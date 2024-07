Trump le-a promis alegătorilor creștini că nu vor mai trebui să voteze: „Rezolvăm asta” VIDEO

Fostul președinte american Donald Trump a declarat vineri susținătorilor creștini adunați la „summitul credincioșilor” din West Palm Beach, Florida, că, dacă va ales pentru un al doilea mandat, „nu vor mai trebui să voteze”, relatează RollingStone.

La summitul din Florida, găzduit de grupul conservator Turning Point Action, Trump a promis că, dacă va câștiga alegerile din noiembrie, va „numi încă o dată judecători conservatori puternici care vor proteja libertatea religioasă”.

După ce și-a repetat afirmațiile obișnuite nefondate cu privire la votul prin corespondență, Trump a lansat un apel adresat alegătorilor creștini. „Creștini, mergeți și votați!” a strigat Trump. „Doar de data asta. Nu va mai trebui să o faceți încă o dată. Încă patru ani. Știți ce? Se va rezolva! Va fi bine! Nu va mai trebui să votați, frumoșii mei creștini. Vă iubesc, creștini!” El a adăugat: „Trebuie să mergeți și să votați. În patru ani, nu mai trebuie să votați. Vom remedia asta atât de bine, încât nu va trebui să mai votați.”

În decembrie 2023, în timpul unei sesiuni de întrebări la Davenport, Iowa, întrebat de Sean Hannity de la Fox News dacă „ar abuza de putere ca pedeapsă împotriva cuiva”, Trump a răspuns: „Cu excepția primei zile. Vreau să închid granița și vreau să forez, să forez, să forez.”

Fostul președinte american s-a apărat ulterior, iar la cea de-a 111-a gală anuală a Young Republican Club, câteva zile târziu, Trump a revenit asupra afirmației: „Nu am spus asta. Am spus că vreau să fiu dictator pentru o zi. Știi de ce am vrut să fiu dictator? Pentru că vreau un zid și vreau să forez, să forez, să forez.”

Trump a cerut, de asemenea, anularea Constituției pentru a răsturna rezultatele alegerilor din 2020, după pierderea cursei în fața președintelui Joe Biden. În decembrie 2022, în timpul uneia dintre tiradelor sale pe rețeaua sa Truth Social, el s-a catalogat „câștigătorul de drept” și a susținut că „fraudele masive de acest tip și amploare permit desființarea tuturor regulilor, reglementărilor și articolelor, chiar și a celor ce se găsesc în Constituție."

După ce Biden a părăsit cursa prezidențială, weekendul trecut și și-a anunțat susținerea față de vicepreședinta sa Kamala Harris în calitate de candidat democrat, Trump o va înfrunta pe aceasta în alegeri.

La începutul acestei săptămâni, după ce a acuzat-o fără temei pe Harris de comiterea de infracțiuni, Trump a făcut referire la propriul său cazier judiciar aducând în discuție antecedentele vicepreședintelui în calitate de procuror. De asemenea, Trump a dat înapoi de la promisiunea sa anterioară de a dezbate „ORICAND, ORIUNDE, ORIUNDE” și a cerut ca confruntarea să fie găzduită de Fox News, în loc de ABC News.

Directorul de comunicații al fostului președinte a mai spus că Trump nu va dezbate cu Harris „până când democrații nu vor decide oficial candidatul lor”.