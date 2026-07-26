 Adio, petreceri zgomotoase la curte. Amenzile pot ajunge la 12.000 de lei pentru muzică la volum ridicat | adevarul.ro
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Adio, petreceri zgomotoase la curte. Amenzile pot ajunge la 12.000 de lei pentru muzică la volum ridicat

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Românii care organizează petreceri cu muzică la volum ridicat în curte, indiferent dacă locuiesc în mediul urban sau rural, pot fi sancționați cu amenzi de până la 12.000 de lei.

oameni gratar curte
Românii care organizează petreceri cu muzică la volum ridicat în curte riscă amenzi FOTO Arhivă

Modificarea legislației privind sancționarea faptelor care încalcă normele de conviețuire socială schimbă regulile aplicabile petrecerilor organizate în apropierea locuințelor.

Până acum, Legea nr. 61/1991 făcea referire, în cazul organizării unor petreceri private cu muzică la un volum care putea tulbura liniștea locuitorilor, la situațiile din „mediul urban”. Această limitare a fost eliminată din forma actuală a legii, transmite Sindicatul Europol.

Astfel, prevederile se aplică atât în orașe, cât și în comune sau sate. Sunt vizate petrecerile organizate în corturi, sau alte amenajări sau în spații neacoperite aflate în apropierea imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social.

Cât este amenda pentru tulburarea liniștii vecinilor

În cazul în care muzica sau petrecerea tulbură liniștea locuitorilor, amenda poate fi cuprinsă între 4.000 și 6.000 de lei.

În situația în care fapta este repetată în termen de 72 de ore, sancțiunea poate ajunge la 6.000-12.000 de lei. Alternativ, poate fi dispusă prestarea a 100-150 de ore de activități în folosul comunității.

modificare lege
FOTO Sindicatul Europol

Noua formulare a legii nu stabilește o anumită oră până la care muzica poate fi ascultată fără ca vecinii să poată reclama tulburarea liniștii. Prin urmare, faptul că o petrecere are loc în curtea unei case sau înainte de ora 22.00 nu înseamnă automat că nu poate fi aplicată o sancțiune, dacă zgomotul tulbură liniștea locuitorilor.

Modificarea legislativă pune prevederile Legii nr. 61/1991 în acord cu Decizia CCR nr. 368/2022 și extinde aplicarea normelor la nivel național, indiferent dacă locuința se află în mediul urban sau rural.

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