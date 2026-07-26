 Presa internațională scrie despre „problema dronelor în România”. Schimbarea de abordare a autorităților române remarcată de Reuters | adevarul.ro
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Presa internațională scrie despre „problema dronelor în România”. Schimbarea de abordare a autorităților române remarcată de Reuters

Război în Ucraina
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Valul de incidente aeriene de la granița estică a NATO a atins un nivel fără precedent în acest weekend. Presa internațională a urmărit îndeaproape doborârea succesivă de către avioanele F-16 românești a celor trei drone care au încălcat spațiul aerian național.

avion f16
Presa internațională a relatat despre incidentele recente din spațiul aerian român FOTO X /Oana Țoiu

Marile publicații au relatat despre noul incident care a avut loc duminică dimineață la granița estică a României. Un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât, la ora 10:13, o dronă care survola neautorizat apele teritoriale ale țării noastre, în zona Sulina–Chilia, a anunțat președintele Nicușor Dan. O alertă a fost emisă în județul Tulcea din cauza riscului de cădere a unor fragmente de drone din spațiul aerian.

Euronews: „România confirmă oficial că prima dronă doborâtă vineri a fost un model Shahed rusesc”

Euronews s-a concentrat pe concluziile anchetei judiciare privind natura dronelor interceptate, punând accent pe declarațiile președintelui Nicușor Dan și pe dinamica intervențiilor militare desfășurate în zona Deltei Dunării.

„Parchetul General din România a stabilit că drona interceptată vineri de forțele române era de tip Shahed, folosită de Rusia în războiul său împotriva Ucrainei, au declarat oficialii”, au relatat jurnaliștii Euronews.

Ei au amintit și că, într-o declarație pe rețelele de socializare, președintele Nicușor Dan a precizat că un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Române a interceptat o dronă deasupra apelor teritoriale ale României duminică dimineața, în jurul orei 10:13.

Un intertitlu subliniază „Problema tot mai mare a dronelor în România”.

„Bucureștiul s-a confruntat în ultimele luni cu o creștere a numărului de incidente și pătrunderi ale dronelor în spațiul aerian românesc, determinându-i pe oficiali să promită măsuri sporite de securitate la nivel național”, mai notează Euronews.

POLITICO: „Diplomația de la București vorbește despre un tipar periculos de incursiuni în 48 de ore”

Publicația POLITICO s-a concentrat pe dimensiunea diplomatică a crizei și pe reacția fermă a Ministerului Afacerilor Externe de la București, evidențiind totodată sprijinul și aprecierile primite din partea conducerii Uniunii Europene.

„Ministrul român de externe, Oana Toiu, a declarat că drona doborâtă vineri «era de tip Shahed, exact la fel ca cele pe care Rusia le lansează, noapte de noapte, asupra Ucrainei.»”

„Într-o postare pe rețelele de socializare, președintele Consiliului European, António Costa, «a felicitat autoritățile române pentru reacția rapidă și eficientă»”, mai scrie POLITICO.

Reuters: „România doboară a treia dronă rusească, în timp ce președintele numește încălcările «intolerabile»”

Agenția internațională Reuters a scos în evidență escaladarea rapidă a tensiunilor de pe flancul estic al NATO și trecerea României la o acțiune militară directă de neutralizare a dronelor rusești, punctând convocarea diplomatului rus la București.

Oana Țoiu, după a doua dronă doborâtă: „Nu este un accident, este un tipar. Granițele României nu sunt negociabile”

Publicația remarcă schimbarea de abordare a autorităților române pe parcursul celor peste patru ani de război la graniță:

România nu distrusese niciuna dintre drone până vineri, când un pilot român a reușit să doboare în siguranță un aparat într-o zonă nepopulată. Acum, țara a doborât trei drone în tot atâtea zile.”

Reuters menționează totodată poziția oficială a Alianței și pașii diplomatici radicali făcuți la București:

„Ministerul de Externe al României a precizat că l-a convocat pe ambasadorul rus «în urma acestor încălcări repetate»”, scrie agenția, amintind și declarația purtătorului de cuvânt al comandamentului militar al NATO, colonelul Martin O'Donnell, care a precizat că „intervențiile vin în contextul în care NATO, România și alte națiuni achiziționează activ interceptoare terestre pentru a consolida capacitățile de apărare aeriană aliate și naționale”.

Al Jazeera: „Al treilea incident similar în trei zile”

Al Jazeera a pus accent pe coordonatele geografice exacte ale ultimei interceptări, evidențiind ritmul alert al acțiunilor militare desfășurate de aviația română pe Marea Neagră.

„Ministerul român al Apărării anunță că un avion F-16 românesc a interceptat și doborât o dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian național, marcând al treilea incident similar în trei zile. Drona a fost doborâtă la 12 kilometri nord-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale.”

Euractiv: „Avertisment dur privind încălcarea teritoriului NATO și legea care permite doborârea țintelor aeriene”

Euractiv a pus accent pe caracterul politic și geopolitic al situației, subliniind faptul că România nu mai doborâse nicio dronă pe teritoriul său până vineri, precum și pe noua bază legală adoptată la București care permite astfel de acțiuni directe.

Miruță demontează miturile după doborârea dronelor: „Unii suveraniști, mai deranjați că Armata și-a făcut datoria, decât de dronele rusești!”

„România s-a confruntat cu frecvente incursiuni ale dronelor de la declanșarea invaziei ruse din 2022, însă nu doborâse niciuna până vineri”, notează publicație.

Mezha: „Impactul asupra regiunii Odesa și riscurile de la granițele Republicii Moldova și României”

Portalul de știri Mezha oferă o perspectivă de securitate regională, abordând modul în care atacurile rusești împotriva infrastructurii portuare din regiunea Odesa duc la pătrunderea repetată a aparatelor de zbor fără pilot în spațiile aeriene ale țărilor vecine.

„Dronele rusești care atacă regiunea Odesa, inclusiv infrastructura portuară, pătrund în mod regulat în spațiul aerian al Republicii Moldova sau al României. Cel mai adesea, autoritățile acestor țări raportau descoperirea resturilor abia după ce dronele cădeau pe propriul teritoriul”, scriu jurnaliștii ucraineni.

Ministerul Rus de Externe nu a comentat deocamdată această declarație, subliniază aceștia.

Ei notează că „Toate acestea indică o creștere a tensiunilor la graniță și subliniază necesitatea consolidării monitorizării spațiului aerian și a unei coordonări strânse între aliații regionali”.

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