25 Femei Relevante pentru 2025: Magda Bei, antreprenorul care trăiește leadershipul prin iubire și impact

0
CELE MAI - Femeile de palmares vin la Adevărul Live
0
Publicat:

În cel mai nou episod din 25 de Femei Relevante pentru 2025, descoperi povestea antreprenorială a Magdei Bei,  un parcurs marcat de eșecuri, reinventare și o mentalitate care pune impactul și dezvoltarea continuă înaintea oricărui rezultat financiar.

youtube cover 1280x720 magda bei jpg

Succesul în antreprenoriat înseamnă impact, nu doar cifre

Pentru Magda Bei, cu aproape trei decenii de experiență în mediul de afaceri din Constanța, succesul nu se măsoară strict în bani, ci în valoarea reală pe care o creezi pentru oamenii din jur. Relevanța în business înseamnă inovație, consecvență, generozitate și o dorință permanentă de a învăța și de a evolua.

Adaptarea continuă, fundament al relevanței

Industria se schimbă mereu, iar stagnarea este imposibilă. Magda subliniază importanța formării continue, a mentoratului și a schimbului de idei cu alți antreprenori. Doar astfel poți rămâne ancorat într-un mediu aflat în permanentă transformare.

Eșecul ca etapă firească de creștere

Antreprenoarea vorbește deschis despre cele trei falimente prin care a trecut înainte de a construi o companie de succes. De la contabilitate primară, la un restaurant fără vad sau la croitorii și snack-baruri, fiecare experiență a reprezentat o treaptă esențială în formarea sa profesională.

„Eșecurile sunt etape firești din care înveți și devii mai bun.”

Mentalitatea pozitivă – combustibilul unei cariere solide

Magda nu și-a concentrat niciodată energia pe ceea ce îi lipsea. A ales să vadă mereu resursele de care dispune și să acționeze în baza lor. Gândirea orientată spre soluții, nu spre probleme, îi definește întreaga evoluție.

Un singur obiectiv major pentru fiecare etapă

Indiferent de perioadă, Magda a avut un singur focus: fie creșterea impactului social, fie atingerea unei anumite cifre de afaceri sau dezvoltarea personală. Concentrarea pe un obiectiv clar îi permite să își canalizeze energia eficient.

Abilitățile esențiale ale unui antreprenor

Pentru Magda, oricine poate deveni antreprenor dacă își dorește să producă valoare și să acționeze cu responsabilitate. Printre elementele definitorii se numără:

-Curiozitatea de a afla cine ești și cum poți evolua

-Hărnicia și perseverența în fața obstacolelor

-Investiția constantă în educație

-Mentalitatea „pot cu ceea ce am”

-Capacitatea de a lucra cu alții, nu din ego, ci din colaborare autentică

-Echipa – prelungirea acțiunilor unui lider

În viziunea Magdei, partenerii și echipa sunt catalizatorii reușitelor. Un lider are datoria de a rămâne aproape de oameni, de a le înțelege ritmul și de a gestiona conflictele cu echilibru. Rezultatele aparțin întregului colectiv, nu unui singur individ.

Tinerii antreprenori de azi: visători, dar sub presiunea vitezei

În comunitatea de femei de afaceri din Constanța, Magda observă că tinerele antreprenoare sunt entuziaste, dar adesea dezorientate și grăbite să obțină rezultate rapide. Schimbările rapide din legislație, taxare și piață le copleșesc, iar lipsa experienței practice devine un obstacol major.

Pentru a reuși, acestea trebuie să învețe despre gestionarea riscurilor, controlul costurilor, diferențiatorii de piață și construirea unei reputații solide—o provocare care necesită 20–30 de ani de practică.

Educația antreprenorială începe în liceu

Implicată activ în școli, Magda consideră vital ca tinerii să fie expuși devreme la modele autentice și la realitățile antreprenoriatului. Elevii au nevoie să descopere:

-Cine sunt și în ce domenii pot performa

-Valoarea voluntariatului

-Importanța experienței practice înainte de a lansa o afacere

-Sfatul ei pentru tinerii antreprenori

-Fii curios și descoperă ce îți place cu adevărat

-Lucrează, voluntariază, ascultă feedback

-Nu sări etapele – fii angajat înainte de a deveni patron

-Fă un plan realist și rămâi flexibil

-Investește permanent în educație

Magda rezumă totul într-un singur cuvânt care i-a definit parcursul: iubire – iubire pentru oameni, pentru rezultate extraordinare și pentru transformarea pe care o poate genera un antreprenor dedicat.

Urmărește-le live pe întreg anul, pe  CELE 25 care au un impact real și influențează pozitiv societatea. Femeile Relevante care sunt un exemplu demn de urmat prin valorile și acțiunile lor și care fac diferența în societate. 

25 de Femei Relevante pentru 2025 este un concept și un format creat,  realizat și moderat de Antoaneta Banu pentru Adevărul Live. 

Nu rata seria de interviuri 25 Femei Relevante pentru 2025.

