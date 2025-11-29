25 Femei Relevante pentru 2025: Luminița Arvunescu, jurnalist și muzicolog: Vocea care aduce opera în sufletele românilor și schimbă destine prin muzică

25 de Femei Relevante pentru 2025 o prezintă pe Luminița Arvunescu, una dintre cele mai familiare și apreciate voci radiofonice a reușit să facă din pasiunea pentru operă o punte între artiști și publicul larg

Muzicolog, jurnalist și inițiatoarea proiectului OPERA FANtastica, Luminița Arvunescu este una dintre cele mai apreciate voci radiofonice din România. De peste trei decenii, ea nu doar că promovează opera, ci transformă muzica într-un instrument de schimbare socială.

O carieră construită pe excelență și pasiune

A absolvit Secția de Muzicologie – ca șefă de promoție – la actuala Universitate Națională de Muzică din București și are un doctorat obținut cu Summa cum laude în domeniul Jurnalismului muzical. 30 de ani de carieră la Radioul public, Luminița s-a specializat în muzica de Operă, iar în 1996 a contribuit la pregătirea și lansarea primului post de muzică clasică din țară, Radio România Muzical, ca de editor, poziție pe care a ocupat-o până în 2004.

"Seara de operă" – o emisiune de referință

Ca realizator radio, s-a remarcat prin emisiunea "Seara de operă", nelipsită din grila posturilor Radio România Muzical și Radio România Cultural de peste 2 decenii și distinsă cu Premiul Uniunii Criticilor Muzicali (1998) și Premiul Musica Viva, acordat de Forumul Muzical Român (2008). A arhivat zeci de interviuri cu personalități artistice dintre cele mai importante: Virginia Zeani, Ioan Holender, Angela Gheorghiu, Roberto Alagna, Karita Mattila, Diana Damrau sau Piotr Beczala fiind doar câțiva dintre cei mulți care i-au acordat interviuri în exclusivitate.

Pionier în jurnalismul muzical românesc

A fost primul jurnalist acreditat de Radio România în Germania, după evenimentele din decembrie 1989, pentru corespondențe muzicale săptămânale. Și, de asemenea, primul jurnalist care a realizat transmisiuni directe din Studioul unui post de radio străin, în 2011, de la Radio Metropolitan Opera International din New York, transmisiuni care s-au bucurat de mare succes.

A semnat numeroase articole, recenzii și interviuri în diferite publicații. Face parte din Juriul Galei Operelor Naționale Române.

OPERA FANtastica – apropiind artiștii de public

A inițiat seratele Opera FANtastica, din dragoste pentru muzica și artiștii de operă, dorindu-și să-i apropie pe cei din urmă de marele public. Mai ales pe acei artiști care sunt mai bine cunoscuți peste hotare decât în propria lor țară. Și, le-a adresat, în primul rând, împătimițior de operă. Prin chiar ortografierea titlului – Opera FANtastica – Luminița Arvunescu arătând că asociază cele două categorii, artiști și public, în accepțiunea de artiști – capabili să facă din Operă, prin talentul și efortul lor, un tărâm "fantastic" – și de "Opera-fan" – adică public meloman, capabil de orice sacrificiu de sine pentru acest gen muzical.

Suflet în Culori – când muzica vindecă

Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură și Asociația Help Autism din București și-au adunat forțele pentru a desfășura un proiect comun de informare și conștientizare și, în același timp, o campanie de strângere de fonduri în beneficiul copiilor care suferă de Tulburări de Spectru Autist (TSA).

Astfel, proiectul caritabil "Suflet în Culori. Concert caritabil în beneficiul copiilor cu autism" a luat ființă în 2014 ca o îmbinare a dorinței Asociației pentru Muzică, Artă și Cultură de a oferi sprijin pentru persoanele aflate în dificultate și copiii diagnosticați cu autism din București.

Luminița Arvunescu demonstrează că muzica nu este doar artă, ci și un instrument puternic de schimbare socială, capabil să aducă speranță și sprijin acolo unde este nevoie.

Urmărește-le live pe întreg anul, pe CELE 25 care au un impact real și influențează pozitiv societatea. Femeile Relevante care sunt un exemplu demn de urmat prin valorile și acțiunile lor și care fac diferența în societate.

25 de Femei Relevante pentru 2025 este un concept și un format creat, realizat și moderat de Antoaneta Banu pentru Adevărul Live.

Nu rata seria de interviuri 25 Femei Relevante pentru 2025.

25 de Femei Relevante pentru 2025: Mirela Retegan: Gesturile care te țin sănătos și fac viețile celorlalți mai bune Vizioneaza, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Aliz Kosza, business mentor: Credința în forţa interioară și în talentul tău este calea spre reuşită Vizioneaza, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Dr. Claudia Teodorescu,Grija pentru tine te face Super Femeie. Vizioneaza, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Aela Cotabiță: Succesul în PR, între norme și propriile bariere. Vizioneaza, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Bianca Sîrbu, Comunicarea în sănătate, linkul între medic-pacient. Vizionează, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025.Dr. Alina Mȋtcan: Performanța în chirurgia estetică. Vizionează, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Prof. Dr. Elvira Brătilă:Excelența în tratarea endometriozei. Vizionează,AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Gabriela Voicu-Secărea: Designer-ul de bijuterie, ambasador de țară. Vizionează, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Costina Costa-Foru, designer vestimentar:Performanța românească în moda italiană. Vizionează, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Laura Fincu, antreprenor social, Președintele Asociația Sache. Cum poți repara lumea prin iubire. Vizionează,AICI

25 de Femei Relevante pentru 2025. Irina Voinea: Moda masculină cu sens și Inteligență Artificială. Vizionează, AICI!

25 Femei Relevante 2025:Ada Lupu Hausvater, directorul Teatrului Național Timișoara, despre leadership feminin, carieră și autenticitate. . Vizionează, AICI!

25 Femei Relevante 2025: Loredana Novac, owner agenție de comunicare ”Sunt un om direct și uneori poate prea tranșant”. Vizionează, AICI!

25 Femei Relevante pentru 2025:Elisabeta Bădilă, cardiolog: "Empatia, zâmbetul și vorba bună sunt esențiale în relația cu pacientul". Vizionează,AICI!

25 Femei Relevante pentru 2025: Adela Vrânceanu Celebidachi ” Nimic nu este prea îndrăzneț, atât timp cât continui să crezi că se poate”.Lecțiile de leadership din producția filmului ‘Cravata Galbenă’”. Vizionează, AICI!

25 Femei Relevante pentru 2025: Magda Bei, antreprenorul care trăiește leadershipul prin iubire și impact. Vizionează, AICI!

25 Femei Relevante pentru 2025: Luminița Arvunescu, jurnalist și muzicolog: Vocea care aduce opera în sufletele românilor și schimbă destine prin muzică. Vizionează, AICI!