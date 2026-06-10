11 iunie: Ziua când a avut loc trecerea României de la o economie de tip capitalist, la una de tip centralizat

Pe 11 iunie 1948 a avut loc naționalizarea principalelor mijloace de producție. Tot pe 11 iunie s-au născut Jacques-Yves Cousteau, oceanolog francez și actrița Mariana Buruiană.

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Gruparea urmărea îndepărtarea Serbiei de sub influența vestică, si orientarea acesteia către Rusia.

Deoarece ofițerii implicați în atentat făceau parte din Regimentul 6 Infanterie, care purta numele „Regimentul Regele Carol al României”, regele Carol I a telegrafiat la Belgrad anunțând că renunță la patronajul onomastic asupra regimentului respectiv.

1910: S-a născut Jacques-Yves Cousteau, oceanolog francez (d. 1997)

Jacques-Yves Cousteau s-a născut la 11 iunie 1910, la Saint Andre de Cubzac. În 1930 a fost admis la Școala navală franceză. La zece ani a scris primele versuri, iar concomitent lua cursuri de pian. La 13 ani a primit în dar un aparat de filmat.

În aceeași măsură l-a atras şi apa. La zece ani plonja în apă, iar câțiva ani mai târziu, aflăm din cartea lui Radu Anton Roman, a încercat să respire sub apă cu ajutorul unui tub.

La școală a fost un elev mediocru. Până în 1957 a urmat o carieră în Marina Națională Franceză. După doi ani de ucenicie s-a îmbarcat pe nava-școală Jeanne d’ Arc, cu care a făcut înconjurul lumii. După absolvire, a continuat să călătorească în China şi URSS. Apoi, a vrut să devină aviator şi s-a transferat la Aviație, dar un accident de mașină l-a făcut infirm şi a fost nevoit să renunțe la zbor.

Lumea subacvatică a descoperit-o în 1937, alături de un căpitan în Marina Franceză şi un campion de pescuit submarin. Lor li se alătură Simone, tânăra care avea să-i devină soție timp de 60 de ani.

În timpul războiului, Cousteau a fost ofițer de artilerie pe crucișătorul Dupleix, perioadă în care a fost decorat pentru bravură, luptând împotriva naziștilor. El a îndeplinit şi o misiune de spionaj. La cererea Amiralității Franceze a pătruns în cartierul general italian din Mediterana şi a fotografiat o carte de coduri secrete, acțiune pentru care a fost decorat cu Legiunea de Onoare.

După ce Franța a fost ocupată de germani, s-a dedicat în totalitate scufundărilor. În primăvara lui 1943 i-a apărut primul film „La 18 metri adâncime“.

Este coinventator al costumului de scafandru autonom dar şi inițiatorul unei științe noi, arheologia submarină. Tot el a inventat mai multe aparate şi instrumente de cercetare subacvatică. „Multă lume atacă marea, eu fac dragoste cu ea”, spunea Omul Planetei. Jacques-Yves Cousteau a dezvăluit lumii întregi, prin filmele sale, mirajul tărâmului sălbatic din Delta Dunării pe care a vizitat-o în anul 1991. Omul de știință era fascinat de tot ceea ce vedea: sălbăticia locului, oameni, tradiții. „Este greu de crezut că mai există așa ceva în Europa“, spunea el.

1948: Naționalizarea principalelor mijloace de producție

Legea 119 din 11 iunie 1948 a reprezentat în urmă cu 78 de ani o mare nedreptate creată de statul român. Acest act întocmit de comunişti a însemnat deposedarea oamenilor de munca lor de o viaţă şi a dus la declanşarea unor adevărate tragedii, zeci de mii de români care aveau o afacere fiind aruncaţi în stradă.

Legea nr. 119 din 11 iunie 1948 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi stipula în primul rând că erau naţionalizate toate resursele solului şi subsolului care nu se găseau în proprietatea Statului.

În al doilea rând, întreprinderile individuale, asociaţiile particulare industriale, care reprezentau un segment majoritar din economia ţării erau transferate în proprietatea statului.

În lege se spunea că se dau şi despăgubiri, acest lucru nu se făcea decât în mod discreţionar, fapt pentru care legea a devenit una de confiscare a proprietăţii private.

“Situaţia creată în urma transformărilor petrecute impune o schimbare structurală în domeniul economiei naţionale, pentru a pune toate forţele productive ale ţării în slujba ridicării nivelului politic, economic şi cultural al poporului nostru. Această schimbare structurală este trecerea în mâinile statului, ca bun comun al poporului, a celei mai importante părţi din mijloacele de producţie”, spunea Gh. Gheorghiu Dej, prim-vicepresedinte al Consiliului de Miniştri, în mesajul prin care argumenta adoptarea legii, votată în unanimitate.

Prin această lege au trecut în patrimoniul statului, etapizat 8.894 de întreprinderi industriale si miniere, de transport, bancare şi de asigurări, cap de listă fiind toate marile societăţi din economie.

1955: S-a născut Mariana Buruiană, actriţă română de teatru şi film

A renunţat la scenă, în urmă cu mulți ani, alegând calea credinţei. A scris cartea "Taina Mărturisirii" (1998, Editura Herald, Bucureşti) şi a făcut traduceri: "Doctrina Kabbalei: filosofia religioasă a evreilor" de Adolph Frank (2004), "Grădina tainică a Adevărului" de Hakim Sana'i (2006), "Misteriile egiptene" de Alexandre Moret (2006), "Al treilea ochi.

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Autobiografia unui lama tibetan" (2011), "Constructorii: o cercetare a istoriei şi filosofiei masoneriei" de Joseph Fort Newton (2012). Una dintre cel mai talentate actrițe a predat "Tehnica vorbirii" la Universitatea "Spiru Haret" Bucureşti până în 2008. S-a căsătorit în anii '80 cu regizorul de teatru Alexandru Dabija, cu care are un fiu. Este una dintre semnatarele Apelului pentru condamnarea comunismului, după 1990.

Colegă de generație cu Marcel Iureş, Adrian Pintea, Mirela Gorea, Dragoş Pâslaru, Micaela Caracaş, Mariana Buruiană este distribuită în primul an de studenție în filmul "Patima" (1975, regia George Cornea), unde o interpretează pe Sabina. Debutează la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ cu rolul Irina din "Trei surori" de Cehov (1978). În perioada 1981-1995 este actriță la Teatrul Bulandra din Bucureşti.

A jucat în numeroase filme, vocea ei fiind des auzită în mari spectacole de teatru radiofonic. A jucat în serialul de televiziune "Lumini şi umbre" în 1981 (regia Andrei Blaier), serial ce a adus-o în atenţia publicului, iar prin rolul principal din filmul de televiziune "Domnişoara Christina" din 1992, în regia lui Viorel Sergovici, a cunoscut consacrarea definitivă.Actriţa a avut multe roluri în piese shakespeariene, şi nu numai, rămânând deosebită performanţa din "Hamlet" (1985), unde a jucat alături de Ion Caramitru.

1978: Jucătoarea de tenis Virginia Ruzici a câștigat turneul de la Rolland Garos

A fost prima româncă învingătoare la simplu şi la dublu, alături de iugoslava Mima Iansovec.

Virginia Ruzici (n. 31 ianuarie 1955, Câmpia Turzii, Județul Cluj) este o fostă jucătoare profesionistă de tenis, actuală antrenoare, manager și comentator sportiv din România. Originară din Câmpia Turzii, a devenit jucătoare profesionistă în 1975. Virginia Ruzici a câștigat 14 titluri la simplu în cariera sa, incluzând unul de Grand Slam, la Roland Garros (Paris) în 1978.

În acea finală, Virginia a învins-o pe câștigătoarea din 1977, Mima Jaušovec, cu scorul de 6-2, 6-2. S-a retras din cariera sportivă în anul 1987, fiind antrenoare de tenis și comentator sportiv. În prezent este managerul jucătoarei românce Simona Halep dar și comentator sportiv la postul Eurosport.

1979: A murit cunoscutul actor american de cinema John Wayne

John Wayne (n. 26 mai, 1907, Iowa – d. 11 iunie 1979) a fost un actor american, vedetă a nenumărate western-uri. S-a numit inițial Marion Robert Morrison, dar părinții i-au schimbat numele în Marion Michael Morrison pentru că au dorit ca următorul lor fiu să poarte numele Robert. Numele de scenă John Wayne (de la generalul „Mad Anthony” Wayne) i-a fost dat de regizorul Raoul Walsh, cel care de altfel l-a și descoperit pe Wayne, cu ocazia filmării în 1930 a westernului The Big Trail, în care Wayne juca rolul principal. Prietenii și admiratorii îl numeau însă The Duke, nume dat de vecinii săi din Glendale, California.

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În 1969 a câștigat Oscarul pentru rolul său din filmul True Grit. În patru decenii de actorie Wayne a apărut în 250 de filme. Dintre acestea, majoritatea au fost regizate de John Ford, iar cele mai importante filme ale sale au fost She Wore a Yellow Ribbon (1949) și The Quiet Man (1952). John Wayne a fost căsătorit de trei ori și a avut șapte copii și 16 nepoți. În ultimii peste zece ani din viață Wayne s-a luptat cu cancerul, mai întâi la plămâni pentru ca mai apoi decesul să fie provocat de cancer la stomac.

1985: Un ou Fabergé a fost vândut pentru 1,375 milioane de dolari la New York

Un ou Fabergé este un ou decorat cu pietre prețioase, creat inițial de firma de bijuterii House of Fabergé din Sankt Petersburg, Rusia.

Au fost create până la 69 de ouă din epoca Rusiei țariste, dintre care 61 se știe că au supraviețuit în prezent.

Practic toate ouăle originale din prima ediție au fost fabricate sub supravegherea lui Peter Carl Fabergé între 1885 și 1917.

Cele mai faimoase dintre creațiile firmei sunt cele 50 de ouă imperiale de Paște livrate, dintre care 44 se știe în prezent că există fizic complet sau parțial, soarta celorlalte rămânând necunoscută.

Aceste ouă au fost comandate pentru țarul rus Aleksandr al III-lea (10 ouă) și țarul Nicolae al II-lea (40 de ouă) ca daruri de Paște pentru soția lui Alexandru și mama lui Nicolae, împărăteasa Maria Feodorovna, și pentru soția lui Nicolae, țarina Alexandra Feodorovna .