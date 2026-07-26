Europarlamentarul Eugen Tomac, fost premier desemnat, a devenit nașul celui de-al treilea copil al primarului din Sulița, județul Botoșani. Ceremonia a avut loc într-un cadru restrâns.

George Popescu se află la cel de-al doilea mandat în fruntea comunei Sulița. La alegerile locale din 2020 a candidat din partea PMP, formațiune condusă la nivel național de Eugen Tomac.

Relația dintre cei doi a depășit însă acum zona politică, Eugen Tomac devenind nașul celui de-al treilea copil al familiei Popescu, scrie presa locală, scrie presa locală.

Botezul lui Alexandru a avut loc la Biserica „Sfântul Nicolae” din Sulița, într-un cadru restrâns.

Eugen Tomac a transmis public un mesaj după eveniment, vorbind despre bucuria de a deveni nașul copilului.

„Am primit, cu recunoștință, bucurie și emoție, binecuvântarea de a deveni nașii lui Alexandru. Îi dorim să crească frumos, cu sănătate, bunătate, curaj și înțelepciune, să se bucure de fiecare etapă a vieții și să aibă parte de o viață senină, plină de bucurii și împliniri, alături de oameni care să-l iubească și să-l inspire”, a transmis Eugen Tomac.