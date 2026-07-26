Jaf de peste un milion de lire în UK: cum au spart patru români 449 de locuinţe în doar 10 luni. Pedepsele primite

Patru cetăţeni români au fost condamnați în Marea Britanie după ce au spart 449 de locuințe noi și au provocat pagube de peste un milion de lire sterline.

Patru români au ajuns după gratii în Marea Britanie după ce, odată prinşi, au recunoscut în faţa instanţei că au participat la o serie de spargeri care au afectat sute de locuințe nou construite.

Investigația, coordonată de poliția din Hertfordshire, a stabilit că cei patru bărbați au comis spargeri în zece comitate din Marea Britanie, inclusiv în Hertfordshire. Aceștia au acționat în special în ansambluri rezidențiale noi, unde locuințele erau aproape finalizate sau urmau să fie predate cumpărătorilor, notează ziarulromânesc.

Anchetatorii au stabilit că hoții alegeau case în care fuseseră deja montate instalații și echipamente necesare noilor proprietari. După ce spărgeau ferestrele, intrau în locuințe și furau boilere, pompe de căldură, electrocasnice și alte bunuri instalate înainte de predarea caselor.

449 de spargeri în zece luni

Spargerile au avut loc între ianuarie și octombrie 2025. În doar zece luni, cei patru hoţi au spart 449 de case din mai multe regiuni ale țării și au furat echipamente în valoare de peste un milion de lire sterline.

În urma acestora furturi, dezvoltatorii imobiliari au trebuit să înlocuiască echipamentele dispărute și să repare locuințele deteriorate, pentru că, în mai multe cazuri, hoții au lăsat în urmă instalații distruse, cu țevi de gaz și apă tăiate sau expuse. Situația a creat riscuri de siguranță, mai ales pentru că unele case fuseseră deja vândute, iar noii proprietari urmau să se mute.

„Acțiunile lor au afectat dezvoltatori și cumpărători care așteptau cu nerăbdare să se mute în noile lor locuințe. În multe cazuri, au creat și riscuri serioase de siguranță, lăsând conducte de gaz și apă expuse”, a transmis ofiţerul care s-a ocupat de coordonarea investigaţiei.

Ancheta a fost una amplă și a implicat colaborarea dintre polițiști, dezvoltatori imobiliari și alte structuri de ordine publică. După mai multe luni de verificări, anchetatorii au reușit să stabilească legătura dintre cei patru români și seria de spargeri.

Ei și-au recunoscut vinovăția în fața instanței St Albans Crown Court şi au fost condamnaţi astfel:

* Ilie Turcan, în vârstă de 26 de ani, din Rounding Mews, Northampton – patru ani și zece luni de închisoare;

* Tudor Ionaş, în vârstă de 25 de ani, din Harrington Close, Northampton – patru ani și nouă luni de închisoare;

* Dinis Cibotari, în vârstă de 24 de ani, din Avondale Court, Londra – patru ani și două luni de închisoare;

* Victor Borta, în vârstă de 19 ani, din Pitstone Road, Northampton – trei ani și unsprezece luni de închisoare.