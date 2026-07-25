Un economist român, uluit de prețurile unor locuințe cu vedere la mare în Grecia: „Am recitit de trei ori”

Prețurile apartamentelor din Grecia continuă să atragă atenția românilor interesați de piața imobiliară din străinătate. Economistul Radu Georgescu mărturisește că a fost uimit de ofertele găsite în orașul Kavala, aflat la câteva ore de mers cu mașina de România.

După două săptămâni petrecute în orașul grec, românul a povestit pe Facebook că a verificat prețurile locuințelor și nu i-a venit să creadă ce a descoperit.

„M-am uitat la prețurile apartamentelor. Un apartament de 2-3 camere, în bloc, cu vedere la mare: între 60.000 și 80.000 de euro. Poftim??? Am recitit prețurile de trei ori”, a scris economistul Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.

„Toate blocurile au vedere la mare”

Kavala este un oraș construit pe versantul muntelui, cu numeroase locuințe care beneficiază de vedere către mare, a relatat românul:

„Orașul este superb. Construit pe munte, coborând în trepte până la mare. Pentru că e construit pe pantă, toate blocurile au vedere la mare. Toate drumurile dintre sate sunt iluminate. În România îți bagi degetele în ochi dacă mergi noaptea cu mașina. Nu sunt iluminate nici măcar autostrăzile”.

Comparație cu piața imobiliară din România

Radu Georgescu a comparat prețurile din Grecia cu cele din România.

„În Grecia, cu 60.000 de euro îți cumperi un apartament cu vedere la mare. Într-un oraș turistic, viu, cu infrastructură adevărată. Bonus. Faci plajă 8 luni pe an la o mare superbă. În România, cu 60.000 euro nu cred că poți să-ți cumperi nicio locuință într-un oraș mediu. De orașele mari nici nu mai vorbesc”, a afirmat Radu Georgescu.

Românul a avansat și o explicație pentru diferențele observate între cele două piețe:

„În România ori este o bulă imobiliară imensă, mult mai mare decât în 2008, ori în România nu funcționează nicio lege economică”.

Kavala, la un pas de Constanța: UE finanțează autostrada care va lega România de Grecia

Amintim că, anul trecut, Comisia Europeană a aprobat finanțarea unei autostrăzi strategice care va conecta România de Grecia, prin municipiul Constanța. Drumul de mare viteză va lega Constanța de orașul Kavala din Grecia și va facilita conectarea unor stațiuni importante de pe litoralul Bulgariei.



