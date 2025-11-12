search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Video 25 Femei Relevante pentru 2025:Elisabeta Bădilă, cardiolog: "Empatia, zâmbetul și vorba bună sunt esențiale în relația cu pacientul"

CELE MAI - Femeile de palmares vin la Adevărul Live
Publicat:

Vocația care s-a născut într-o copilărie dedicată empatiei

Cariera unui medic presupune dedicare, empatie și renunțări personale, mai ales când vorbim despre un profesionist de excepție ca prof. dr. Elisabeta Bădilă, vicepreședinte al Societății Române de Cardiologie. Experiența sa de peste 25 de ani la Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca), tranziția către Spitalul Colentina și rolul său de formator de generații de cardiologi sunt surse valoroase de inspirație și lecții practice pentru oricine, nu doar pentru profesioniștii din domeniul sănătății.

Dorința de a deveni medic s-a născut la Elisabeta Bădilă încă din clasa a doua, pornind dintr-o chemare spre empatie și bunătate. Inițial a dorit să devină asistent medical și a urmat liceul sanitar, unde a descoperit că își dorește mai mult. Succesul în acest domeniu vine adesea din dorința sinceră de a ajuta și de a construi relații autentice cu cei din jur - calități pe care profesoara Bădilă insistă că le-a dezvoltat încă din copilărie și care au fost încurajate de profesori.

„Dorința de a deveni medic a apărut prin clasa a 2-a, deci foarte devreme. Am fost extrem de hotărâtă să am o carieră medicală. E adevărat că la început nu m-am gândit că o să devin medic. Inițial am vrut să devin asistent medical. Dorința de a deveni medic a pornit de la plecarea mea spre empatie și spre bunătate, pentru că în esență consider că sunt lucruri care mă caracterizează și întotdeauna încerc să-i ajut pe cei din jur", mărturisește medicul cardiolog.

Cum empatia și comunicarea salvează vieți la fel de mult ca medicina

Una dintre lecțiile majore din formarea sa a fost necesitatea de a comunica eficient cu pacienții. Într-o lume medicală tot mai tehnică și aglomerată, umanitatea și empatia nu trebuie pierdute. Prof. dr. Bădilă subliniază că menirea unui bun medic nu este doar vindecarea, ci și construirea unei relații de încredere cu pacientul și familia acestuia.

„Omul din mine a învățat că empatia, zâmbetul, vorba bună sunt esențiale. Eu sper să nu mă schimb de acum încolo și am încercat să le transmit și celor din jurul meu că este poate cel mai frumos lucru, mai ales în această profesie, să fii bun cu cei din jurul tău, să se vadă lucrul ăsta, să vorbești frumos, să zâmbești..."

Deciziile care schimbă destinul: de la medicina internă la urgențele cardiace

După terminarea facultății, Elisabeta Bădilă a optat întâi pentru medicina internă, considerând esențial ca fiecare medic să fie un internist bun, capabil să vadă pacientul ca un întreg. Această abordare integrativă este cu atât mai relevantă astăzi, când pacienții pot avea patologii complexe care necesită colaborare între specialități: cardiologie, pneumologie, nefrologie, diabetologie și geriatrie.

Ulterior, a ales cardiologia din pasiune, având o bază solidă în medicina internă. Recomandarea sa pentru generațiile tinere este să nu sară niciodată peste stagiile esențiale, pentru că acestea pun bazele profesionalismului de mai târziu.

Trecerea de la Spitalul Colentina la Floreasca a fost una dintre cele mai grele decizii din cariera sa, dar și una care a format-o profesional și uman. Spitalul de urgență i-a oferit lecții esențiale: rapiditate în luarea deciziilor, responsabilitate, capacitatea de a face față situațiilor neprevăzute, dar și puterea lucrului în echipă interdisciplinară.

Experiențele intense trăite acolo au consolidat și puterea relațiilor umane în timpul urgențelor. Un medic bun nu este doar tehnic bine pregătit, ci și un lider, un comunicator și un exemplu pentru studenți și colegi.

„Ce a schimbat Spitalul de Urgență la mine? M-a învățat să iau decizii rapide. În medicină suntem puși de obicei în fața situației în care, dacă nu acționezi imediat, bolnavul moare."

Sacrificiile din spatele halatului alb: când familia devine ancora

Prof. dr. Elisabeta Bădilă subliniază constant importanța familiei ca sursă de echilibru și sprijin. Alături de soțul ei, medic la rândul său, au construit un parteneriat solid atât profesional, cât și personal. Consideră că această stabilitate familială este cea mai mare realizare a vieții ei, oferind forța interioară necesară depășirii momentelor dificile.

Succesul profesional, după cum mărturisește, vine cu multe sacrificii, nopți pierdute, responsabilități imense și o nevoie continuă de autodepășire și învățare. Ambiția, însă, trebuie completată de empatie și bunătate, calități care fac dintr-un medic un real model în comunitate.

Viața unei femei medic este complexă; presupune gestionarea multiplelor roluri, de la profesie la familie. Inima unei femei, spune doamna profesor, este mai mare și mai generoasă, iar rolul de mamă, soție și specialist medical cere o putere și o adaptabilitate deosebite.

„Cuvântul familie e cel care mă reprezintă la acest moment. În acest an, faptul că am reușit să ne așezăm, între ghilimele, adică eu am obținut ceea ce mi-am dorit: o poziție care la momentul actual mă reprezintă, fiul nostru este student la medicină, faptul că am relația pe care o am cu soțul meu și în familie, faptul că încă o mai avem în viață pe mama... Cuvântul familie mă reprezintă pe plan sufletesc", se destăinuie medicul cardiolog Elisabeta Bădilă.

Credința ca aliat invizibil în lupta pentru viață

Deși formată și ghidată de știință, profesoara Bădilă recunoaște rolul credinței în momentele limită ale meseriei. Lupta pentru fiecare pacient, încrederea în știință, colaborarea cu preoți și comunități, și recunoașterea unor forțe dincolo de noi, toate acestea conturează profilul unui medic dedicat holistic pacientului.

„De când eram copil, am avut sentimentul acesta că lângă mine e altcineva, acolo, mai sus. Și pacienții, familiile cu care colaborez știu că întotdeauna le spun că doctorul este doar o unealtă în mâna lui Dumnezeu. Am văzut persoane - n-aș fi crezut niciodată că pot supraviețui cu patologia pe care o au - și trăiesc."

Ce înseamnă să fii relevant: lecția primită de la mamă

Pentru dr. Elisabeta Bădilă, a fi relevant înseamnă să produci schimbare pozitivă, să inspiri bunătate, ambiție și dedicare în cei din jur. Este recunoscătoare influențelor feminine din viața ei și subliniază, pe plan personal și profesional, importanța cuvântului „familie".

„O femeie relevantă pentru mine este în primul rând o femeie care m-a făcut să schimb ceva la mine după ce am văzut la ea, să zicem, ceva. În primul rând, de la mama mea am învățat să fiu bună. Mama mea e o persoană bună și de la ea am învățat să fiu așa și pentru mine este o femeie relevantă."

Lecții esențiale pentru o viață și o carieră echilibrată

Povestea medicului cardiolog Elisabeta Bădilă este o sursă valoroasă pentru oricine dorește să înțeleagă nu doar medicina - ca știință și vocație - ci și ce presupune succesul autentic: echilibru, empatie, comunicare, ambiție și, mai ales, sprijinul unei familii unite.

