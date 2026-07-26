A fost dat afară în prima zi de muncă, după un apel de 47 de secunde. Motivul pentru care a fost concediat

Un angajat ar fi fost concediat chiar în prima zi de muncă, după ce a avut nevoie de câteva minute pentru a se liniști într-o situație stresantă. Convorbirea telefonică în urma căreia și-ar fi pierdut locul de muncă a durat doar 47 de secunde.

Un furnizor suedez de servicii de îngrijire, care administrează mai multe centre pentru vârstnici din zona Stockholmului, a fost reclamat la Autoritatea Suedeză pentru Combaterea Discriminării (DO). Bărbatul acuzat că ar fi fost concediat chiar în prima zi la noul loc de muncă, după o convorbire telefonică de doar 47 de secunde, relatează t-online.de.

Potrivit plângerii, relatată inițial de publicația locală Mitt i, bărbatul a ajuns cu puțin timp înainte de începerea primei sale zile de lucru pentru a se schimba. Cu toate acestea, nu a reușit să găsească vestiarul și ar fi fost ignorat atunci când a cerut ajutor. Speriat, s-ar fi retras pe casa scării pentru a se liniști.

În timp ce tura sa urma să înceapă, bărbatul i-ar fi trimis un mesaj superiorului său, în care explica situația și își cerea scuze. Șeful l-ar fi sunat înapoi și i-ar fi spus că nu pot angaja o persoană care nu este sigură că va putea ajunge la turele sale.

Când angajatul a cerut cinci minute pentru a se liniști, contractul său de muncă ar fi fost încheiat. Convorbirea a durat 47 de secunde.

Cazul este cu atât mai controversat cu cât bărbatul susține că a spus deschis, în timpul interviului de angajare, că uneori se stresează în situații noi și are nevoie de câteva minute pentru a se liniști. Potrivit acestuia, superiorul său i-ar fi spus atunci că acest lucru nu reprezintă o problemă.

„Prin urmare, chiar nu am crezut că va fi o problemă și tocmai de aceea am fost sincer cu privire la felul în care mă simțeam în acea dimineață”, a scris angajatul în plângerea adresată Autorității pentru Combaterea Discriminării.

La momentul depunerii plângerii, angajatul a declarat că nu primise încă o notificare scrisă privind încetarea raporturilor de muncă. Contactat prin e-mail de publicația „Mitt i”, angajatorul a transmis că nu comentează cazuri individuale care privesc angajați.