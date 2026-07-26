Invenția care poate scăpa litoralul de alge: cum funcționează „cositoarea acvatică” inventată de un constructor de ambarcațiuni

Algele care invadează în fiecare vară litoralul l-au făcut pe un constructor de ambarcațiuni din Constanţa să caute o soluție. Rezultatul este o „cositoare acvatică” care funcționează deja în Portul Tomis.

În fiecare vară, aceeași poveste pe litoralul românesc: valurile aduc la mal covoare de alge, plajele capătă un miros greu de ignorat, iar utilajele adună vegetația de pe nisip doar pentru ca marea să aducă alta câteva ore mai târziu.

În timp ce turiştii se plâng că nu pot intra în apă, autoritățile spun că fenomenul este unul natural, favorizat de temperaturile ridicate și de curenții marini, iar singura soluție rămâne curățarea zilnică a plajelor. Echipele intervin aproape în fiecare noapte pentru a strânge algele de pe plajă, însă marea le aduce din nou câteva ore mai târziu.

În timp ce soluția oficială rămâne strângerea lor de pe plajă, un constănțean s-a întrebat dacă problema nu poate fi rezolvată înainte ca vegetația să ajungă la mal.

Paradoxul este că omul nu este agricultor și nici producător de utilaje agricole. Construiește ambarcațiuni electrice. Iar inspirația a venit dintr-un loc la care puțini s-ar fi gândit: de la cositoarele folosite pe uscat. Dacă iarba poate fi strânsă înainte să devină o problemă, de ce nu s-ar putea face același lucru și cu vegetația care invadează apele?

Așa s-a născut „cositoarea acvatică”, invenția lui Cosmin Tămbăloiu, un utilaj care taie algele și le ridică imediat la bord.

De la idee la prototip

De aproape două săptămâni, invenția sa poate fi văzută „în acţiune” în Portul Turistic Tomis, unde temperaturile ridicate din iulie au favorizat dezvoltarea excesivă a algelor.

„Ideea mi-a venit în momentul în care am remarcat că pe Lacul Tăbăcăriei este foarte multă vegetaţie. Noi, având acolo nişte ambarcaţiuni electrice pe care le închiriem, ne cam încurca vegetaţia. Şi atunci am zis: «Hai să construim un echipament care să cureţe vegetaţia de pe apă!». Şi rezultatul îl vedeţi aici”, a povestit Cosmin Tămbăloiu pentru Observator de Constanța.

Din momentul în care a desenat primele schițe și până când utilajul a intrat în acţiune au trecut doar două luni.

Prototipul este construit pe două flotoare de tip catamaran, care îi oferă stabilitate, iar în partea din față este prevăzut cu un sistem care taie vegetația. O bandă transportoare ridică apoi algele pe platformă, astfel încât acestea pot fi colectate fără să rămână în apă. Fiind compact, utilajul poate intra și în locuri înguste, unde alte echipamente nu ar putea ajunge.

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Ce planuri are cu „cositoarea acvatică”

Primele rezultate l-au convins pe constructorul de ambarcaţiuni Cosmin Tămbăloiu că proiectul merită dus mai departe.

„Acum suntem la stadiul de proiectare pentru un echipament mai mare, cu descărcare automată, pentru suprafețe mai mari de apă”, a dezvăluit el.

În viziunea lui, un astfel de utilaj și-ar găsi locul pe lacurile Tăbăcărie și Siutghiol, pe lacurile din jurul Bucureștiului, în Delta Dunării sau pe canalele navigabile, oriunde vegetația acvatică ajunge să creeze probleme.

Nici litoralul nu a ieșit din calculele sale. Spune că lucrează deja la o idee pentru un utilaj adaptat special plajelor, capabil să intervină în zonele în care algele ajung la mal. Deocamdată există doar schițele, iar următorul pas ar fi o discuție cu autoritățile.

Cine este Cosmin Tămbăloiu

Pentru Cosmin Tămbăloiu, a construi ambarcaţiuni a fost o pasiune cu mult înainte să devină o meserie. La doar șase ani, l-a văzut pe tatăl său cum a construit un velier împreună cu un prieten, iar de atunci a ştiut ce va face.

„Tatăl meu a construit o barcă, un velier... Era normal ca elevul să-și depășească profesorul, nu?”, spune el zâmbind.

A practicat iahting de performanță, însă a renunțat din cauza condițiilor din România. Nu a abandonat, însă, niciodată marea și continuă să participe la competițiile naționale de offshore.

Între timp, și-a transformat pasiunea într-o afacere. Este fondatorul brandului Aquavolt 14 și unul dintre puținii constructori români care produc ambarcațiuni electrice de agrement.

Unele dintre modelele sale folosesc inclusiv energie solară, iar proiectul a pornit de la un prototip testat pe Lacul Siutghiol. Pentru a demonstra că tehnologia funcționează și în utilizarea de zi cu zi, a construit o flotă de cinci ambarcațiuni electrice pe care turiștii le pot închiria pe Lacul Tăbăcăriei.

Silențioase și nepoluante, acestea au devenit o alternativă la bărcile clasice cu motoare termice, iar proiectul a fost prezentat inclusiv la Salonul Nautic București.

Acum, experiența acumulată în construirea bărcilor electrice l-a dus într-o direcție complet diferită. Iar dacă planurile sale vor prinde contur, „cositoarea acvatică” ar putea fi doar primul pas dintr-o serie de invenții dedicate lacurilor, canalelor și, de ce nu, chiar litoralului românesc.