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Invazie de viespi vara? Ce le atrage în curte și cum poți scăpa de ele în siguranță

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Odată cu sezonul cald, curțile și grădinile devin locul preferat pentru petrecerea timpului liber. Tot în această perioadă, însă, își fac apariția și viespile, insecte care pot deveni agresive dacă se simt amenințate.

De ce apar tot mai multe viespi în curte vara. FOTO: Istock
De ce apar tot mai multe viespi în curte vara. FOTO: Istock

Specialiștii arată că, deși viespile contribuie la polenizare și ajută la controlul altor dăunători, prezența lor în apropierea locuințelor poate reprezenta un pericol. De cele mai multe ori, acestea sunt atrase de sursele de hrană și de locurile potrivite pentru construirea cuiburilor, potrivit Click.ro.  

Cele 8 lucruri care atrag viespile în curte

1. Alimentele bogate în proteine - La începutul sezonului cald, viespile sunt atrase de carne, mezeluri și alte alimente bogate în proteine. Resturile rămase după un grătar sau tomberoanele lăsate deschise le pot transforma rapid în vizitatori constanți.

2. Fructele și alimentele dulci - Spre sfârșitul verii, preferințele lor se schimbă, iar fructele foarte coapte sau cele căzute pe jos, precum și alte surse de zahăr, devin principalele atracții.

3. Culorile deschise și strălucitoare - Viespile sunt atrase de nuanțele galbene și albe, pe care le asociază cu florile bogate în nectar. Hainele sau decorațiunile în aceste culori le pot capta atenția.

4. Parfumurile dulci - Mirosurile florale sau dulci, fie că provin de la plante, fie de la parfumuri și produse cosmetice, pot atrage insectele în apropierea oamenilor.

5. Locurile ferite - Spațiile protejate, precum streșinile, mobilierul de grădină, cutiile de utilități sau alte colțuri adăpostite sunt ideale pentru construirea cuiburilor.

6. Sursele de apă - Piscinele, iazurile, fântânile decorative sau băile pentru păsări le oferă apa necesară pentru supraviețuire și pentru răcirea cuiburilor.

7. Lemnul netratat - Viespile folosesc fibre din lemn pentru a-și construi cuiburile, astfel că lemnele depozitate în curte, terasele din lemn vechi sau buștenii pot reprezenta o resursă importantă.

8. Alte insecte din grădină - Dacă plantele sunt invadate de afide sau alți dăunători, viespile pot veni să le vâneze pentru a-și hrăni larvele.

Cum poți ține viespile la distanță

Pentru a reduce riscul apariției lor, este recomandat să strângi fructele căzute, să închizi bine tomberoanele și recipientele de compost și să nu lași resturi alimentare în aer liber.

Uleiurile esențiale de mentă, lavandă, cuișoare sau mușcată pot avea efect repelent, iar plantarea mentei sau a eucaliptului în grădină poate ajuta la descurajarea insectelor.

Dacă descoperi un cuib, intervenția este recomandată doar pe timpul nopții, când viespile sunt inactive. În cazul cuiburilor mari sau amplasate în locuri greu accesibile, ori dacă ești alergic la înțepăturile de insecte, cea mai sigură soluție este să apelezi la o firmă specializată în dezinsecție.

Potrivit publicației The Spruce, eliminarea surselor de hrană și menținerea curățeniei în curte sunt cele mai eficiente metode prin care poți reduce prezența viespilor în jurul locuinței.

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