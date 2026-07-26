 Călin Georgescu, baie de mulțime la Târgul de la Călugăreni: „Suntem neam de voievozi, nu de slugi” | adevarul.ro
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Video Călin Georgescu, baie de mulțime la Târgul de la Călugăreni: „Suntem neam de voievozi, nu de slugi”

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Călin Georgescu s-a întâlnit duminică cu susținătorii săi la Târgul de la Călugăreni, în județul Giurgiu, unde a vorbit despre credință, agricultură și situația politică din România.

Ca în poveştile populare româneşti, Călin Georgescu „a aruncat înainte buzduganul” printr-un mesaj pe Facebook, în care îşi anunţa vizita la Târgul de la Călugăreni, pentru a le strânge mâna „celor care ne hrănesc și dăruiesc României rodul și jertfa muncii lor, spre binele și prosperitatea țării”.

Astfel, duminică, 26 iulie, atunci când a ajuns la Târgul de la Călugăreni, în județul Giurgiu, el a fost întâmpinat de sute de susținători. Printre cei veniți să îl asculte s-au aflat și numeroşi membri sau simpatizanți AUR, unii dintre ei purtând steaguri tricolore și mesaje de susținere pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale.

De pe scena Târgului de la Călugăreni, Călin Georgescu a făcut o incursiune în istoria locului, amintind de bătălia din 1595 și figura lui Mihai Viteazul, înainte de a transmite susținătorilor săi mesajele care au fost însoțite de scandări precum „Călin Georgescu este președinte”, „Nu ne vindem, nu cedăm!”, „Libertate, libertate” și „Căline, Căline, poporul e cu tine”.

„Dragii mei, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne bucurăm astăzi de întâlnirea noastră aici, la Călugăreni. Vă mulțumesc! Călugăreni, loc istoric, loc sfințit, în 1595, din jertfă, credință și curaj. Încă se mai aude vuietul marii bătălii a lui Mihai Viteazu. Strămoșii noștri nu s-au plecat. Ei au înfruntat un imperiu, cel mai mare la acea vreme, și-au apărat crucea, libertatea și pământul nostru sfânt. Strămoșii, dragii mei, ne privesc acum din ceruri și ne întreabă „ce faceți voi?”. Suntem neam de voievozi, nu neam de slugi. România noastră nu este de vânzare. Pământul nostru nu este de vânzare. Sufletul nostru nu este de vânzare. Nu ne vindem”, a spus Georgescu.

„Să rămâneți stăpâni pe munca voastră. Cei care lucrați pământul, sunteți rădăcina vie a acestui neam. Ne faceți o cinste, hrănindu-ne cu rodul muncii voastre. Știu că sunteți copleșiți de acest regim neofanariot, de taxe și impozite nejustificate, de nedreptăți, de tot ce înseamnă greutățile vieții. Însă toate aceste necazuri nu trebuie să vă îngenuncheze, ci trebuie să ne unească, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Nu uitați acest lucru! Unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu este cel mai important lucru. Să stăm împreună, să stăm alături, să stăm împreună pentru un destin nobil al acestei țări”, şi-a îndemnat Călin Georgescu susţinătorii.

„Respect pentru micii producători!”

Fostul candidat a criticat clasa politică și a spus că statul ar trebui să sprijine mai mult micii producători. El a vorbit despre taxe mai mici, subvenții, piețe țărănești și dezvoltarea unor centre de depozitare și procesare a produselor agricole.

„Dacă politica românească ar fi bazată pe valori creștine, micii producători nu ar fi umiliți, batjocoriți și chiar pedepsiți, ci ar fi respectați. Respect pentru micii producători! Respectul, să știți că vine din taxe foarte mici sau deloc, vine din subvenții consistente plătite la timp, vine din piețe țărănești deschise în toată țara, vine din apă accesibilă, din energie accesibilă, vine din depozite și centre care să strângă recolta voastră, centre de procesare, industrie de procesare în toată țara, în fiecare județ. Asta înseamnă respectul față de țăranul român, față de micii producători. Și plus de atât, statul să cumpere recoltele voastre și tot ce înseamnă produsele agricole la prețuri corecte. Iar hrana românească, hrana produsă în România, să ajungă în toată țara, la toată lumea, să ajungă în școli, în spitale, în cămine de bătrâni, în orfelinate, în armată, pentru că tot ce ne înconjoară este al nostru și este lăsat de bunul Dumnezeu. Nu renunțați încă o dată la pământul vostru și la munca voastră, pentru că munca este nobilă și pământul este lăsat de Dumnezeu, cu Dumnezeu înainte, permanent”, a mai spus Călin Georgescu.

În finalul discursului, el a vorbit din nou despre credință, despre rolul poporului și despre schimbarea clasei politice.

„Cine muncește pământul trebuie să fie liber și stăpân în țara lui. Puterea adevărată este în Dumnezeu și se află în poporul român cel drept credincios, trezit în conștiință și neînfricat. Nu mai putem să stăm și să așteptăm salvarea de la politicienii aflați la putere care au dovedit în 36 de ani neputința și reaua credință. Destul! Există Dumnezeu! Să ne rugăm la bunul Dumnezeu și la Maica Domnului să ne lumineze pe toți. Să ne întărească în nădejde. Să ne ocotească familiile, familia mică și familia mare. Sus inimile! Nu există Înviere fără cruce. România va renaște. Mare este numele Sfintei Treimi!”, a încheiat el.

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