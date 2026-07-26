 Imagini spectaculoase cu zeci de peşti sărind simultan din apă, pe o baltă din Prahova. „E ca la Untold acolo!” | adevarul.ro
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Imagini spectaculoase cu zeci de peşti sărind simultan din apă, pe o baltă din Prahova. „E ca la Untold acolo!”

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Imagini inedite, desprinse parcă dintr-un documentar, au fost surprinse pe o baltă din Prahova, unde zeci de peşti au sărit simultan din apă, devenind virale în mediul online.

Sursă video 

Imaginile surprinse recent pe o baltă din Boldești-Grădiștea, județul Prahova, în care zeci de peşti par să ţâşnească în acelaşi timp din apă, s-au răspândit rapid pe reţelele sociale şi au stârnit mii de reacţii.

În timp ce unii internauţi s-au întrebat dacă imaginile sunt autentice sau dacă un asemenea fenomen poate apărea în apele de la noi, cunoscătorii au venit cu explicaţii.

Spectacolul neobișnuit surprins în imagini, în care o mulțime de pești par să „fiarbă” și sar spectaculos din apă, este o caracteristică unică a sângerului, cunoscut în bazinele piscicole și sub numele de crap argintiu.

Acest comportament spectaculos, dar extrem de haotic, nu este un joc, ci o reacție instinctivă de panică în masă. Sângerul este o specie extrem de sensibilă la vibrații și la zgomotele puternice. În momentul în care liniștea bălții este tulburată - cel mai adesea de trecerea unei bărci cu motor, de vâsle sau chiar de vibrațiile de pe mal - sângerii se sperie instantaneu.

Ceea ce transformă totul într-un adevărat fenomen este „efectul de turmă”: declanșat de primul sânger panicat, saltul se propagă ca o reacție în lanț, determinând zeci de exemplare să se arunce simultan în aer.

Imaginile au generat numeroase comentarii.

*„Visul pescarului”

* „E ca la Untold acolo!”,

* „Peștele se numește popular sânger, face parte din complexul chinezesc și săritura face parte din comportamentul sau specific!”

* „Crapi asiatici sau argintii care au invadat apele noastre, sensibili la zgomote și la zgomotul bărcilor și încep să "zboare"! Se umple barca cu ei”

* „Căldura..Lipsa de oxigen: În zilele toride de vară, când apa se încălzește și nivelul de oxigen scade brusc la fundul apei, bancurile mari de pești se ridică la suprafață agitate.”

* „De la zgomot și vibrații”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de cei care au văzut imaginile.

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