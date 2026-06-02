Video 3 iunie: 66 de ani de la moartea Anei Pauker, prima femeie din România care a avut funcțiile de vicepremier și ministru de Externe

În 1922 a murit scriitorul Duiliu Zamfirescu, iar 1924, Franz Kafka. Tot într-o zi de 3 iunie a venit pe lume artistul Aurelian Temișan.

1922: Ion Vinea editează, la București, revista avangardista Contemporanul, care promova sincronizarea literaturii naționale cu cea mondială

Pe 3 iunie se împlinesc 104 ani de la apariția, la București, a revistei de avangardă „Contimporanul”, fondată de Ion Vinea în anul 1922. Publicația și-a propus să apropie literatura română de marile curente culturale internaționale și să promoveze sincronizarea acesteia cu literatura universală.

Ion Vinea, pseudonimul literar al lui Ion Eugen Iovanaki, a fost poet și prozator simbolist și suprarealist, considerat una dintre figurile importante ale avangardei românești și asociat, de asemenea, realismului magic. S-a născut la Giurgiu, pe 17 aprilie 1895, și a urmat studiile liceale la Colegiul „Sfântul Sava” din București, continuând apoi cu studii juridice la București și Iași.

A debutat foarte devreme în literatură, încă din perioada liceului. În 1912, împreună cu prietenul și colegul său Tristan Tzara, a lansat revista „Simbolul”, unde a publicat primul său sonet.

La doar 20 de ani a editat revista „Chemarea”, publicație cu apariție de scurtă durată. Din 1922, timp de un deceniu, a coordonat revista „Contimporanul”, considerată una dintre cele mai importante publicații ale avangardei literare românești.

În paralel, Ion Vinea a condus și ziarul „Facla” și a colaborat cu numeroase reviste ale vremii, printre care „Cronica”, „Seara”, „Noua revistă română”, „Umanitatea”, „Gândirea”, „Cugetul românesc”, „Viața românească” și „Revista Fundațiilor”.

1924: A murit scriitorul Franz Kafka

Franz Kafka, scriitor de origine evreiască, născut la Praga, rămâne una dintre cele mai influente figuri ale literaturii universale. Autor al unor opere celebre precum „Metamorfoza” și „Procesul”, Kafka a redefinit modul în care poate fi scrisă literatura modernă.

Stilul său aparte a impresionat generații întregi de autori. Gabriel García Márquez mărturisea că lectura lui Kafka i-a demonstrat că literatura poate fi abordată într-un mod complet diferit. De asemenea, Vladimir Nabokov, autorul romanului „Lolita”, a analizat în detaliu celebra nuvelă „Metamorfoza”.

Dincolo de opera sa literară, personalitatea lui Kafka a continuat să fascineze de-a lungul timpului. O mare parte dintre scrierile și gândurile sale au ajuns să fie cunoscute datorită prietenului său apropiat, Max Brod, care a ales să nu îi respecte dorința de a-i distruge manuscrisele după moarte.

Kafka a influențat numeroși scriitori și filosofi, printre care Jorge Luis Borges, Albert Camus și Jean-Paul Sartre. În spațiul german, opera sa a devenit cu adevărat cunoscută abia după perioada nazistă, iar în Cehia a fost redescoperită odată cu relaxarea cenzurii comuniste din anii ’60.

Impactul său cultural a fost atât de puternic încât termenul „kafkian” a intrat în vocabularul multor limbi, fiind folosit pentru a descrie situații absurde, apăsătoare și suprarealiste.

Franz Kafka a murit la 3 iunie 1924, la vârsta de 40 de ani. Oficial, cauza decesului a fost insuficiența cardiacă, însă Max Brod susținea că scriitorul a murit, de fapt, din cauza înfometării provocate de imposibilitatea de a mai înghiți, în urma tuberculozei care îi afectase laringele.

1960: A murit Ana Pauker, prima femeie vicepremier și ministru de Externe în guvernului României

Ana Pauker, născută Hanna Rabinsohn la 28 decembrie 1893, în localitatea Codăești din județul Vaslui, a rămas în istoria României drept femeia care a ocupat cea mai înaltă funcție politică din țară. A fost prima femeie din România — și una dintre primele din lume — care a deținut funcțiile de vicepremier și ministru de Externe, într-o perioadă dominată de regimul stalinist.

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În septembrie 1948, imaginea sa apărea pe coperta revistei „Time”, publicația descriind-o drept „cea mai puternică femeie în viață”.

Ana Pauker a fost una dintre figurile centrale ale comunismului românesc. Militantă comunistă ilegalistă și lideră a grupării „moscovite” din cadrul Partidului Comunist Român, ea a ocupat funcțiile de vicepremier și ministru de Externe între anii 1947 și 1952.

Ascensiunea sa politică s-a încheiat însă în 1952, când Gheorghe Gheorghiu-Dej a îndepărtat-o din conducerea partidului și a statului, alături de Vasile Luca și Teohari Georgescu. Cei trei au fost acuzați atunci că ar face parte dintr-un „grup antipartinic”.

Istoricii o consideră una dintre persoanele care au avut un rol esențial în procesul de stalinizare a României. Deși la început fusese o profesoară discretă și studioasă, Ana Pauker s-a transformat într-una dintre cele mai influente și controversate personalități ale regimului comunist, fiind supranumită de mulți „Stalin în fustă”. Despre personalitatea sa au existat numeroase mărturii și descrieri dure. Principesa Ileana a României scria despre Ana Pauker în volumul „I Live Again” că prezența acesteia îi inspira teamă și repulsie.

Ana Pauker a murit la București, pe 3 iunie 1960, la vârsta de 66 de ani.

1972: s-a născut Aurelian Temișan, interpret român de muzică ușoară

Aurelian Temișan este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți artiști din România, reușind să cucerească publicul atât prin muzică, cât și prin aparițiile sale televizate. Artistul s-a născut pe 3 iunie 1972, la Craiova.

Carisma, umorul și farmecul său l-au transformat de-a lungul timpului într-un adevărat favorit al publicului feminin. Cu toate acestea, inima artistului îi aparține unei singure femei: actrița Monica Davidescu, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

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Încă din copilărie a fost atras de muzică și a ales să își urmeze pasiunea, indiferent de provocările întâlnite pe parcurs. De-a lungul anilor, a demonstrat că este un artist complet, remarcându-se atât ca interpret, cât și ca actor.

1998: Accidentul feroviar de la Eschede. 101 de oameni au murit

Accidentul feroviar de la Eschede este cunoscut ca fiind cel mai grav accident din lume, al unui tren de mare viteză.

Accidentul a avut loc la 3 iunie 1998, lângă Eschede, Saxonia Inferioară, în Germania. Numărul victimelor s-a ridicat la 101 decedați și 88 de răniți, depășind numărul victimelor accidentului de la Dahlerau din 1971, care fusese până atunci, cel mai grav accident feroviar din Germania.

2006: Muntenegru a redevenit stat independent, proclamându-și în mod oficial separarea de uniunea statală Serbia și Muntenegru

Muntenegru este un stat din sud-estul Europei, situat pe litoralul Mării Adriatice. Țara se învecinează cu Croația la vest, Bosnia și Herțegovina la nord-vest, Serbia la nord-est, Kosovo la est și Albania la sud-est.

Face parte dintre statele formate după destrămarea fostei Iugoslavii, devenind independent în anul 2006. Capitala și cel mai mare oraș al țării este Podgorița.