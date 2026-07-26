Fostul candidat în alegerile prezidențiale Călin Georgescu a participat duminică la un târg organizat la Călugăreni, unde a fost ironizat de un trecător.

Aflat la târgul din Călugăreni, județul Giurgiu, Călin Georgescu a fost abordat ironic de un trecător să spună ceva „în limba aia bătrână”.

„Puteți să ne spuneți și nouă ceva în limba aia bătrână?”, a întrebat bărbatul.

„Știți ce înseamnă asta? Dacă nu știți ce înseamnă, nu vă zic”, a răspuns Călin Georgescu.

Ironia face referire la o afirmație mai veche a lui Călin Georgescu, referitoare la Apocalipsă: „Dacă am ști limba română bine și am înțelege limba bătrână, atunci am ști că Apocalipsa în limba bătrână înseamnă «apucă lipsa»”.

Sursa TikTok / mereu_acelasi_om

Tomac: Nu există cuvântul dronă în „limba bătrână”

O replică a venit și din partea europarlamentarului Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan și fost premier desemnat.

Acesta i-a ironizat pe politicienii suveraniști pentru lipsa de reacție după încălcările repetate ale spațiului aerian al României.

„Pentru că nu există cuvântul dronă în „limba bătrână”, apărătorii de serviciu ai suveranității au amuțit subit. În timp ce Armata Română merită felicitată pentru că a gestionat profesionist această violare repetată a spațiului aerian, falșii suveraniști au dispărut fără urmă. Păstrează o tăcere complice în fața provocărilor reale și își recapătă vocea doar când primesc undă verde să atace partenerii noștri și instituțiile europene”, a scris Eugen Tomac pe pagina sa de Facebook, după ce Armata Română a doborât trei drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național, în trei zile consecutive.

Călin Georgescu, baie de mulțime la Călugăreni

Călin Georgescu anunțase încă de duminică dimineața că merge la Călugăreni, în județul Giurgiu, pentru a le strânge mâna „celor care ne hrănesc și dăruiesc României rodul și jertfa muncii lor, spre binele și prosperitatea țării”.

„Dacă politica românească ar fi bazată pe valori creștine, micii producători nu ar fi umiliți, batjocoriți și chiar pedepsiți, ci ar fi respectați. Respect pentru micii producători! Respectul, să știți că vine din taxe foarte mici sau deloc, vine din subvenții consistente plătite la timp, vine din piețe țărănești deschise în toată țara, vine din apă accesibilă, din energie accesibilă, vine din depozite și centre care să strângă recolta voastră, centre de procesare, industrie de procesare în toată țara, în fiecare județ”, a transmis fostul candidat la Călugăreni.

1/3 Călin Georgescu la Călugăreni FOTO Facebook / Alina Andreea Stamatiu Ungurianu

În februarie anul trecut, Călin Georgescu le-a cerut susținătorilor săi să boicoteze hipermarketurile pentru o zi şi să cumpere numai de la producătorii locali. Îndemnul său nu a funcționat conform planului, iar activitatea magazinelor s-a desfășurat normal, în ciuda apelului de a boicota supermarketurile.

Ulterior, fostul candidat a fost acuzat că a regizat un moment în care a mers la piață pentru a cumpăra produse românești.