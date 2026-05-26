Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
Video 27 mai: Ziua în care Mungiu câștiga, pentru prima dată în istoria României, premiul Palme d'Or la Cannes cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile"

La 27 mai 1821, a fost ucis Tudor Vladimirescu, conducător al Revoluţiei, iar în anul 1974 s-a născut îndrăgita actriță Medeea Marinescu. Filmul “4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, regizat de Cristian Mungiu, a câștigat prestigiosul trofeu Palme d’Or la ediția cu numărul 60 a Festivalul de Film de la Cannes din 2007. Recent, Cristian Mungiu a revenit în prim-plan după ce a obținut, zilele trecute, un nou Palme d’Or la Festivalul de la Cannes cu filmul Fjord.

Cristian Mungiu alături de Jane Fonda după ce a câștigat premiul Palme d'Or în 2007 FOTO GettyImages
1600: Mihai Viteazul devine domn al Țării Românești, al Ardealului și a Moldovei

Mihai Viteazul a rămas în istorie drept primul conducător care a unit, din punct de vedere politic, cele trei principate românești — Țara Românească, Transilvania și Moldova. A condus Țara Românească în perioada 1593–1600, iar în anul 1600 a ajuns să stăpânească pentru scurt timp toate cele trei teritorii care formează astăzi România.

Mihai Viteazul. FOTO: arhivă
Înainte de a deveni domnitor, Mihai Viteazul a făcut parte din rândul boierimii și a ocupat mai multe funcții importante, printre care bănișor de Strehaia, stolnic domnesc și ban al Craiovei. În anul 1588 a fost numit stolnic la curtea lui Mihnea Turcitul, iar în 1593 a devenit ban al Craiovei în timpul domniei lui Alexandru cel Rău.

În septembrie 1593, după ce a achitat către Imperiul Otoman suma de 400.000 de florini și cu sprijinul patriarhului de la Constantinopol, Mihai Viteazul a fost numit domn al Țării Românești. Ceremonia de înscăunare a avut loc la București, pe 15 octombrie după stilul vechi, respectiv 25 octombrie după stilul nou.

De-a lungul secolelor, Mihai Viteazul a devenit un simbol al luptei pentru independență și al ideii de unitate națională a românilor.

1821: A fost ucis Tudor Vladimirescu, conducător al Revoluţiei de la 1821

Tudor Vladimirescu a condus în anul 1821 o mișcare de revoltă îndreptată împotriva domnitorilor fanarioți, a abuzurilor boierești și a influenței otomane. Dacă în perioada comunistă acțiunea sa era descrisă drept o luptă socială între clase, istoricii contemporani consideră că revolta a avut în principal un caracter anti-otoman și anti-fanariot.

Tudor Vladimirescu. FOTO: arhivă
Proclamația de la Padeș a creat neliniște în rândul boierilor, care au trimis trupe pentru a încerca să îl oprească. În primăvara anului 1821, intrarea lui Tudor Vladimirescu în București a fost primită cu entuziasm de populație, iar acesta a ajuns să conducă, în mod practic, Țara Românească.

Liderul revoluției i-a cerut lui Alexandru Ipsilanti să își respecte promisiunea și să treacă Dunărea, pentru a împiedica transformarea țării într-un teatru de război.

Cu toate acestea, conducătorii Eteria au complotat împotriva sa. Trădat și arestat la Golești, pe 21 mai 1821, Tudor Vladimirescu a fost executat în noaptea de 27 spre 28 mai, la Târgoviște, din ordinul eteriștilor. Acesta a fost acuzat de colaborare cu otomanii, acuzație considerată de mulți istorici ca fiind nefondată.

1937: A fost inaugurat podul Golden Gate, situat în partea de vest a Statelor Unite, în statul California

Podul Golden Gate este unul dintre cele mai cunoscute poduri suspendate din lume, situat în statul american California, în vestul Statelor Unite ale Americii. Podul a fost inaugurat pe 27 mai 1937, iar în prima zi de funcționare a fost deschis exclusiv pietonilor. Evenimentul, cunoscut drept „Ziua Pietonilor”, a atras aproximativ 200.000 de persoane care au traversat construcția.

Cu o deschidere principală de 1.280 de metri și o lungime totală de 2.737 de metri, podul face legătura între orașele San Francisco și Sausalito, traversând strâmtoarea Golden Gate, care unește Oceanul Pacific cu Golful San Francisco.

Construcția a devenit faimoasă deoarece a fost prima structură suspendată de asemenea dimensiuni ridicată la peste 150 de metri deasupra apei. Totodată, podul este considerat un exemplu reprezentativ al stilului arhitectural Art Deco târziu din SUA.

De-a lungul timpului, Golden Gate Bridge s-a transformat într-un simbol emblematic al orașului San Francisco și este asociat frecvent cu imaginea și spiritul liberal al metropolei californiene.

2007: Filmul “4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” al lui Cristian Mungiu a câştigat, pentru prima dată în istoria cinematografiei românești, premiul Palme d’Or al Festivalului de la Cannes

4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, regizat de Cristian Mungiu, a câștigat prestigiosul trofeu Palme d’Or la ediția cu numărul 60 a Festivalul de Film de la Cannes din 2007. Pelicula a fost recompensată și cu premiul FIPRESCI, acordat de criticii internaționali de film.

Filmul tratează una dintre cele mai sensibile teme ale perioadei comuniste din România: drama femeilor afectate de interzicerea avorturilor în timpul regimului lui Nicolae Ceaușescu. Deși subiectul mai fusese abordat în trecut, inclusiv în filmul Ilustrate cu flori de câmp, Cristian Mungiu l-a prezentat într-o manieră realistă și profundă, considerată fără precedent în cinematografia românească.

Acțiunea are loc pe parcursul unei singure zile din anul 1987 și urmărește povestea a două studente, Găbița și Otilia. Găbița încearcă să facă un avort ilegal, iar prietena sa îi este alături într-o experiență tensionată și dramatică.  

Recent, Cristian Mungiu a revenit în prim-plan după ce a obținut, zilele trecute, un nou Palme d’Or la Festivalul de la Cannes cu filmul Fjord, inspirat dintr-un caz real. Lungmetrajul a provocat reacții puternice atât în rândul publicului, cât și al criticilor internaționali, marcând al doilea Palme d’Or din cariera regizorului român, după succesul din 2007.

Pelicula „Fjord” a avut un parcurs remarcabil la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, unde a obținut deja patru distincții înaintea galei oficiale de premiere. După primirea marelui trofeu, Cristian Mungiu a susținut un discurs emoționant despre rolul cinematografiei, societate și responsabilitatea generațiilor actuale.

