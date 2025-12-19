Video SBU anunță o operațiune fără precedent. Un petrolier al flotei fantomă rusești, lovit cu drone în Marea Mediterană

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) susține că a lovit, pentru prima dată, un petrolier aparținând flotei rusești în apele neutre ale Mării Mediterane, la peste 2.000 de kilometri de teritoriul ucrainean.

Informația a fost transmisă de surse din cadrul SBU. Potrivit acestora, operațiunea a fost desfășurată în mai multe etape de unitatea specială Alpha a SBU, care a atacat cu drone petrolierul QENDIL, considerat parte a flotei utilizate de Rusia pentru eludarea sancțiunilor internaționale, relatează RBC-Ukraine.

La momentul atacului, nava nu transporta nicio încărcătură, fiind goală, iar sursele ucrainene subliniază că nu a existat niciun risc pentru siguranța mediului înconjurător.

„Rusia a folosit acest petrolier pentru a eluda sancțiunile și a câștiga bani care au fost apoi folosiți pentru a purta război împotriva Ucrainei. Din punctul de vedere al dreptului internațional și al legilor și obiceiurilor de război, acest lucru îl face o țintă pe deplin legitimă pentru SBU. Inamicul trebuie să înțeleagă că Ucraina nu se va opri și îl va lovi oriunde în lume, indiferent unde s-ar afla”, a declarat o sursă din SBU.

În urma atacului, petrolierul QENDIL ar fi suferit avarii grave, care îl fac inutilizabil pentru scopul său inițial.

Aceasta nu este singura acțiune de acest tip atribuită SBU. Surse ucrainene au raportat anterior că alte două petroliere ale așa-numitei „flote fantomă” rusești — Kairos și Virat — au fost lovite de drone maritime SBU Sea Baby, echipate cu încărcături explozive îmbunătățite.

În cazul petrolierului Kairos, lung de 274 de metri, Ministerul Transporturilor din Turcia a confirmat că o explozie urmată de incendiu a avut loc în timp ce nava se deplasa din Egipt spre portul rus Novorossiysk.

Incidentul s-a produs la aproximativ 28 de mile marine de coasta Turciei. Un alt petrolier, Virat, a fost avariat de o explozie la circa 35 de mile marine de litoralul turcesc, într-o zonă din estul Mării Negre.