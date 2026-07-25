Preparatul pe care milioane de turiști îl comandă în Grecia, dar pe care mulți localnici îl evită. Cum recunoști o tavernă autentică

În fiecare an, milioane de turiști ajung în Grecia și aleg, aproape instinctiv, preparatele pe care le văd cel mai des în meniurile tavernelor de pe litoral. Însă nu tot ceea ce este promovat drept „tradițional grecesc” este și ceea ce comandă localnicii atunci când ies la masă.

Cel mai bun exemplu este gyrosul, unul dintre cele mai cunoscute preparate stradale din Grecia. Deși are origini grecești, varianta servită în multe restaurante din zonele turistice este adesea adaptată gusturilor vizitatorilor și diferă de rețeta autentică.

Potrivit publicației elene Gastronomos, problema nu este preparatul în sine, ci modul în care este pregătit în multe localuri frecventate de turiști.

Gyrosul tradițional este făcut din bucăți de carne așezate manual pe o tijă verticală și coapte lent, astfel încât exteriorul să fie rumen, iar interiorul să rămână fraged și suculent. În schimb, numeroase restaurante folosesc cilindri de carne congelați și procesați industrial, care sunt mai ușor de depozitat și servit în cantități mari.

Specialiștii spun că un gyros autentic nu are nevoie de cantități mari de sosuri sau de o lipie foarte groasă pentru a masca gustul cărnii. Ingredientele ar trebui să completeze preparatul, nu să ascundă o carne uscată sau reîncălzită.

Cum recunoști o tavernă autentică

Unul dintre cele mai importante indicii este meniul.

Localurile frecventate de greci au, de regulă, un meniu scurt și prepară doar câteva feluri de mâncare, în funcție de ingredientele disponibile în ziua respectivă.

În schimb, restaurantele care oferă simultan gyros, pizza, burgeri, paste, fripturi și zeci de deserturi sunt orientate în special către turiști.

De asemenea, preparatele diferă în funcție de regiune. În Santorini sunt specifice fava și chifteluțele din roșii, în Creta se găsesc melci, apaki și plăcinte cu brânză, iar în Paros sunt apreciate peștele uscat și brânzeturile locale.

Un alt indiciu este prezența localnicilor. Grecii obișnuiesc să ia cina mai târziu, astfel că o tavernă poate părea aproape goală la ora 18:00, dar să fie plină după ora 20:00.

Ce comandă grecii când ies la restaurant

Spre deosebire de mulți turiști, grecii nu comandă, de regulă, câte un fel principal pentru fiecare persoană.

Masa începe adesea cu mai multe meze, aperitive puse în mijlocul mesei și împărțite între toți cei prezenți. Printre cele mai populare se numără tzatziki, fava, dolmadakia, saganaki, taramasalata, keftedakia sau vinetele coapte.

În funcție de specificul localului, urmează pește proaspăt, fructe de mare, carne la grătar sau preparate gătite lent, iar salata grecească (horiatiki) este aproape nelipsită.

Cinci preparate tradiționale pe care merită să le încerci

Dacă vrei să descoperi adevărata gastronomie grecească, specialiștii recomandă să alegi preparate precum:

Moussaka – preparat la cuptor cu vinete, carne și sos bechamel;

Pastitsio – un fel de paste gratinate cu carne și sos bechamel;

Gemista – roșii și ardei umpluți cu orez, verdețuri și, uneori, carne;

Kleftiko – carne de miel sau capră gătită lent, cu usturoi, lămâie și ierburi aromatice;

Dolmadakia – frunze de viță umplute cu orez și verdețuri, servite de obicei ca aperitiv.

Specialiștii în gastronomie spun că adevărata bucătărie grecească este mult mai diversă decât preparatele devenite celebre printre turiști și că experiența autentică începe atunci când alegi restaurantele frecventate de localnici și preparatele specifice fiecărei regiuni.