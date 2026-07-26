 A fost dat afară în prima zi de muncă, după un apel de 47 de secunde. Motivul pentru care a fost concediat | adevarul.ro
search
Duminică, 26 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

A fost dat afară în prima zi de muncă, după un apel de 47 de secunde. Motivul pentru care a fost concediat

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un angajat ar fi fost concediat chiar în prima zi de muncă, după ce a avut nevoie de câteva minute pentru a se liniști într-o situație stresantă. Convorbirea telefonică în urma căreia și-ar fi pierdut locul de muncă a durat doar 47 de secunde.

angajat concediat
Bărbatul a fost concediat în prima zi de muncă FOTO Shutterstock

Un furnizor suedez de servicii de îngrijire, care administrează mai multe centre pentru vârstnici din zona Stockholmului, a fost reclamat la Autoritatea Suedeză pentru Combaterea Discriminării (DO). Bărbatul acuzat că ar fi fost concediat chiar în prima zi la noul loc de muncă, după o convorbire telefonică de doar 47 de secunde, relatează t-online.de.

Potrivit plângerii, relatată inițial de publicația locală Mitt i, bărbatul a ajuns cu puțin timp înainte de începerea primei sale zile de lucru pentru a se schimba. Cu toate acestea, nu a reușit să găsească vestiarul și ar fi fost ignorat atunci când a cerut ajutor. Speriat, s-ar fi retras pe casa scării pentru a se liniști.

În timp ce tura sa urma să înceapă, bărbatul i-ar fi trimis un mesaj superiorului său, în care explica situația și își cerea scuze. Șeful l-ar fi sunat înapoi și i-ar fi spus că nu pot angaja o persoană care nu este sigură că va putea ajunge la turele sale.

Când angajatul a cerut cinci minute pentru a se liniști, contractul său de muncă ar fi fost încheiat. Convorbirea a durat 47 de secunde.

Cazul este cu atât mai controversat cu cât bărbatul susține că a spus deschis, în timpul interviului de angajare, că uneori se stresează în situații noi și are nevoie de câteva minute pentru a se liniști. Potrivit acestuia, superiorul său i-ar fi spus atunci că acest lucru nu reprezintă o problemă.

„Prin urmare, chiar nu am crezut că va fi o problemă și tocmai de aceea am fost sincer cu privire la felul în care mă simțeam în acea dimineață”, a scris angajatul în plângerea adresată Autorității pentru Combaterea Discriminării.

La momentul depunerii plângerii, angajatul a declarat că nu primise încă o notificare scrisă privind încetarea raporturilor de muncă. Contactat prin e-mail de publicația „Mitt i”, angajatorul a transmis că nu comentează cazuri individuale care privesc angajați.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu Ucraina: „S-ar putea termina până la sfârșitul zilei”
digi24.ro
image
Putin, îndemnat de un șef de stat să pună capăt războiului din Ucraina: „Toate astea trebuie să se oprească”
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan anunță că a fost doborâtă a treia dronă intrată în spațiul românesc, în zona Sulina-Chilia
gandul.ro
image
FBI a capturat în Jamaica o fugară acuzată că a furat milioane din fondurile COVID
mediafax.ro
image
Florinel Coman, tot mai aproape de FCSB! Mutarea care îi anunță plecarea din Qatar
fanatik.ro
image
Am intrat în Muzeul Recordurilor Românești. Locul din București unde se ascund un milion de povești și cele mai spectaculoase colecții din lume
libertatea.ro
image
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească nave non-rusești
digi24.ro
image
I-a murit tatăl, 7 luni mai târziu fratele, și a decis să-și încheie cariera de succes » Fostul internațional este astăzi grădinar
gsp.ro
image
S-a sinucis la 38 de ani, chiar înainte de aniversarea căsniciei: ”Ai fost eroul nostru. Vom vorbi curând”. Avea 4 copii
digisport.ro
image
Fiorentina lui Drăgușin, învinsă de o divizionară secundă. Ce urmează
click.ro
image
Prințul saudit descoperit fără viață într-un hotel de lux din Londra a murit din cauza unui amestec de alcool și droguri
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Cum treceau examenul auto fără să ştie nimic, la o şcoală din Capitală: "O să fie bine, dacă eşti şi dumneata"
observatornews.ro
image
Mr. Pink, DAT AFARĂ cu scandal din Beverly Hills: 'A trebuit să facem evacuarea'
cancan.ro
image
Ai fost în șomaj după anii 90? Află dacă perioada îți este recunoscută la calculul pensiei și câți bani iei
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
prosport.ro
image
Când poți pierde terenul moștenit. Situațiile în care legea îți poate crea probleme dacă nu faci demersurile la timp
playtech.ro
image
Delegare controversată la Universitatea Craiova – Levski! Jose Mourinho, scandal uriaș cu arbitrul
fanatik.ro
image
Câți bani a dat, de fapt, România Ucrainei, oficial. Greșeala pe care mai mulți politicieni o fac atunci când prezintă calculele
ziare.com
image
Andrew Tate a spus ce trăiește în închisoare și o actriță celebră din SUA nu s-a putut abține
digisport.ro
image
Ce gest a făcut Mihaela Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Învăț din nou cum să trăiesc.” Semnul primit de vedetă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
O superbitate! Cum arată casa Andreei Esca din Franța. Vila cu piscină oferă priveliști care îţi taie respiraţia
romaniatv.net
image
Pensionarii care primesc 600 de lei plus la pensie în august. Data la care vin pensiile luna viitoare
mediaflux.ro
image
I-a murit tatăl, 7 luni mai târziu fratele, și a decis să-și încheie cariera de succes » Fostul internațional este astăzi grădinar
gsp.ro
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Maia Morgenstern, un strigăt de disperare pentru societate după moartea bebelușilor care așteptau un loc la ATI la Marie Curie: „Aveți idee cât rău ați făcut?”
actualitate.net
image
Dezamăgire totală pentru olimpicii din showbiz! „Termini Dreptul şi ajungi casier la Lidl”
click.ro
image
După deschiderea cu scandal, acum cam bate vântul în magazinul lui Donca. „Scump, dom’le, scump!”
click.ro
image
Gabriela Cristea reacționează după criticile primite pentru pozele în costum de baie: „Marea nu este un podium de modă”
click.ro
Guan Xiaotong, GettyImages (5) jpg
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor
okmagazine.ro
So many great memories at Cannes over the years — premiering Star Wars, being on the jury, prese jpg
Salata de vară pe care Natalie Portman o mânca la fiecare masă, în copilărie. E atât de simplu de făcut!
clickpentrufemei.ro
Fabrica „Hess” (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria primei fabrici de ciocolată din Brașov, deschisă la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce orașul Tokyo nu are coșuri de gunoi. Cum se menține atât de curat
image
Dezamăgire totală pentru olimpicii din showbiz! „Termini Dreptul şi ajungi casier la Lidl”

OK! Magazine

image
Cere și ți se va da! Frustrată că ea se culca doar cu un bărbat, Prințesa și-a dorit harem, sfidând toate normele vremurilor

Click! Pentru femei

image
Nodul Nord în Vărsător vs Nodul Sud în Leu. Din 27 iulie, un ciclu cosmic de 18 luni ne rescrie destinele

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?