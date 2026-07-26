 Primul mesaj al NATO, după ce România a doborât a treia dronă în trei zile: „Alianţa este pregătită să reacționeze” | adevarul.ro
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Primul mesaj al NATO, după ce România a doborât a treia dronă în trei zile: „Alianţa este pregătită să reacționeze”

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NATO a reacționat după ce România a doborât a treia dronă rusească intrată în spațiul aerian național pentru a treia zi consecutiv. Alianța a confirmat că avionul F-16 românesc implicat în intervenție opera sub comandă NATO.

România a doborât a treia dronă pătrunsă în spaţiul aerian naţional. FOTO: MApN
România a doborât a treia dronă pătrunsă în spaţiul aerian naţional. FOTO: MApN

Duminică, 26 iulie, NATO a transmis că este pregătită să reacționeze permanent la orice amenințare aeriană, după ce un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât a treia dronă rusească care a pătruns în spațiul aerian al României în ultimele două zile.

Alianța a confirmat că aeronava românească implicată în operațiune se afla sub comandă NATO, în cadrul misiunii de Poliție Aeriană. Oficialii NATO au precizat că verificările privind incidentul continuă și că instituțiile aliate se află în contact cu autoritățile române.

„Putem confirma că un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât o dronă în spațiul aerian al României. Aeronava opera sub comanda NATO”, a transmis un oficial al Alianței.

Mesajul NATO vine după o serie de incidente produse într-un interval scurt de timp, în care drone rusești au pătruns în spațiul aerian românesc. Ultimul caz, cel de duminică dimineață, a fost al treilea în mai puțin de 48 de ore.

„NATO este pregătită și capabilă să reacționeze, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, la orice potențială amenințare aeriană, pentru a apăra teritoriul Alianței și a proteja cetățenii noștri”, a mai transmis oficialul NATO.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona a fost doborâtă duminică, la ora 10:13, după ce a intrat neautorizat în spațiul aerian românesc. Intervenția a avut loc în zona Sulina - Chilia, la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina, în apropierea apelor teritoriale ale României.

Datele Ministerului Apărării Naționale arată că, de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, au fost semnalate 33 de pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian al României și aproximativ 50 de situații în care fragmente de drone au fost descoperite pe teritoriul național.

În 2026, autoritățile române au raportat 18 încălcări ale spațiului aerian cu drone, iar trei dintre aparatele fără pilot au fost doborâte de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

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