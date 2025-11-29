search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

25 Femei Relevante pentru 2025: Luminița Arvunescu, jurnalist și muzicolog: Vocea care aduce opera în sufletele românilor și schimbă destine prin muzică

0
CELE MAI - Femeile de palmares vin la Adevărul Live
0
Publicat:
Ultima actualizare:

25 de Femei Relevante pentru 2025 o prezintă pe Luminița Arvunescu, una dintre cele mai familiare și apreciate voci radiofonice a reușit să facă din pasiunea pentru operă o punte între artiști și publicul larg

youtube cover 1280x720 luminita arvunescu jpg

Muzicolog, jurnalist și inițiatoarea proiectului OPERA FANtastica, Luminița Arvunescu este una dintre cele mai apreciate voci radiofonice din România. De peste trei decenii, ea nu doar că promovează opera, ci transformă muzica într-un instrument de schimbare socială.

O carieră construită pe excelență și pasiune

A absolvit Secția de Muzicologie – ca șefă de promoție – la actuala Universitate Națională de Muzică din București și are un doctorat obținut cu Summa cum laude în domeniul Jurnalismului muzical. 30 de ani de carieră la Radioul public, Luminița s-a specializat în muzica de Operă, iar în 1996 a contribuit la pregătirea și lansarea primului post de muzică clasică din țară, Radio România Muzical, ca de editor, poziție pe care a ocupat-o până în 2004.

"Seara de operă" – o emisiune de referință

Ca realizator radio, s-a remarcat prin emisiunea "Seara de operă", nelipsită din grila posturilor Radio România Muzical și Radio România Cultural de peste 2 decenii și distinsă cu Premiul Uniunii Criticilor Muzicali (1998) și Premiul Musica Viva, acordat de Forumul Muzical Român (2008). A arhivat zeci de interviuri cu personalități artistice dintre cele mai importante: Virginia Zeani, Ioan Holender, Angela Gheorghiu, Roberto Alagna, Karita Mattila, Diana Damrau sau Piotr Beczala fiind doar câțiva dintre cei mulți care i-au acordat interviuri în exclusivitate.

Pionier în jurnalismul muzical românesc

A fost primul jurnalist acreditat de Radio România în Germania, după evenimentele din decembrie 1989, pentru corespondențe muzicale săptămânale. Și, de asemenea, primul jurnalist care a realizat transmisiuni directe din Studioul unui post de radio străin, în 2011, de la Radio Metropolitan Opera International din New York, transmisiuni care s-au bucurat de mare succes.

A semnat numeroase articole, recenzii și interviuri în diferite publicații. Face parte din Juriul Galei Operelor Naționale Române.

OPERA FANtastica – apropiind artiștii de public

A inițiat seratele Opera FANtastica, din dragoste pentru muzica și artiștii de operă, dorindu-și să-i apropie pe cei din urmă de marele public. Mai ales pe acei artiști care sunt mai bine cunoscuți peste hotare decât în propria lor țară. Și, le-a adresat, în primul rând, împătimițior de operă. Prin chiar ortografierea titlului – Opera FANtastica – Luminița Arvunescu arătând că asociază cele două categorii, artiști și public, în accepțiunea de artiști – capabili să facă din Operă, prin talentul și efortul lor, un tărâm "fantastic" – și de "Opera-fan" – adică public meloman, capabil de orice sacrificiu de sine pentru acest gen muzical.

Suflet în Culori – când muzica vindecă

Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură și Asociația Help Autism din București și-au adunat forțele pentru a desfășura un proiect comun de informare și conștientizare și, în același timp, o campanie de strângere de fonduri în beneficiul copiilor care suferă de Tulburări de Spectru Autist (TSA).

Astfel, proiectul caritabil "Suflet în Culori. Concert caritabil în beneficiul copiilor cu autism" a luat ființă în 2014 ca o îmbinare a dorinței Asociației pentru Muzică, Artă și Cultură de a oferi sprijin pentru persoanele aflate în dificultate și copiii diagnosticați cu autism din București.

Luminița Arvunescu demonstrează că muzica nu este doar artă, ci și un instrument puternic de schimbare socială, capabil să aducă speranță și sprijin acolo unde este nevoie.

Urmărește-le live pe întreg anul, pe  CELE 25 care au un impact real și influențează pozitiv societatea. Femeile Relevante care sunt un exemplu demn de urmat prin valorile și acțiunile lor și care fac diferența în societate. 

25 de Femei Relevante pentru 2025 este un concept și un format creat,  realizat și moderat de Antoaneta Banu pentru Adevărul Live. 

Nu rata seria de interviuri 25 Femei Relevante pentru 2025.

25 de Femei Relevante pentru 2025: Mirela Retegan: Gesturile care te țin sănătos și fac viețile celorlalți mai bune Vizioneaza, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Aliz Kosza, business mentor: Credința în forţa interioară și în talentul tău este calea spre reuşită Vizioneaza, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Dr. Claudia Teodorescu,Grija pentru tine te face Super Femeie. Vizioneaza, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Aela Cotabiță: Succesul în PR,  între norme și propriile bariere. Vizioneaza, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Bianca Sîrbu, Comunicarea în sănătate, linkul între medic-pacient. Vizionează, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025.Dr. Alina Mȋtcan: Performanța în chirurgia estetică. Vizionează, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Prof. Dr. Elvira Brătilă:Excelența în tratarea endometriozei. Vizionează,AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Gabriela Voicu-Secărea: Designer-ul de bijuterie, ambasador de țară. Vizionează, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Costina Costa-Foru, designer vestimentar:Performanța românească în moda italiană. Vizionează, AICI!

25 de Femei Relevante pentru 2025. Laura Fincu, antreprenor social, Președintele Asociația Sache. Cum poți repara lumea prin iubire. Vizionează,AICI

25 de Femei Relevante pentru 2025. Irina Voinea: Moda masculină cu sens și Inteligență Artificială. Vizionează, AICI!

25 Femei Relevante 2025:Ada Lupu Hausvater, directorul Teatrului Național Timișoara, despre leadership feminin, carieră și autenticitate. . Vizionează, AICI!

25 Femei Relevante 2025: Loredana Novac, owner agenție de comunicare ”Sunt un om direct și uneori poate prea tranșant”. Vizionează, AICI!

25 Femei Relevante pentru 2025:Elisabeta Bădilă, cardiolog: "Empatia, zâmbetul și vorba bună sunt esențiale în relația cu pacientul". Vizionează,AICI!

 25 Femei Relevante pentru 2025: Adela Vrânceanu Celebidachi ” Nimic nu este prea îndrăzneț, atât timp cât continui să crezi că se poate”.Lecțiile de leadership din producția filmului ‘Cravata Galbenă’”. Vizionează, AICI!

25 Femei Relevante pentru 2025: Magda Bei, antreprenorul care trăiește leadershipul prin iubire și impact. Vizionează, AICI!

25 Femei Relevante pentru 2025: Luminița Arvunescu, jurnalist și muzicolog: Vocea care aduce opera în sufletele românilor și schimbă destine prin muzică. Vizionează, AICI!

Interviurile Adevărul

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
România intră în zona de risc hidric ridicat. Rezervele de apă ale Europei se epuizează
digi24.ro
image
România implementează cu mare greutate colectarea separată a textilelor, iar tone de haine vechi ajung în continuare la gunoi, în loc să fie reciclate.
stirileprotv.ro
image
TOP 20 – Cele mai bogate cântărețe din România. Ce averi au Andra Maruță, Delia și cine este pe primul loc, de fapt
gandul.ro
image
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
mediafax.ro
image
Cine e ”femeia perfectă” în viziunea lui Ion Țiriac. Românca e adorată de milioane de oameni
fanatik.ro
image
Școala de poliție din Câmpina cheltuie un milion de euro pentru a scăpa de ploșnițe. Insecta „cucerește” pe rând instituții de stat, iar funcționarii trăiesc un coșmar acasă
libertatea.ro
image
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
"Doctorului îi era frică". Cum s-a ales Gigi Becali cu dosar penal după un RMN: "Îți dai seama ce nebunie?"
digisport.ro
image
Stelian Tănase, ipoteză explozivă după demisia lui Ionuț Moșteanu: 'A fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți' în joc / Ce avertisment are pentru Guvernul Bolojan
stiripesurse.ro
image
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
antena3.ro
image
Salariul unui soldat la început de carieră. 600 de tineri au depus jurământul
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
cancan.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
prosport.ro
image
Ce reguli se aplică pentru datoriile comune. Când pot fi ele anulate
playtech.ro
image
Țara unde se află cea mai periculoasă pârtie de ski. Turiștii au parte de experiențe ieșite din comun
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Avere uriașă pentru Emma Răducanu, la 23 de ani
digisport.ro
image
MApN, reacție după ce am scris că mii de militari îndeplinesc condițiile de pensionare EXCLUSIV
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat în această seară! Zona în care s-a produs seismul
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Asta da BOMBĂ! Un fost concurent de la ”Vara ispitelor”, favorit la Ministerul Apărării, după demisia lui Moșteanu! Toate femeile suspinau după el în urmă cu mai bine de 20 de ani
romaniatv.net
image
Modificări importante făcute de Hidroelectrica. Toți clienții din România care au contract trebuie să știe
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Ursuleți de pluș „spânzurați” pe blocuri, decoruri murdare. Scandal la Târgurile de Crăciun din Constanța și Focșani
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Jane Fonda foto GettyImages 169056496 jpg
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime
okmagazine.ro
Chifle cu gem de caise, Sursa foto shutterstock 2390464819 jpg
Chifle cu gem de caise. Mai pufoase nu există!
clickpentrufemei.ro
Armored Knight Mounted on Cloaked Horse jpg
O mică istorie a calului medieval - animalul legendar care a ridicat cavaleri, armate și civilizații
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Brad Pitt, Johnny Depp și Tom Cruise: sex-simboluri căzute în ridicol. Cândva erau sexy, acum au devenit cel mult ciudați

Click! Pentru femei

image
Ce spun visele din noaptea de Sfântul Andrei. Pune sub pernă un fir de busuioc sfinţit sau boabe de grâu

Click! Sănătate

image
Ai o datorie karmică dacă eşti născut în aceste zile!