii dramatice în România, personalitate marcantă a Moldovei și apoi a României de-a lungul întregului secol al XIX-lea.

A fost unul dintre fruntașii mișcării revoluționare din Moldova, redactând împreună cu Kogălniceanu și C. Negri „Dorințele partidei naționale din Moldova“, principalul manifest al revoluționarilor moldoveni.

În 1854, apare sub conducerea sa România literară, revistă la care au colaborat C. Negruzzi, M. Kogălniceanu, Al. Russo, dar și Gr. Alexandrescu, D. Bolintineanu, Al. Odobescu. În 1859 a fost numit de domnitorul Al. I. Cuza ministru al afacerilor externe.

A fost trimis în Franța, Anglia și Piemont pentru a pleda în scopul recunoașterii Unirii. Primește Premiul Academiei pentru Literatură în 1881.

O altă dată a naşterii menţionată de istoricii literari este 21 iulie 1821

1848: S-a format Guvernul provizoriu al Revoluției de la 1848 și a fost decretată înființarea steagului național

Pe 14 iunie, în 1848, a avut loc unirea guvernelor constituite la Islaz și București și formarea Guvernului provizoriu al Revoluției de la 1848. În aceeași zi, Guvernul revoluţionar de la Bucureşti a decretat înfiinţarea steagului naţional.

Potrivit articolului 12, alineatul 1, din Constituția României, „Drapelul României este tricolor; culorile sunt așezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roșu”. Proporțiile, nuanțele culorilor precum și protocolul drapelului au fost stabilite prin Legea nr. 75 din 16 iulie 1994.

1880: România a stabilit relații diplomatice cu Statele Unite ale Americii

Pe 14 iunie 1880, România și Statele Unite ale Americii au stabilit oficial relații diplomatice la nivel de agenție diplomatică, marcând un moment important în istoria relațiilor bilaterale dintre cele două state.

Potrivit datelor istorice, consemnate inclusiv de Wikipedia, la doar două luni după acest pas inițial, relațiile au fost ridicate la nivel de legație, semnalând o consolidare rapidă a dialogului diplomatic dintre cele două țări.

Relațiile bilaterale au cunoscut însă și perioade de întrerupere. Acestea au fost suspendate la 12 decembrie 1941, în contextul celui de-Al Doilea Război Mondial, și au fost reluate ulterior la 7 februarie 1946, tot la nivel de legație.

Un nou pas important în evoluția relațiilor a fost făcut la 1 iunie 1964, când România și Statele Unite au decis ridicarea reprezentării diplomatice la nivel de ambasadă, reflectând o intensificare a cooperării dintre cele două state.

Astăzi, relațiile româno-americane sunt considerate un pilon important al politicii externe a României și continuă să se dezvolte în domenii precum securitatea, economia și educația.

1900: Hawaii devine teritoriu al Statelor Unite

La 14 iunie 1900, Hawaii a devenit teritoriu al Statelor Unite ale Americii. Localizat în arhipelagul insulelor Hawaii în Oceanul Pacific, la 3.700 km depărtare de Statele Unite continentale, Hawaii este al 50-lea stat al Statelor Unite ale Americii. Data admiterii sale în Uniune este 21 august 1960.

1920: A murit Max Weber, filosof și sociolog german

Max Weber, una dintre figurile fundamentale ale sociologiei moderne, s-a stins din viață în pe 14 iunie 1920, la vârsta de 56 de ani, în urma unor probleme de sănătate care l-au urmărit o bună parte din existență.

Născut în 1864, la Erfurt, în Prusia, într-o familie înstărită și influentă, Weber a crescut într-un mediu intelectual puternic, marcat de dezbateri politice și morale. Tatăl său, funcționar public de rang înalt, și mama sa, provenită dintr-o familie cu riguroase principii etice, i-au oferit o educație solidă și l-au încurajat să urmeze studiile academice.

După absolvirea liceului, Weber s-a înscris la Universitatea din Heidelberg, unde a studiat dreptul, continuând apoi la Berlin. În paralel cu formarea sa juridică, tânărul Weber a fost atras de viața publică și de dezbaterile sociale ale epocii, implicându-se în organizații și cercuri intelectuale.

Cariera sa academică a evoluat rapid: a obținut doctoratul în drept în 1889, iar câțiva ani mai târziu a devenit Privatdozent la Universitatea din Berlin. În această perioadă, s-a remarcat prin lucrări dedicate problemelor economice, sociale și juridice ale Germaniei moderne.

În plan personal, Weber s-a căsătorit cu Marianne Schnitger, care avea să joace un rol important în susținerea și publicarea operei sale. În plan profesional, s-a alăturat unor cercuri academice influente, precum Verein für Socialpolitik, și a contribuit la studiile privind transformările sociale și migrația din Germania sfârșitului de secol XIX.

De-a lungul vieții, Weber s-a confruntat cu probleme de sănătate, inclusiv episoade de depresie, care i-au afectat activitatea. Cu toate acestea, a rămas una dintre cele mai influente minți ale științelor sociale, contribuind decisiv la dezvoltarea sociologiei ca disciplină științifică.

Moartea sa, survenită în 1920, a marcat dispariția unui gânditor care a lăsat în urmă o operă esențială pentru înțelegerea societății moderne.

1928: S-a născut „Che Guevara”-de la copilul bolnăvicios, la revoluționarul iconic, simbol al luptelor de gherilă

Ernesto Guevara, cunoscut în lume sub numele de „Che Guevara” sau „El Che”, a fost un revoluționar argentinian de orientare marxistă, medic, autor, diplomat, teoretician militar și figură importantă a regimului comunist cubanez.

S-a născut la 14 iunie 1928, în orașul Rosario din Argentina. În perioada decembrie 1951 – septembrie 1954 a călătorit intens prin America Latină, experiențe care i-au arătat sărăcia extremă și inegalitățile sociale din regiune, influențând decisiv formarea sa politică și ideologică.

În 1955, în Mexic, l-a întâlnit pe Fidel Castro și s-a alăturat mișcării revoluționare care avea să răstoarne regimul lui Fulgencio Batista în Cuba, în 1959. După victoria revoluției, Che Guevara a devenit una dintre figurile centrale ale noii puteri.

Pentru rolul său, Fidel Castro i-a acordat gradul de „Comandante”, cel mai înalt din gherila revoluționară. La 29 de ani, a primit și Steaua José Martí, pe care a purtat-o pe bereta sa neagră. Imaginea sa iconică, cu bereta și steaua, a fost imortalizată de fotograful cubanez Alberto Korda și a devenit celebră în întreaga lume.

În 1959, Guevara a fost numit comandant al închisorii La Cabaña, unde, timp de aproximativ șase luni (ianuarie–iunie), au avut loc execuții ale unor prizonieri politici și persoane acuzate de crime sub regimul anterior, estimările variind în jurul a 450 de cazuri. Aceste evenimente rămân unul dintre cele mai controversate aspecte ale activității sale.

Tot în 1959, a devenit director al Băncii Centrale a Cubei, iar în 1961 a fost numit ministrul industriei. În aceste funcții, a contribuit la reorganizarea economiei cubaneze după model centralizat sovietic.

În 1966 a ajuns în Bolivia, unde a încercat să organizeze o mișcare de gherilă. A fost capturat de armata boliviană, interogat și executat pe 9 octombrie 1967, la vârsta de 39 de ani.

Moartea sa a transformat rapid figura lui Che Guevara într-un simbol global al revoluției și al mișcărilor de stânga.

1946: Donald Trump împlinește 80 de ani pe 14 iunie

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, împlinește 80 de ani pe 14 iunie, chiar în aceeași zi în care americanii sărbătoresc Flag Day – Ziua Drapelului.

Pe 14 iunie 1946 se năștea, în Queens, New York, Donald John Trump, om de afaceri, personalitate de televiziune și actualul președinte al Statelor Unite ale Americii. Ajuns la 80 de ani în 2026, Trump rămâne o figură centrală în politica americană și în spațiul internațional.

27 mai: Ziua în care Mungiu câștiga, pentru prima dată în istoria României, premiul Palme d’Or la Cannes cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”

Donald Trump a crescut în New York și a urmat studii de economie la Universitatea din Pennsylvania, Wharton School. În 1971 a preluat compania tatălui său, Fred Trump, pe care a transformat-o în „The Trump Organization”, extinzând-o în domeniul imobiliar de lux, hoteluri, cazinouri și terenuri de golf.

De-a lungul decadelor, și-a construit o imagine publică puternică, alimentată și de aparițiile televizate, în special prin reality-show-ul „The Apprentice”, difuzat între 2004 și 2015.

Donald Trump a intrat în politică în 2016, candidând din partea Partidului Republican și câștigând alegerile prezidențiale în fața democratei Hillary Clinton, deși a pierdut votul popular. Mandatul său (2017–2021) a fost marcat de reforme economice, politici externe controversate și decizii intens dezbătute, inclusiv restricții de călătorie pentru cetățeni din mai multe state cu populație majoritar musulmană.

Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale din Statele Unite din noiembrie 2024, devenind cel de-al 47-lea președinte al SUA. El a preluat oficial mandatul la Casa Albă pe 20 ianuarie 2025.

Ziua Drapelului american

Coincidența face ca ziua de naștere a președintelui Donald Trump să fie aceeași cu „Flag Day”, sărbătoare națională a Statelor Unite dedicată drapelului american.

Ziua Drapelului marchează adoptarea, la 14 iunie 1777, a primului steag oficial al SUA de către Congresul Continental. Drapelul a evoluat de-a lungul timpului, ajungând la forma actuală cu 50 de stele, adoptată în 1960, după includerea statului Hawaii.

Deși nu este o sărbătoare federală majoră, Flag Day este marcată prin ceremonii locale, arborarea drapelului și evenimente educaționale în școli și comunități.

Pentru Donald Trump, aniversarea de 80 de ani coincide cu o zi cu puternică încărcătură simbolică pentru Statele Unite, asociată cu identitatea națională, unitatea și istoria americană.

1956: S-a născut Gianna Nannini, cântăreață italiană

Compozitoarea și cântăreața rock Gianna Nannini împlinește 68 de ani.

Născută în Toscana, Italia, artista a devenit populara prin cântecele sale Latin Lover, Fotoromanza, Bello e impossibile sau I maschi.

Gianna Nannini are o discografie ce cuprinde 16 albume de studio, patru compilații, fiecare lansat la un interval de aproape 10 ani, dar și discuri single și videoclipuri muzicale.

1958: S-a născut Olaf Scholz, politician german

S-a născut pe 14 iunie 1958, la Osnabrück, Germania), iar în 8 decembrie 2021 a devenit cancelarul federal al Germaniei. Din anul 2018 a fost ministru federal de finanțe și vicecancelar în cabinetul condus de Angela Merkel. Din 2011 până în 2018 a fost primar general al orașului Hamburg. După câștigarea alegerilor federale din 2021 a purtat negocieri cu Verzii și cu FDP pentru constituirea noului cabinet, devenind cancelar al Germaniei la 8 decembrie 2021.

1961: S-a născut Boy George, viitorul star al muzicii pop britanice

Boy George, pe numele său real George Alan O'Dowd, s-a născut la 14 iunie 1961, în Eltham, Londra.

Încă din copilărie, acesta s-a remarcat printr-un stil nonconformist și o pasiune pentru vestimentația extravagantă, comportament care a dus chiar la exmatricularea sa din școală.

Succesul internațional a venit în anii ’80, odată cu trupa Culture Club. Albumul de debut, „Kissing to Be Clever” (1982), a inclus hitul „Do You Really Want to Hurt Me?”, care a ajuns pe primul loc în topurile muzicale din 16 țări. Un an mai târziu, albumul „Colour by Numbers” a consolidat succesul formației, datorită piesei „Karma Chameleon”, clasată pe prima poziție în numeroase topuri internaționale.

La finalul anului 1985, artistul s-a confruntat cu dependența de heroină, o perioadă dificilă din viața sa. În 1986, după destrămarea trupei Culture Club, Boy George a început o carieră solo, lansând albumul „Sold” în 1987.

3 iunie: 66 de ani de la moartea Anei Pauker, prima femeie din România care a avut funcțiile de vicepremier și ministru de Externe

În anii ’90, a revenit în atenția publicului cu piesa „The Crying Game” (1992), care a intrat în Top 20 din Statele Unite. În 1998, Culture Club s-a reunit pentru turneul „Big Rewind” în America, iar revenirea lor în topuri a fost marcată de piesa „I Just Wanna Be Loved”.

1969: S-a născut Steffi Graf, jucătoare germană de tenis

Fosta jucătoare germană profesionistă de tenis Stefanie Maria Graf a câștigat de 22 de ori marile turnee internaționale de tenis „Grand Slam” care cuprind „Australian Open”, „French Open”, „Wimbledon” și „US Open”.

Pe parcursul a 377 de săptămâni a fost jucătoarea numărul unu de tenis în lume.

În 1988 a câștigat toate cele 4 turnee Grand Slam cât și Jocurile Olimpice.

1990 Mineriada din 13–15 iunie 1990: intervenția violentă a minerilor în Capitală

În perioada 13–15 iunie 1990, România a fost scena uneia dintre cele mai controversate și violente intervenții post-decembriste, cunoscută ulterior drept a treia mineriadă. Evenimentele au avut loc la scurt timp după manifestațiile din Piața Universității, iar autoritățile de la acea vreme au apelat la minerii din Valea Jiului pentru a „restabili ordinea” în București.

Pe 14 iunie, în jurul orelor dimineții, aproximativ 10.000 de mineri au ajuns în Gara de Nord, mobilizați din Valea Jiului, sub conducerea lui Miron Cozma. Ulterior, numărul acestora a crescut, unele estimări indicând chiar până la 20.000 de participanți, prin sosirea unor grupuri din alte zone ale țării. Aceștia s-au organizat rapid în echipe și s-au îndreptat către mai multe puncte strategice din Capitală.

În cursul aceleiași zile, minerii au fost întâmpinați la sediul Guvernului de președintele de atunci, Ion Iliescu, care i-a îndemnat să „facă curățenie”, un mesaj care a fost interpretat de mulți drept o încurajare a acțiunilor ce au urmat.

Cel mai numeros grup a ajuns în Piața Universității, unde manifestanții anti-guvernamentali protestaseră timp de săptămâni. Deși minerii au susținut inițial că au venit „să planteze panseluțe” distruse de protestatari, acțiunile lor au escaladat rapid. Aceștia au ocupat piața, au pătruns în clădirile Universității din București și au agresat persoane aflate în zonă, inclusiv studenți, profesori și manifestanți.

Printre victimele vizate s-a aflat și Marian Munteanu, liderul studenților protestatari, care a fost la un pas de a fi linșat. În paralel, au fost raportate distrugeri semnificative în zona centrală a Capitalei.

Alte grupuri de mineri s-au îndreptat către Televiziunea Română și către sediile partidelor de opoziție, unde au acționat sub pretextul „restabilirii ordinii”. Sediile Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD) și Partidului Național Liberal (PNL) au fost devastate, iar locuințele unor lideri politici, precum Corneliu Coposu și Ion Rațiu, au fost vandalizate.

Nici presa de opoziție nu a fost ocolită. Redacția ziarului „România Liberă” a suferit pagube importante, iar un grup de mineri ar fi decis, în mod informal, că publicația „nu mai are voie să apară”.

Mineriada din iunie 1990 rămâne una dintre cele mai tensionate și violente episoade din istoria postrevoluționară a României, fiind considerată a treia intervenție majoră în care minerii din Valea Jiului au fost utilizați ca forță de presiune împotriva opoziției politice și civice, într-un context marcat de instabilitate și confruntări sociale profunde.