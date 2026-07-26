România continuă recitalul la Mondialele U23! Încă un aur și două medalii de argint la canotaj

România a cucerit, duminică, o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale de canotaj Under-23 de la Duisburg (Germania).

Bianca Ifteni a câştigat aurul la schif simplu feminin, cu timpul de 07 min 33 sec 83/100, fiind urmată de irlandeza Sophia Young (07:38.11).

La dublu vâsle mixt, David Costel Chitic şi Stejara Olariu au obţinut medaliile de argint, cu timpul de 06 min 34 sec 75/100, fiind devansaţi la mare luptă de Grecia (06:34.26).

O altă medalie de argint a fost câştigată de România la opt plus unu mixt, probă în care tricolorii Iuliana Irina Cantoriu, Andreea Petraş, Iulica-Maria Ursu, Sebastian Alexandru Taşcă, Nicolae Răzvan Stoian, Sergiu Anfimov, Antonel Avăcăriţei, Denisa Cristina Ailincăi, Maria-Antonia Iancu au fost cronometraţi cu timpul de 05 min 52 sec 47/100, fiind devansaţi de Statele Unite (05:51.72).

România a încheiat cu un bilanţ de patru medalii, dintre care una de aur, două de argint şi una de bronz, adusă sâmbătă de Patrick Francisc Sebestyen şi Eduard Angel Moldovan, la dublu rame masculin.

În clasamentul pe medalii, România s-a clasat pe şapte, Grecia ocupând primul loc (4-2-0), urmată de SUA (4-1-1) şi Marea Britanie (3-3-0), conform agerpres.ro.